КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам однокомнатную
продам 1 к кв кристальная 13/1
продам 1 к кв Пушкина 166
Срочно продам комнату.
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Строго накажут полицейских за игнорирование вызовов от жителей Бердска

Труп переломанного в ДТП лося нашли на трассе под Бердском

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Афиша празднования 125-летия Новосибирска на 24 июня

Пенсии проиндексируют на 7% в 2019 году

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург приедет на 125-летие Новосибирска

Над поручением Путина по проекту «Академгородок 2:0» работают специалисты Бердска

Аргентина продула Хорватии со счетом 0:3 на ЧМ-2018

Педофила Рукосуева осудили на 23 года за 69 эпизодов сексуального насилия над детьми в Иркутске

Сечин: бензин дорожает из-за затратной переработки нефти

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Над поручением Путина по проекту «Академгородок 2:0» работают специалисты Бердска

Новосибирский Академгородок получит новый импульс комплексного инфраструктурного и научно-технологического развития. Пример возьмут с Сингапура, США и Китая.

22.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Над поручением Путина по проекту Академгородок 2:0 работают специалисты Бердска

Академгородок находится в 7 минутах езды от центра Бердска

Врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков в ходе пресс-конференции 21 июня сообщил, что план развития новосибирского Академгородка как Новосибирского научного центра будет носить комплексный характер, а его основными направлениями станут создание комфортной инфраструктуры для жизни и работы представителей научного сообщества, их семей и всех жителей данной территории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Реализация проекта «Академгородок 2.0» укрепит статус Новосибирского научного центра (ННЦ) не только как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, но и позволит запустить на данной территории реальные проекты, дающие многофакторный социально-экономический эффект. Подготовлена «дорожная карта» по разработке плана развития Академгородка, ведётся отбор первоочередных проектов для включения в план развития, завершается работа над концепцией Новосибирского научного центра. Осенью 2018 года планируется завершить работу над созданием плана развития ННЦ», – сообщил Андрей Жуков.

Андрей Жуков акцентировал внимание на том, что план развития Новосибирского научного центра совместно с жителями Академгородка, представителями научной общественности разрабатывается в соответствии с поручением президента РФ по итогам состоявшихся в Новосибирской области заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию и встречи с учеными СО РАН 8 февраля 2018 года – правительству РФ поручено «подготовить совместно с Российской академией наук и правительством Новосибирской области и представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок».

Врио заместителя губернатора отметил, что при разработке проекта «Академгородок 2.0» будет проанализирован опыт подобных проектов в Сингапуре, США, Китае и других странах. В нашем регионе пройдут широкие общественные обсуждения проекта. Тема, в том числе, будет обсуждаться 27-30 августа 2018 года в рамках VI международного форума технологического развития «Технопром», где ключевой темой будет развитие науки: пленарное заседание форума будет посвящено теме «Наука как индустрия», его участники обсудят развитие кадрового научного потенциала, привлечение инвестиций в научную сферу и другие направления.

«Над планом развития Новосибирского Академгородка сегодня работают, в том числе, представители правительства Новосибирской области, городов Новосибирска, Бердска, Кольцово, Краснообска, Новосибирского района, а также представители СО РАН, бизнес-сообщества. Главная задача – выполнить поручение президента РФ на высоком уровне и своевременно представить руководству страны качественный комплексный проект», – подчеркнул Андрей Жуков.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Военный роман: любовь, освобождённая из плена Строго накажут полицейских за игнорирование вызовов от жителей Бердска Труп переломанного в ДТП лося нашли на трассе под Бердском

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика