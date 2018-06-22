Строго накажут полицейских за игнорирование вызовов от жителей Бердска

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Дозвониться до нашей полиции, еще и с первого раза — задача не из легких.
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Волгин С.В., а если в Вашу доблестную полицию не дозвониться и приходится передавать информацию через 112? Так вы и в этом случае не реагируете!!!
По 112 мне сказали, что передадут вызов в полицию, ожидайте.
Ждала, не дождалась. Не перезвонили, не приехали.
Так что, уважаемый Волгин С.В., — работать Вам с кадровым составом и работать, дабы самому не иметь бледный вид перед жителями нашего города.
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Жители жалуются, а руководство отдела — этого не может быть, тогда о чём говорить с руководством; живут в «своём мире» и тихо радуются, что у них всё хорошо.
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Если не снимать трубку, вызов не фиксируется. Соответственно выезжать некуда. Так что вы выезжаете на маленькое кол-во, на которое считаете выезжать нужным. Планы до сих пор выполняете и за статистику хорошую печетесь. Вот и все ваши заботы. А то, что вы существуете на деньги налогоплательщиков, для которых вы и созданы как подразделение, не думаете. А напрасно!
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Ситуация которой я была свидетелем. попросили меня сходить вместе с подругой до отдела. Сижу жду подругу, а дежурный очень эмоционально себя ведет: нервничает, что много вызовов и в очередной раз бросив трубку сказал, что дама ду…а е…..я и очень сильно дальше выражался. Что то я не совсем понимаю такие реакции. И он видел что я сижу жду и не постеснялся. Мне было страшно сделать замечание, а его коллеги даже старшие по званию просто стояли рядом.
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Это же полиция, что Вы ещё от них хотите… Судя по отзывам по работе отдела, новый начальник Соколов, пока ещё не орёл… Робеет наверное.
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Всем на всех по ..!
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С каждым годом «наша» полиция всё больше радует жителей города своей изворотливостью, придёт время и придётся каждому обращаться в ОВД только со своим адвокатом, иначе ничего не докажешь, что звонил или обращался лично, скажут не было вас или что вы сами встали и ушли, ничего не сказав. А может ребята просто устали, а тут народ что то хочет, совести то ,у людей, нет. Одним словом не мешайте полиции следить за порядком, за беспорядок она не в ответе.
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Аноним или кто ты там, что бы ты знал ! Что полицаи платят налоги со своей зарплаты 13 процентов в казну каждый месяц, а содержишь ты зеков за решеткой пидофилов и всякую не честь, ну это так для информации а ещё содержишь тех кто не официально работает и в налоговую отчисления не делает, по этому как то так!!!
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Последние 3-4 года почти невозможно дозвониться. Пару раз с трудом дозванивался с жалобой на ночную гулянку у машин на квартале… Не выезжают, из моего личного опыта.
Раньше выезжали и письменно потом информировали (за подписью подполковника Сергея Шумакова). В дальнейшем перестали — ни гудком, ни колесом!
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