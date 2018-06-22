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Суд по делу о гибели двоих детей в коммунальной яме начался в Колывани

На скамье подсудимых экс-директор и бывший мастер Коммунального хозяйства Колывани. Одного обвинили в халатности, другого – в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть людей.

22.06.2018 Фото: Соцсети Нет комментариев

Суд по делу о гибели двоих детей в коммунальной яме начался в Колывани

Яма, в которой утонули братья

Дело о гибели детей начали рассматривать в Колыванском районном суде 21 июня. Два брата 6-ти и 11-ти лет утонули минувшей зимой в коммунальной яме с водой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ЧП произошло в феврале на территории стройки, где возводили храм. Как удалось выяснить следователям, яму глубиной три метра коммунальщики выкопали еще осенью, когда устраняли порыв водопровода, но закопать не потрудились, даже не огородили. Мальчики шли домой, упали в яму и выбраться не смогли.

На скамье подсудимых  – бывший директор Коммунального хозяйства Колывани и бывший мастер этого же предприятия, который раскапывал яму. Одного обвинили в халатности, другого – в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть людей.

В суде на предварительном слушании решили, что дело будут рассматривать в обычном порядке, с допросом свидетелей и исследованием доказательств. Оглашать обвинительное заключение начнут через месяц.


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