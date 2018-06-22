Суд по делу о гибели двоих детей в коммунальной яме начался в Колывани

Володин: Без «Медведя» в Госдуме принимали решения под влиянием олигархов
«Роскосмос» закрывает проект «Протон»
Свечи памяти зажгут на мемориале Славы жители Бердска
Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске
Об инфекционных угрозах за рубежом предупреждает Роспотребнадзор туристов из Бердска
Не выдержала испытаний магистраль теплоснабжения в Бердске
В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5-этажки подозревают жителя Бердска
12,5 млн рублей даст областной бюджет на строительство коллектора в Бердске
Стипендию до 1000 рублей платит талантливым спортсменам власть Бердска
Слухи о едином прожиточном минимуме пенсионера опровергли в Митруде