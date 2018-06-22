Об инфекционных угрозах за рубежом предупреждает Роспотребнадзор туристов из Бердска

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Новосибирской области в Бердске сообщает, что с 25 июня по 9 июля 2018 года будет организована «горячая линия» для консультирования граждан по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Ежегодно в Новосибирской области регистрируются завозные случаи заболеваний после пребывания граждан в странах с тропическим климатом.

По данным Роспотребнадзора в странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации. Теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов.

Инфекционные и паразитарные заболеваний передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем.

Тропические инфекции часто сопровождаются поражением кишечника, кожи, глаз, различных систем и органов человека, нередко протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания.

* употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;

* употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;

* мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;

* желательно не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;

* в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;

* овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;

* перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;

* при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;

При планировании поездок за рубеж важно заблаговременно уточнять в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области и у турфирм

сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

По телефону «горячей линии» (8-800-350-5060) вы так же можете задать любой интересующий вас вопрос, касающийся туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом. Телефон «горячей линии» (8-800-350-5060) работает в будни. Звонок по телефону 8-800-350-5060 бесплатный из любого населенного пункта страны.

-Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, в случае обнаружения населением нарушений при покупке туристических услуг, а так же возникновении инфекционных угроз за рубежом, просит информировать об этом. Информацию необходимо направлять любым доступным способом: в письменном виде по адресу: 630132, Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7А, на E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru, либо направить электронное обращения через сайтуУправления (раздел «Прием обращений»), — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в ведомстве.