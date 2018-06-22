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Строго накажут полицейских за игнорирование вызовов от жителей Бердска

Бердчане жалуются, что сотрудники полиции отказываются приезжать по их жалобам. Руководство отдела МВД уверяет, что это невозможно — выезжают всегда.

22.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.

Строго накажут полицейских за игнорирование вызовов от жителей Бердска

Согласно социологическому опросу, 23% бердчан положительно оценивают работу полиции

На информационном часе 19 июня депутаты горсовета передавали жалобы своих избирателей заместителю начальника отдела МВД по Бердску Сергею Волгину.

— Когда наркоманы закладки во дворах ищут — полиция не приезжает. И жители говорят, что звонят и даже дозваниваются, но никто не приезжает. Я могу назвать фамилии, адреса жителей — это не голословно, я не сочиняю. У меня есть личная переписка с вами, которая ни о чем, — возмущалась депутат Елена Белова.

Если сотрудники полиции не отреагировали на звонок жителей, нужно об этом сообщать в отдел МВД, объяснил Сергей Волгин.

— Мы примем наистрожайшие меры, привлечем к строгой ответственности тех сотрудников, которые не отреагировали. Я вас уверяю, что при мне ни разу не было, чтобы наши сотрудники ни разу не выехали на сообщение. Ни разу. Если сотрудник не отреагирует на сообщение, то утром будет иметь бледный вид. Его привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — был категоричен Волгин.

Сергей Владимирович предположил, что говорят об этом бердчане, которые хотели дозвониться до полиции, но не дозвонились.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Дозвониться до нашей полиции, еще и с первого раза — задача не из легких.

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  2. Dreamwork

    Волгин С.В., а если в Вашу доблестную полицию не дозвониться и приходится передавать информацию через 112? Так вы и в этом случае не реагируете!!!
    По 112 мне сказали, что передадут вызов в полицию, ожидайте.
    Ждала, не дождалась. Не перезвонили, не приехали.
    Так что, уважаемый Волгин С.В., — работать Вам с кадровым составом и работать, дабы самому не иметь бледный вид перед жителями нашего города.

    Thumb up 18 Thumb down 1

  3. Аноним

    Жители жалуются, а руководство отдела — этого не может быть, тогда о чём говорить с руководством; живут в «своём мире» и тихо радуются, что у них всё хорошо.

    Thumb up 16 Thumb down 1

  4. Аноним

    Если не снимать трубку, вызов не фиксируется. Соответственно выезжать некуда. Так что вы выезжаете на маленькое кол-во, на которое считаете выезжать нужным. Планы до сих пор выполняете и за статистику хорошую печетесь. Вот и все ваши заботы. А то, что вы существуете на деньги налогоплательщиков, для которых вы и созданы как подразделение, не думаете. А напрасно!

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  5. Ольга

    Ситуация которой я была свидетелем. попросили меня сходить вместе с подругой до отдела. Сижу жду подругу, а дежурный очень эмоционально себя ведет: нервничает, что много вызовов и в очередной раз бросив трубку сказал, что дама ду…а е…..я и очень сильно дальше выражался. Что то я не совсем понимаю такие реакции. И он видел что я сижу жду и не постеснялся. Мне было страшно сделать замечание, а его коллеги даже старшие по званию просто стояли рядом.

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    • Аноним

      Это же полиция, что Вы ещё от них хотите… Судя по отзывам по работе отдела, новый начальник Соколов, пока ещё не орёл… Робеет наверное.

      Thumb up 3 Thumb down 1

  6. Аноним

    Всем на всех по ..!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  7. Аноним

    С каждым годом «наша» полиция всё больше радует жителей города своей изворотливостью, придёт время и придётся каждому обращаться в ОВД только со своим адвокатом, иначе ничего не докажешь, что звонил или обращался лично, скажут не было вас или что вы сами встали и ушли, ничего не сказав. :( А может ребята просто устали, а тут народ что то хочет, совести то ,у людей, нет. Одним словом не мешайте полиции следить за порядком, за беспорядок она не в ответе. :-D

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  8. Валерий

    Аноним или кто ты там, что бы ты знал ! Что полицаи платят налоги со своей зарплаты 13 процентов в казну каждый месяц, а содержишь ты зеков за решеткой пидофилов и всякую не честь, ну это так для информации а ещё содержишь тех кто не официально работает и в налоговую отчисления не делает, по этому как то так!!!

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  9. Гость

    Последние 3-4 года почти невозможно дозвониться. Пару раз с трудом дозванивался с жалобой на ночную гулянку у машин на квартале… Не выезжают, из моего личного опыта.
    Раньше выезжали и письменно потом информировали (за подписью подполковника Сергея Шумакова). В дальнейшем перестали — ни гудком, ни колесом! =-O

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