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Не выдержала испытаний магистраль теплоснабжения в Бердске

Во время гидравлических испытаний на сетях от котельной «Новой» прорвало трубу горячего водоснабжения. Подача горячей воды в Микрорайон откладывается еще на неделю.

22.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Не выдержала испытаний магистраль теплоснабжения в Бердске

Котельные и сети готовят к зиме

Сегодня, 22 июня, во время гидравлических испытаний коммуникаций от котельной «Новой» на магистрали прорвало трубу.

Заместитель директора по строительству КБУ Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о деталях происшествия и о перспективах.

— Был прорыв в старом месте, на стыке труб. Мы могли пойти двумя путями: ликвидировать порыв, заварить и закопать до следующего раза, но мы решили заменить этот участок. Дело в том, что он уже «на грани», то есть старый. Сейчас предстоит поменять порядка 36 метров магистральной трубы диаметром 500 мм. Это для того, чтобы минимизировать вероятность аварии в зимний период, — Александр Алексеевич.

Авария случилась на магистральной трубе, поэтому она затрагивает весь Микрорайон. Возобновление подачи горячей воды в Микрорайоне будет отложено еще на 7 дней. (Именно столько, по оценкам специалистов, потребуется для работы на этом участке. А дальше будет видно.

Ранее предполагалось возобновить подачу горячей воды в Микрорайон после 24 июня.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    ну как всегда….обещают ….обещают 7 дней. а там как пойдет

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  2. Аноним

    если вы, будите работать круглосуточно для людей, на восстановление магистрали, уйдет трое суток, вы бездельники и вредители.

    Thumb up 8 Thumb down 2

    • Аноним

      слышь, «небездельник», ты может оплатишь работу круглосуточную?
      Можешь даже сам нанять бригаду (скинетесь там домом или районом — как хотите) — мы поможем ;)

      Thumb up 0 Thumb down 3

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