Не выдержала испытаний магистраль теплоснабжения в Бердске

Сегодня, 22 июня, во время гидравлических испытаний коммуникаций от котельной «Новой» на магистрали прорвало трубу.

Заместитель директора по строительству КБУ Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о деталях происшествия и о перспективах.

— Был прорыв в старом месте, на стыке труб. Мы могли пойти двумя путями: ликвидировать порыв, заварить и закопать до следующего раза, но мы решили заменить этот участок. Дело в том, что он уже «на грани», то есть старый. Сейчас предстоит поменять порядка 36 метров магистральной трубы диаметром 500 мм. Это для того, чтобы минимизировать вероятность аварии в зимний период, — Александр Алексеевич.

Авария случилась на магистральной трубе, поэтому она затрагивает весь Микрорайон. Возобновление подачи горячей воды в Микрорайоне будет отложено еще на 7 дней. (Именно столько, по оценкам специалистов, потребуется для работы на этом участке. А дальше будет видно.

Ранее предполагалось возобновить подачу горячей воды в Микрорайон после 24 июня.