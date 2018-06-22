Стипендию до 1000 рублей платит талантливым спортсменам власть Бердска

— Проявил себя на спортивном поприще — получи стипендию! Продолжается прием документов на получение стипендии администрации города Бердска в области физической культуры и спорта. — сообщили в бердском ОФКиС.

Стипендия «Спортивный талант» выдается за высокие спортивные результаты, показанные бердчанами в первом полугодии 2018 года. Кандидатами на получение могут стать воспитанники бюджетных учреждений, общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города Бердска. Возраст участников от 14 до 20 лет включительно.

После заседания комиссии в случае положительного решения талантливые спортсмены Бердска будут получать стипендию с июля по декабрь включительно. В зависимости от показанного результата и ранга соревнований ежемесячная выплата составляет 800 или 1000 рублей. На присуждение стипендии не могут претендовать дети, являющиеся в текущем году стипендиатами в иных учреждениях за показанные спортивные достижения.

Кандидатам необходимо предоставить:

1. Ходатайство в комиссию о назначении стипендии от руководителей образовательных учреждений, общественных организаций, выдвигающих кандидатуры детей на соискание стипендии.

2. Представление на воспитанника с указанием тренера (педагога, наставника).

3. Документы, подтверждающие успехи кандидата: итоговый протокол или таблицу (командные виды спорта) соревнований; протоколы игр (игровые виды спорта); календарный план по видам спорта, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации либо Федерациями России по видам спорта (для Всероссийских соревнований).

Собранный пакет документов представляется в «Отдел физической культуры и спорта» города Бердска по адресу: ул.Линейная, 3 или по электронной почте ofkis@yandex.ru. Электронный вариант положения о присуждении стипендии находится на сайте отдела физкультуры www.ofkis.ru в разделе «О нас» — «Документы».

Так что если в вашем учреждении спортивной направленности есть ребята, которые хорошо показали себя на соревнованиях первого полугодия 2018 года — скорее обращайтесь к нам! Подробности по телефону 25-165.