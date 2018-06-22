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Не могу промолчать! Сегодня в Сквере Молодежи, который за ДК «Родина,» кто-то хорошо покатался

Чудовищно!!! Больно смотреть!

22.06.2018 Один комментарий

В группу Курьер. Среда. Бердск ВКонтакте написала Екатерина Кошкина:

Не могу промолчать! Сегодня в Сквере Молодежи, который за ДК «Родина,» кто-то хорошо покатался, предположительно, на квадрацикле. Бываю там часто. С утра ничего не было, а вечером -вот, пожалуйста!!! Изъезжен весь зелёный массив, испорчены насыпные дорожки. Чудовищно!!! Больно смотреть! Конечно, это спасибо трудно назвать по-настоящему сквером, но ведь каких-то пару лет назад подростки-волонтеры из ОДМ облагородили загаженную берёзового-кленовую рощу: выкорчевали корни клёна, поставили урны, засыпали дорожки. Приятно ходить. В один миг так всё испортить! Хотелось бы верить, что этих ….. кто-то остановил, хотя, по количеству нарезанных кругов, этого не скажешь. Люди, ну и так всё не очень гладко, но почему бы не беречь хотя бы то, что есть. Сколько уже у нас будет царить хамское беззаконие и равнодушие! Этот город — наш, что бы там ни было….


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(1) Комментарий

  1. Жесть

    Быдлянск, он и есть быдлянск

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