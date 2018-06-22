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Слухи о едином прожиточном минимуме пенсионера опровергли в Митруде

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Слухи о едином прожиточном минимуме пенсионера опровергли в Митруде

Ведомство собирается установить единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах России.

22.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Слухи о едином прожиточном минимуме пенсионера опровергли в Митруде

В Бердске проживает более 31 тыс. пенсионеров

Минтруд России заявляет, что в ведомстве не планируют устанавливать единый прожиточный минимум пенсионера (ПМП) для всей страны.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ о том, что будет установлен единый прожиточный минимум пенсионера на территории РФ, не соответствует действительности. Минтруд России предлагает установить не единый прожиточный минимум пенсионера, а единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, размещенном на сайте ведомства.

Что такое ПМП

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) — это показатель, который рассчитывается исходя из индекса потребительских цен. ПМП бывает региональным и федеральным: прожиточный минимум устанавливается для каждого субъекта по отдельности и в среднем для страны в целом. Они нужны для того, чтобы рассчитать социальную доплату к пенсии: если пенсия ниже ПМП, то пенсионеру полагается доплата до прожиточного минимума. Если региональный ПМП больше федерального, то устанавливается региональная социальная доплата, если наоборот — то федеральная.

Там отметили, что, действительно, разместили на сайте для обсуждения проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке соответствующего законопроекта.

Изменения в законодательстве нужны потому, что ПМП в регионах необоснованно занижают и завышают, поясняет пресс-служба. Минтруд предлагает установить единый принцип установления ПМП в регионах и для России в целом — в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года.

«Единый подход исключит возможные занижения и завышения ПМП», — говорится в сообщении.

При этом в Минтруда подчеркивают, что в случае принятия такого законопроекта доходы пенсионеров не уменьшатся — в действующем законодательстве уже прописана сохранная норма, что при пересмотре социальных доплат к пенсии в связи с изменением ПМП общая сумма не может быть меньше той, что была в прошлом году.


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