Над поручением Путина по проекту «Академгородок 2:0» работают специалисты Бердска

Врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков в ходе пресс-конференции 21 июня сообщил, что план развития новосибирского Академгородка как Новосибирского научного центра будет носить комплексный характер, а его основными направлениями станут создание комфортной инфраструктуры для жизни и работы представителей научного сообщества, их семей и всех жителей данной территории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Реализация проекта «Академгородок 2.0» укрепит статус Новосибирского научного центра (ННЦ) не только как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, но и позволит запустить на данной территории реальные проекты, дающие многофакторный социально-экономический эффект. Подготовлена «дорожная карта» по разработке плана развития Академгородка, ведётся отбор первоочередных проектов для включения в план развития, завершается работа над концепцией Новосибирского научного центра. Осенью 2018 года планируется завершить работу над созданием плана развития ННЦ», – сообщил Андрей Жуков.

Андрей Жуков акцентировал внимание на том, что план развития Новосибирского научного центра совместно с жителями Академгородка, представителями научной общественности разрабатывается в соответствии с поручением президента РФ по итогам состоявшихся в Новосибирской области заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию и встречи с учеными СО РАН 8 февраля 2018 года – правительству РФ поручено «подготовить совместно с Российской академией наук и правительством Новосибирской области и представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок».

Врио заместителя губернатора отметил, что при разработке проекта «Академгородок 2.0» будет проанализирован опыт подобных проектов в Сингапуре, США, Китае и других странах. В нашем регионе пройдут широкие общественные обсуждения проекта. Тема, в том числе, будет обсуждаться 27-30 августа 2018 года в рамках VI международного форума технологического развития «Технопром», где ключевой темой будет развитие науки: пленарное заседание форума будет посвящено теме «Наука как индустрия», его участники обсудят развитие кадрового научного потенциала, привлечение инвестиций в научную сферу и другие направления.

«Над планом развития Новосибирского Академгородка сегодня работают, в том числе, представители правительства Новосибирской области, городов Новосибирска, Бердска, Кольцово, Краснообска, Новосибирского района, а также представители СО РАН, бизнес-сообщества. Главная задача – выполнить поручение президента РФ на высоком уровне и своевременно представить руководству страны качественный комплексный проект», – подчеркнул Андрей Жуков.