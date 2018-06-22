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Источник питьевой воды за 11 млн проектируют в Бердске

Бердску нужен запасной, третий источник питьевой воды.

22.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Источник питьевой воды за 11 млн проектируют в Бердске

Третий источник питьевой воды не даст умереть от жажды в случае ЧС

На портале госзакупок опубликована информация об аукционе, объявленном управлением капитального строительства Бердска. Предмет аукциона — проектирование резервного источника питьевого водоснабжения города Бердска. Начальная стоимость аукциона — 11 млн рублей.

Наличие третьего источника существенно снизит вероятность перебоев водоснабжения в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций.

В числе работ, входящих в проектирование, указаны: инженерно-геологические изыскания (бурение 3 скважин), экспертизы качества воды, проект подключения комплекса сооружений к существующей сети водопровода и электроэнергии и тому подобное.

На сегодняшний день в Бердске существует два основных источника, обеспечивающих город питьевой водой — это водозаборы на Берди и Обском море.

Место для проектирования скважин третьего водоисточника определено на северо-западе Бердска, в зоне городских лесов, на левом берегу Бердского залива на пути к Бердской косе.

Финансирование проекта будет осуществляться средствами бюджета Новосибирской области.

 


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