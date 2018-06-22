В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5-этажки подозревают жителя Бердска

Мужчина избил чужого ребенка в Бердске
Вечером 20 июня у дома №58 по улице Советской в Бердске местный житель, предположительно, избил ребенка. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой о помощи обратилась бабушка пострадавшего Надежда Александровна.
12-летний мальчик в присутствии бабушки рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о произошедшем.
— Мы сидели на этой скамейке у 2-го подъезда, решили зайти к другу. Я взял мяч со скамейки и мы пошли в подъезд. Друг уже открывает дверь в подъезд, а оттуда выходит дядька с ремнём и начинает меня избивать. Он меня где-то три раза ударил, толкнул меня, я в грязи был. Я до сих пор от страха трясусь, я… не могу прямо… Это было очень страшно. Мы все время находились у первого подъезда, но пришли сюда. И он начал меня избивать, — дрожа, рассказал мальчик.
Второй подъезд дома, у которого произошел инцидент
По словам Надежды Александровны, неприятные истории с этим жильцом случаются постоянно. Он забирает мячи у детей, прокалывает их и не возвращает.
У подъезда, где и произошел инцидент, случилась перепалка между родителями мальчика и жильцами, чьи окна выходят на сторону подъезда.
Суть претензий матери мальчика — недопустимо применение физической силы к детям, тем более к чужим.
Жильцы же дома были единогласны во мнении, что детей нужно воспитывать. А мальчишки, по словам жильцов, воспитанием не отличаются и очень шумят.
Житель, обвиняемый в рукоприкладстве, утверждал вдобавок, что он не бил ребёнка, а только «попытался».
Детская площадка, на которую мальчишкам предлагало перебираться Камиль
После скандала мама и бабушка сразу же увезли мальчика в полицию.
Тем же вечером обвиненный в рукоприкладстве рассказал «Курьер. Среда. Бердск», какие события предшествовали инциденту и как, по его мнению, все было на самом деле.
— Меня зовут Камиль Оббясович. Каждый день, у этого подъезда, под моим окном, с мячиком, со скейтами собирается 8-9 мальчиков. Они постоянно визжат, это слышно всем моим соседям. Есть другие люди, у которых есть претензии к этому… Они постоянно шумят, мяч кидают в дверь подъезда… Выходишь к ним, говоришь (показывает рукой на детскую площадку — прим. ред.) «Вон туда, идите вон туда». Они кивают головой, уходят, а ровно через три минуты возвращаются к нашему подъезду. Это надоедает. В конце концов я однажды вышел и ради интереса, спросил: «Ребята, поднимите руку, кто живет в этом подъезде?». Молчат. Говорю: «Вас 9 человек, вы все живете в этом подъезде?». «Нет, не живем». «А в этом доме хоть живете?». «Нет, не живем». «Ну мальчики, ну почему вы постоянно здесь собираетесь?». «А тут, — говорят, — наша тусовка», — рассказал о своем общении с детьми Камиль Оббясович.
Камиль, на которого указала бабушка мальчика
По словам Камиля, он неоднократно предлагал детям избрать для игр какое-нибудь другое место.
— А, может, вам лучше пойти куда-нибудь на площадку? Есть ведь футбольное поле, вон там, за «Комбатом». Не соглашаются. Так продолжается постоянно, уже не один день, не один месяц. Как каникулы начинаются, так и… Зимой они с клюшками тут, под окнами, — поведал Камиль.
Он рассказал, что дети под окном очень сильно мешают. Особенно обидно, когда из-за шума страдает его внучка.
— Один раз я вышел и сказал: «Уходите отсюда, вон там играйте, у меня внучка спит». Все убежали, а вот этот 12-летний мальчик говорит: «Вы не имеете права выгонять». Конечно, не имею, мы же свободные люди. Я ж не выгоняю, я прошу. Я говорю: «Все ушли и ты уходи». «Вы не имеете права, я сейчас пожалуюсь бабушке и в полицию», — передал слова мальчика Камиль.
Двор между домами №№ 56 и 58 по улице Советской
Вчера вечером, как сказал Камиль, у него не выдержали нервы. Он вышел к подъезду с ремнем (позднее Камиль показал корреспонденту мужской черный ремень 2-3 сантиметра шириной), никого не стегал, а просто погрозил, хлопнув ремнем себя по коленке.
