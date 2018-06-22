Лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург приедет на 125-летие Новосибирска

«Хирург» и Локоть обменялись подарками во время его прошлого визита в Новосибирск
В рамках социального проекта «Летопись судьбы Русской» Новосибирск посетит президент Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург (Залдастанов).
24 июня он вместе с новосибирцами отметит 125-летия столицы Сибири. 25 июня состоится мотопробег, сообщила координатор проекта в Новосибирске Галина Гейдарова.
Колонна мотоциклистов отделений «НВ МС Новониколаевск»,«НВ МС Новосибирск» и соседних региональных отделений клуба во главе с Александром Хирургом стартует в 12:00 из центра Новосибирска (от Новосибирского театра оперы и балета) и проедет к монументу Славы, где проведёт торжественную церемонию возложения цветов к Вечному огню.
Центральным событием программы Александра Залдастанова в Новосибирске будет премьера фильма «Русский Реактор». Показ картины состоится 25 июня в 18:00 в кинотеатре им. Маяковского.
Четыре года назад, 27 июня 2014 года, было подписано соглашение об установлении побратимских отношений Новосибирска с городом-героем Севастополем. Премьера фильма, затрагивающего тему сложной истории Отечества, силы и несгибаемости русского духа, единства народов великой России является прекрасным подарком к годовщине братской дружбы крымской и сибирской столиц.
Первыми этот фильм увидели жители Севастополя, где 16 марта состоялась его премьера, приуроченная к четвёртой годовщине Общекрымского референдума. «В фильме показан период истории России от Октябрьской революции и до нашего времени. В каждом эпизоде отразили трудности и горе русских людей, которые несмотря ни на что находили силы жить дальше. И не просто жить, а делать успехи — в экономике, науке, в освоении космоса. Образ «реактора» — это энергия и русский дух», – рассказывает о картине Александр Хирург. – В «Русском реакторе» нет компьютерной графики, всё было снято в живую. Актёры и массовка — это крымчане».
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Локтю позор.Кто этот не формал?
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Хм, «Ночные ёлки»… Тухловатый (ко-)медийный продукт.
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Нет, творчество этого косноязычного кремлёвского клоуна-псевдобайкера совершенно не интересно и к Новосибирску не имеет ни какого отношения, в связи со 125-летием лучше посмотреть парочку исторических короткометражек.
Новосибирские энтузиасты оцифровали уникальную кинохронику, желающие немного понастальгировать и посмотреть, как выглядел Новосибирск 40 и 30 лет назад, а может быть, увидеть себя в молодости или родственников, можно глянуть тут https://youtu.be/ARbVDuoja3w и тут https://youtu.be/VLu2dyy2C48
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МотоцЭклист с косметичкой
Уже реально подташнивать начинает от наших «новостей»
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