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Лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург приедет на 125-летие Новосибирска

Александр Залдастанов привезет в столицу Сибири фильм «Русский реактор», в честь побратимским отношениям Новосибирска и Севастополя.

22.06.2018 Фото: Соцсети 4 коммент.

Лидер мотоклуба Ночные волки Хирург приедет на 125 летие Новосибирска

«Хирург» и Локоть обменялись подарками во время его прошлого визита в Новосибирск

В рамках социального проекта «Летопись судьбы Русской» Новосибирск посетит президент Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург (Залдастанов).

24 июня он вместе с новосибирцами отметит 125-летия столицы Сибири. 25 июня состоится мотопробег, сообщила координатор проекта в Новосибирске Галина Гейдарова.

Колонна мотоциклистов отделений «НВ МС Новониколаевск»,«НВ МС Новосибирск» и соседних региональных отделений клуба во главе с Александром Хирургом стартует в 12:00 из центра Новосибирска (от Новосибирского театра оперы и балета) и проедет к монументу Славы, где проведёт торжественную церемонию возложения цветов к Вечному огню.

Центральным событием программы Александра Залдастанова в Новосибирске будет премьера фильма «Русский Реактор». Показ картины состоится 25 июня в 18:00 в кинотеатре им. Маяковского.

Четыре года назад, 27 июня 2014 года, было подписано соглашение об установлении побратимских отношений Новосибирска с городом-героем Севастополем. Премьера фильма, затрагивающего тему сложной истории Отечества, силы и несгибаемости русского духа, единства народов великой России является прекрасным подарком к годовщине братской дружбы крымской и сибирской столиц.

Первыми этот фильм увидели жители Севастополя, где 16 марта состоялась его премьера, приуроченная к четвёртой годовщине Общекрымского референдума. «В фильме показан период истории России от Октябрьской революции и до нашего времени. В каждом эпизоде отразили трудности и горе русских людей, которые несмотря ни на что находили силы жить дальше. И не просто жить, а делать успехи — в экономике, науке, в освоении космоса. Образ «реактора» — это энергия и русский дух», – рассказывает о картине Александр Хирург. – В «Русском реакторе» нет компьютерной графики, всё было снято в живую. Актёры и массовка — это крымчане».


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Локтю позор.Кто этот не формал? :-!

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  2. Слава Душин

    Хм, «Ночные ёлки»… Тухловатый (ко-)медийный продукт.

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  3. Поросёнок Пётр

    Нет, творчество этого косноязычного кремлёвского клоуна-псевдобайкера совершенно не интересно и к Новосибирску не имеет ни какого отношения, в связи со 125-летием лучше посмотреть парочку исторических короткометражек.
    Новосибирские энтузиасты оцифровали уникальную кинохронику, желающие немного понастальгировать и посмотреть, как выглядел Новосибирск 40 и 30 лет назад, а может быть, увидеть себя в молодости или родственников, можно глянуть тут https://youtu.be/ARbVDuoja3w и тут https://youtu.be/VLu2dyy2C48

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  4. Аноним

    МотоцЭклист с косметичкой :-D
    Уже реально подташнивать начинает от наших «новостей» :-!

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