Строго накажут полицейских за игнорирование вызовов от жителей Бердска

На информационном часе 19 июня депутаты горсовета передавали жалобы своих избирателей заместителю начальника отдела МВД по Бердску Сергею Волгину.

— Когда наркоманы закладки во дворах ищут — полиция не приезжает. И жители говорят, что звонят и даже дозваниваются, но никто не приезжает. Я могу назвать фамилии, адреса жителей — это не голословно, я не сочиняю. У меня есть личная переписка с вами, которая ни о чем, — возмущалась депутат Елена Белова.

Если сотрудники полиции не отреагировали на звонок жителей, нужно об этом сообщать в отдел МВД, объяснил Сергей Волгин.

— Мы примем наистрожайшие меры, привлечем к строгой ответственности тех сотрудников, которые не отреагировали. Я вас уверяю, что при мне ни разу не было, чтобы наши сотрудники ни разу не выехали на сообщение. Ни разу. Если сотрудник не отреагирует на сообщение, то утром будет иметь бледный вид. Его привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — был категоричен Волгин.

Сергей Владимирович предположил, что говорят об этом бердчане, которые хотели дозвониться до полиции, но не дозвонились.