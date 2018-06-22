Не выдержала испытаний магистраль теплоснабжения в Бердске

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ну как всегда….обещают ….обещают 7 дней. а там как пойдет
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если вы, будите работать круглосуточно для людей, на восстановление магистрали, уйдет трое суток, вы бездельники и вредители.
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слышь, «небездельник», ты может оплатишь работу круглосуточную?
Можешь даже сам нанять бригаду (скинетесь там домом или районом — как хотите) — мы поможем
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