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Пенсии проиндексируют на 7% в 2019 году

Рост пенсии ожидается на 1000 рублей. Министр финансов Антон Силуанов назвал это существенным увеличением.

22.06.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Пенсии проиндексируют на 7% в 2019 году

Антон Силуанов

Пенсии в России в 2019 году будут проиндексированы на семь процентов, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

«Наша задача в следующем году — увеличить (ежемесячную — прим. ред.) пенсию в среднем на тысячу рублей. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе <…> Рост пенсий составит примерно на уровне семи процентов к уровню текущего года», — сказал министр.

При этом он напомнил, что раньше пенсии индексировались на уровне инфляции предыдущего года. В этом году ожидается инфляция в три процента, передает РИА Новости.

«Поэтому в следующем году мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий, о росте пенсий пенсионерам, в реальном выражении. Это основная наша задача, и такие необходимые ресурсы и меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде и, соответственно, в сопряженном с ним законе о федеральном бюджете», — заверил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что уже в ближайшее время в Госдуму внесут основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы, которые планируется рассмотреть на парламентских слушаниях в июле.

В них будут учтены предложения по увеличению инвестиционной активности государства. «Мы создаем фонд развития, который будет являться частью бюджета. Там будут учтены необходимые ресурсы для реализации национальных проектов по выполнению указа президента и необходимые ресурсы для пенсионных изменений как в бюджете Пенсионного фонда, так и непосредственно в нашем законе о бюджете», — заключил Силуанов.


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