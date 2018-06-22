Труп переломанного в ДТП лося нашли на трассе под Бердском

Жертвой дорожно-транспортного происшествия в ночь на 22 июня на 43 км трассы Р-256 под Бердском стал годовалый теленок лося. На месте аварии рядом с погибшим животным остался кусок бампера. Водитель скрылся.

— Лось получил множественные травмы: сломаны ноги, таз, разбита голова. Его сбили недалеко от того места, где погиб другой лось — за поворотом на Сельскую, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

Напомним, ранним утром 21 июня от мощного удара автомобиля погиб лось на выезде из Бердска на 42 км трассы Р-256. Водитель, сбивший животное, скрылся с места преступления. Годовалый теленок лося получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

Появление в тех местах, где погибли животные, не было случайным. Именно здесь проходит миграционный путь лосей, отметил Кашин. Это уже не первый случай гибели лосей на этом участке федеральной трассы. В начале июня на этой дороге сбивали лося. За последние годы было пять случаев гибели этих животных. Теперь уже семь.

Как рассказал Игорь Кашин, 21 июня после гибели лося рядом с Агролесом очевидцы видели, как другой лосенок переплывал Бердь в сторону Морозова.

— Скорее всего, они шли вместе. Мать отелилась, а этих телят прогнала от себя. Вот они и отправились в путь, — отметил Игорь Александрович.

Как оказалось, путь для лосят оказался последним.

Председатель бердского охотобщества уверен, что на участке трассы, где гибнут лоси, необходимо устанавливать предупреждающие таблички и знаки. И с таким предложением он уже дважды обращался в департамент.