12,5 млн рублей даст областной бюджет на строительство коллектора в Бердске

Комитет Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности рассмотрел предложенный правительством региона проект корректировки областного бюджета на текущий год.

Как заметил врио заместителя председателя правительства — министра финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, особенность данных бюджетных изменений в том, что они планируются, прежде всего, за счет увеличения собственных доходов на сумму 2 млрд 446 млн рублей. По информации главы минфина 1 млрд 160 млн рублей из этой суммы изыскано за счет высвобождения ассигнований на обслуживание внутреннего долга.

Увеличение прогноза по собственным доходам должно составит 765 млн рублей, прежде всего, за счет роста поступлений НДФЛ, которые увеличиваются в том числе и благодаря решению о повышении минимальной заработной платы работников бюджетной сферы до прожиточного минимума.

Третьим источником повышения доходов бюджета Виталий Голубенко назвал выделение дотаций федерального центра на возмещение части расходов, которые региона понес, поднимая минимальный уровень зарплат бюджетников до прожиточного минимума. В мартовских коррективах бюджета расходы на эти цели составили 1 млрд 600 млн рублей, половина этих средств сейчас компенсирована.

Дополнительные расходы глава минфина прокомментировал так: 460 млн рублей получит сфера образования (на увеличение числа воспитанников в учреждениях общего образования и повышение зарплаты работников сельской культуры). В сферу ЖКХ планируется направить 386 млн рублей – первый транш на подготовку муниципалитетов к работе в зимний период. По предложению рабочей группы по совершенствованию межбюджетных отношений 200 млн рублей предусматривается Новосибирску на реконструкцию систем водо и теплоснабжения. Еще 43 млн – планируется Новосибирску на реконструкцию аварийного жилого фонда.

На выполнение задач по синхронизации в рамках сотрудничества с «Газпромом» предусмотрено 58 млн рублей — на строительство газовой котельной и газовых сетей в селе Северотатарское Татарского района. 12,5 млн рублей – городу Бердску на строительство коллектора, 7 млн – на благоустройство территории Мошковского района.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», речь идет о завершении ремонтных работ на канализационном коллекторе по ул. Ушакова.

Средства на ремонтные работы в учреждениях социальной сферы составят 212 млн рублей, из них 180 млн рублей получат учреждения образования на ремонт кровли и замену окон.

В мартовских корректировках бюджета были предусмотрены 150 млн рублей на проектирование многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. В новом документе планируются 145 млн рублей на проектирование создание инженерно- транспортной инфраструктуры ледовой арены, включая благоустройство набережной, создание транспортных развязок, станции метро Спортивная. В числе серьезных статей расходов также выделение 33,5 млн рублей – на завершение НФС в Куйбышеве, 24 млн рублей – на строительство 4-х ФАПов (В селе Турнаево Болотнинского района , селе Новоабышево Тогучинского района, селе Ярки – Доволенского района, селе Старый Тартас в Венгеровском районе).

Кроме того, 307 млн рублей правительство намерено направить на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. Из них 85,8 млн рублей – на оборудование дополнительных 858 мест на базе существующей сети учреждений дошкольного образования; 43 млн рублей – на приобретение школьных автобусов; 66 млн рублей – на оснащение материально-технической базы центральной клинической больницы Советского района. На оснащение построенных 16 ФАПов – будет выделено 51 млн рублей, 100 млн рублей – на льготное лекарственное обеспечение.

Таким образом, доходная часть областного бюджета составит 136,8 млрд рублей, расходная часть – 140,8 млрд рублей. Как пояснил Виталий Голубенко, «Дефицит не является заемным, он обеспечен переходящими остатками ресурсов прошлого года».

В ходе обсуждения законопроекта был поднят вопрос акцизов на ГСМ. «Сейчас, снижая акцизы, правительство намерено стабилизировать цены на бензин. Не произойдет ли это за счет регионов?» — задал вопрос министру заместитель председателя комитата по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков. «Такого не произойдет, заверил глава минфина. – Если сегодня норматив для региона составляет 57,1%, то с 1 июля он возрастет до 84,4%, что в пересчете позволит не потерять объем ресурсов от акцизов».

Тему продажи принадлежащих области основных фондов поднял депутат Валерий Червов. По его мнению, продажа идет на латание дыр в бюджете, вместо того, чтобы использоваться на развитие. Включившись в диалог, заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко заметила, что этот вопрос должен также урегулировать новый закон об управлению госсобственностью. Планово-прогнозный документ должен предусматривать, куда и на какие цели должны использоваться вырученные средства.

Заместитель председателя комитета Валентин Сичкарев проинформировал коллег о поступающих предложениях увеличить депутатский фонд на 1 млн рублей. Этот вопрос сейчас рассматривается.

«Поправки, которые вносит правительство, сбалансированы по доходам и расходам, — прокомментировал председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов. — Многие позиции обсуждались нами раньше, включая вопросы мэрии Новосибирска – эти вопросы регулируются комиссией по межбюджетным отношениям, в которую входят и депутаты Заксобрания, и депутаты горсовета Новосибирска. Я считаю, что целый ряд позиций мы еже отразили – и вопросы благоустройства, и затраты, связанные с Горводоканалом, и целый ряд других очень важных моментов. Теперь эти поправки почти на 2,5 млрд будем отрабатывать на сессии».