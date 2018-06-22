Аргентина продула Хорватии со счетом 0:3 на ЧМ-2018

Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.

Голы забили Анте Ребич (53-я минута), Лука Модрич (80) и Иван Ракитич (90), передает ТАСС.

Сборная Хорватии набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Ранее выход в 1/8 финала себе обеспечили сборные России, Уругвая и Франции. Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в группе D, проведут очный матч в пятницу в Волгограде.

В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону. Аргентинцы в тот же день в Санкт-Петербурге встретятся с нигерийцами.

Сборная Хорватии второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Впервые хорваты прошли групповой этап на турнире в 1998 году. Впоследствии они дошли до полуфинала, где проиграли сборной Франции, ставшей победителем на том чемпионате. Хорваты в матче за третье место обыграли голландцев.

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано провел 18-й матч на чемпионатах мира, он сравнялся по этому показателю с Марио Кемпесом. Только Диего Марадона чаще играл на чемпионатах мира в футболке сборной Аргентины (21). Для нападающего Лионеля Месси эта встреча стала 17-й на мировых первенствах, он занимает четвертое место в списке.

Сборная Аргентины впервые с 2002 года проиграла матч на групповом этапе чемпионата мира. Тогда они уступили англичанам (0:1). Из последующих 11 матчей аргентинцы выиграли восемь, еще трижды сыграли вничью.

Сборные Аргентины и Хорватии в пятый раз сыграли друг с другом. Хорваты одержали вторую победу, дважды побеждали аргентинцы, еще раз команды сыграли вничью. Этот матч стал вторым между сборными на чемпионатах мира. Впервые аргентинцы и хорваты встретились на турнире в 1998 году, тогда аргентинцы выиграли (1:0).

Сборная Хорватии впервые в истории обыграла команду из Южной Америки на чемпионатах мира. До турнира в России они четырежды играли с южноамериканскими сборными и во всех четырех матчах потерпели поражение.