— Но мальчик закричал «Ой-ой-ой!» и побежал к бабушке, дескать, вызывай милицию, меня побили, — рассказал свою версию Камиль, категорически отрицая факт избиения ребенка.
— Я мальчика не трогал, это однозначно, — утверждал Камиль.
Бабушка мальчика Надежда Александровна
Сегодня же, 21 июня, бабушка избитого ребенка Надежда Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск» об итогах их похода в полицию накануне.
— В полиции у нас приняли заявление. Провели экспертизу и обнаружили синяки, то есть следы побоев. Сначала нас попросили присесть и подождать, а внук сказал: «Мне сидеть больно». Оказалось, что у него следы побоев в трех местах — на руке, бедре и голени. Именно гематомы, а не просто ушибы. В полиции у нас приняли заявление по факту побоев, дали извещение об этом и на руки дали медицинское заключение, — сказала Надежда Александровна.
Мама мальчика намерена довести дело до логического конца. По ее мнению человек, допустивший применение силы к чужому ребенку, должен ответить по всей строгости закона.
все врут.
29 5
Как всегда. Правда у каждого своя
22 4
Да,бить нельзя ни своих ,ни чужих,ругать категорически нельзя чужого ребенка…Но как быть людям ,которым эти дети мешают????У нас тоже 25 лет назад тусовкой был выбран наш подъезд,они росли тоже мешали,но это дети и вдруг эти детки выросли в верзил сомнительного поведения,всеми ночами маты,бой бутылок,харчки и блевота…как мы мучились..Тоже все добренькие ,все молчат,а я выступать давай,так боялась за себя,дочь и мужа-посыпались угрозы в мою семью.Эти 17-19 летние уроды настолько распоясались,что выламывали двери,маты писали мне на косяке,когда муж уехал в командировку,мы с дочуркой неделю сидели в оккупации,боясь выйти даже за хлебом…90-е ,что тут скажешь,..Когда все заметили и раскрыли глазки-началась война всем подъездом и выжили мы их всех,милицией,угрозами,мужики ребра и зубы некоторым выбивали и все…Покой,бороться нужно,пока не поздно.К стати тех парней уже больше половины нет,кто на отсидках вечных,кто от синтетики загнулся.Это тоже военник,почти напротив,т.ч как.бы вновь не вернулись те года,ужасные и беспредельные,пацанье сейчас уже подает признаки …
62 5
Ушлый мальчик в 12 лет- «трясусь», «боюсь», «не могу», «у меня под кроватью динозавр». Футболистом вырастет.
81 11
У таких бабушек и вырастают такие детки, которым всё дозволено. Просто так ни один взрослый к ребенку с ремнем не выйдет.Воспитательную беседу со своим ребенком сначала бы провела и научила уважать других, особенно взрослых!
95 5
Поддерживаю мужика,! Достали деточки, совершенно не воспитанные, вкусившие вкус вседозволенности! А родителям и бабушке в первую очередь воспитанием своего дитятки заняться надо! Выходите с ним во двор и следите за его поведением сами, раз не научили, как себя вести надо! Понимаю человека, живу на 1-м этаже-детки орут во дворе так, что телевизора в квартире не слышно, приходится окна закрывать! Делаешь им замечание-ноль эмоций, сразу бегут к своим быдло-родителям, которым на них глубоко плевать, но бегать в полицию жаловаться — это они с пелёнок умеют! Кого вы вырастит из этого пацана?
94 9
Это же что за Гумно из этого 12-летнего внучека вырастет? Как хорошо он свои права знает! И что он делает в 12лет допоздна на улице, даже не возле своего дома? Мужик, натрави на маму с бабушкой органы опеки, чтобы у них желание бегать в полицию отпало!
86 7
Бабушка, была бы по умнее, взяла бы своего внучека за шкирку и привела в чувство! Наглец сопливые! На 100%уверен, что никто его и пальцем не трогал, а вот то, что он в 12 лет способен человека оговорить, стоило бы маме и бабушке призадуматься!
