Лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург приедет на 125-летие Новосибирска

В рамках социального проекта «Летопись судьбы Русской» Новосибирск посетит президент Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург (Залдастанов).

24 июня он вместе с новосибирцами отметит 125-летия столицы Сибири. 25 июня состоится мотопробег, сообщила координатор проекта в Новосибирске Галина Гейдарова.

Колонна мотоциклистов отделений «НВ МС Новониколаевск»,«НВ МС Новосибирск» и соседних региональных отделений клуба во главе с Александром Хирургом стартует в 12:00 из центра Новосибирска (от Новосибирского театра оперы и балета) и проедет к монументу Славы, где проведёт торжественную церемонию возложения цветов к Вечному огню.

Центральным событием программы Александра Залдастанова в Новосибирске будет премьера фильма «Русский Реактор». Показ картины состоится 25 июня в 18:00 в кинотеатре им. Маяковского.

Четыре года назад, 27 июня 2014 года, было подписано соглашение об установлении побратимских отношений Новосибирска с городом-героем Севастополем. Премьера фильма, затрагивающего тему сложной истории Отечества, силы и несгибаемости русского духа, единства народов великой России является прекрасным подарком к годовщине братской дружбы крымской и сибирской столиц.

Первыми этот фильм увидели жители Севастополя, где 16 марта состоялась его премьера, приуроченная к четвёртой годовщине Общекрымского референдума. «В фильме показан период истории России от Октябрьской революции и до нашего времени. В каждом эпизоде отразили трудности и горе русских людей, которые несмотря ни на что находили силы жить дальше. И не просто жить, а делать успехи — в экономике, науке, в освоении космоса. Образ «реактора» — это энергия и русский дух», – рассказывает о картине Александр Хирург. – В «Русском реакторе» нет компьютерной графики, всё было снято в живую. Актёры и массовка — это крымчане».