82 7
Ребенку сделали медосвидетельствование.Есть документы,подтверждающие это Есть свидетели,которые видели как это происходило,кроме бабушки .Родственники и дружки неадеквата подтянулись.Разговор с дядькой был записан на диктофон,где он признался,что ударил ребенка,а потом стал отмазываться.Дай Бог,чтобы на пути ваших детей среди белого дня встретился такой же неадекват с ремнем или с топором.Возле каждого дома сейчас играют,бегают,орут дети.Каникулы.И родители детей требуют,чтобы дети не уходили со дворов.Так что никакого оговора не было.Мужик натворил дел,а сейчас непонятно у кого ищет защиты
7 86
Что натворил мужик? Воспитанием вашего мальчика занялся? За вас вашу работу сделал? Вы чему научили ребенка? Почему он из себя строит умного ? «Вы не имеете право», «полицию вызову» тьфу! Уважать других людей не научили. Он скоро вырастит и вы ох как от него заплачите
80 8
сделал бы твой муж/отец такую работу например по отношению к моему сыну, всю бы дурь из бистолковки бы повыбивал.
1 16
т.е. работу сделал бы муж\отец, а дурь из женщины бы выбивал? Силен!
2 2
анони.м вы прочтите еще раз, это не работа это беспридел
0 0
Какой диктофон.о чем вы говорите.есть камеры наружного наблюдения.На которых видно,что пацана никто не трогал.А тот мальчик неадекватный (как впрочем и его бабушка)уважения к взрослым ноль.Сам неоднократно делал замечания ребятне реакция опять-же нулевая.Бабушке с мамой пожелания воспитывайте лучше своего ребёнка.Детскую комнату милиции ещё никто не отменял.
55 2
Какой диктофон?о чем вы?Есть камеры наружного наблюдения,на которых видно что пацана никто не трогал.Пацан реально неадекватный (как впрочем и его бабушка).Уважения к взрослым ноль.На замечания не реагирует абсолютно.По такому детская комната плачет.И что интересно когда этот обиженный мальчуган кидает камнями по машинам,бабушка не бежит сломя голову.а такие факты есть.так что делайте выводы родители.А видеофакты я вам предоставлю.И за испорченные машины будете платить.
48 2
давай давай. а если нет доказательств можно и на клевету нарваться и без той самой машины остаться
2 32
какую машину он испортил? видео есть как именно он кидает?
А вообще правильно сделал, развели гаражи под окнами
2 19
видео есть как бил ремнём?
13 3
дааа раньше помнится справедливости и всего хорошего в вас было на много больше.
1 9
да нормально у меня всё «со справедливостью».
Но, то какие сейчас дети есть…. это для меня за гранью понимания. Сам столкнулся с такими- разогнал шпану у дома, которая швыряла кусками льда в железные двери гаражей. Разбежались. Но, когда зашёл домой, услышал, что вся эта кучка вернулась и просто с ещё бОльшим остервенением швыряла куски льда в двери с воплями «Выходи!». Как раз, кстати, лет 12-13 шпана. Какие варианты есть на этот случай? Догонять бить нельзя с ваших слов- сразу угрозы расправы от родителей. Снимать видео? Дальше что? В полицию с заявлением, потом- максимум привод с родителями и пальчиком ай-яй-яй. Ну, может на учёт поставят… но это не точно. Да и то, ещё не дай бог ОНИ видео снимут как ты им поджопник дал, и тут уже по-полной пришьют программе.
Какие, блин, варианты?
ps. в моём детстве, если бы мне или кому-то из друзей, вот так взрослый сказал не шуметь под окнами- мы б не шумели или ушли в другой двор, по-крайней мере. А если бы вышел и пару пенделей влепил за то что не слушаем старших, дома бы молчали, чтоб родители не добавили. А тут… я фиг знает как это всё назвать.
36 1
И что интересно когда этот обиженный мальчуган кидает камнями по машинам,бабушка не бежит сломя голову.а такие факты есть.так что делайте выводы родители.А видеофакты я вам предоставлю.И за испорченные машины будете платить.
32 4
Бабушка была бы умнее кто из этого мальчика вырастит? Жалко его будущую жену.
28 6
Ха! Жена то разведется, а вот бабкина пенсия — плакала.
37 3
Если ты не веришь можешь сходить и посмотреть на гематомы, задумайся хотя наверно нечем
1 4
Странно, теперь медицинское заключение дают в полиции? Раньше судмедэкспертиза этим занималась
34 2
В полиции направление дают на экспертизу
3 1
Скамейки у подъездов — зло! Утром — алкаши, днём — детвора, вечером — шпана, вот основные пользователи скамеек.
33 4
Зло то зло, но старому человеку, еле вышедшему из подъезда, куда присесть… Воспитывать надо, участковому бывать на своем участке, а не числится!
17 3
скамейку перенести в другое место
0 3
Я так понимаю, мальчика мама и бабушка воспитывают. Все тогда понятно…пылинки с него сдувают. Недомужик вырастит.
53 6
так говорить про любого ребенка нельзя, он то может и не вырастет а вот ты уже выросла недочеловеком!
3 24
Сколько агрессии Нужно как-то разрядиться, камнями, например, в машины покидать. Полегчает
2 3
Не можете ребенка воспитать, это делать будут другие. Правильно мужик сделал! Их просили по хорошему ни один раз. Не понимают. Это еще повезло что вышел с ремнем, а довели бы какого нибудь алкаша, вышел бы с ножиком
42 6
т.е. по Вашему нормальный ребенок, в дневное время должен сидеть по струнке смирно, у своего подъезда и молчать?
8 39
они сидели не у своего подъезда а у чужого,я там живу и знаю, они вечно там тусуются хотя ни один из них даже в этом доме не живет, в этом то и дело они у себя не мешают а мешают у соседей, их выгоняешь,они начинают «а что ты мне сдеалешь», «ты мне не чего не сделаешь» и т.д, Рядом стоит площадка на площадке и лавочки и столы а они сидят вечно возле подЪезда, сидели бы на площадке и орали слова бы им не сказали
22 3
а ты че лавку около подъезда приватизировал? нет? ну вот купи себе частный дом, все, что за забором, то твое
1 0
да
0 2
Ты бы тронула моего ребенка я бы тебе прям там клок волос выдрала!
2 21
Во! Типичная яжемать!
5 3
а вы как всю жизнь сопли жевали так ми в этой бы ситуации проглотили а дома бы потом возмущались, и пакости делали
0 1
ой.. можно подумать из всех тут правильных ни кто в детстве ни в дверь мячом не стукал, ни сидел на лавочке у соседнего дома и громко не разговаривал и т.д и т.п. Себя забыли какими вы были? Какое моральное право этот индивидум имел выйти с ремнем к ребенку? Какое время суток было? Давайте заткнем детям рты, усадим их дома, да и вообще…. зачем нам дети? они же мешают нам во всем… ни поработать (болеют, на больничный ходи), ни спокойствия (орут постоянно, что то требуют) и деньги на них еще трать… народ совсем одичал и оскотинился, у всех свои права появились… радуйтесь что дети совсем еще не дегенерировали, а бегают играют и наслаждаются детством!!!!!!
7 47
А Камилю следует нервишки подлечить…. Ну не гоже на детях отрываться!!!
7 44
щас ему их уголовное дело подлечит
3 16
Я понимаю ,что дядька перебор сделал,но нет оправдания мальчику и его воспитанию.Я взрослая тетя,но я никогда не помешаю даже первоклашке,мне как -то стыдно даже перед ним будет,не могу никому быть в тягость,а тут дедушка тебе делает замечание,и я знаю что сотый раз,а ты наглая морда проявляешь наглость игнорировать,ну уж не пойму…Я сама никогда не буду громко разговаривать в подъезде,на улице,в транспорте,потому что это не этично раз,не красиво два,и самое главное я мешаю кому -бы то ни было.Я так воспитала и своих дочерей,и моя внучка так-же себя ведет.Знай что не нужно воспитывать ребенка совсем,но помни что он за тобой следит,или НЕ ВОСПИТЫВАЙ РЕБЕНКА ВСЕ_РАВНО ОН БУДЕТ ПОХОЖ НА ТЕБЯ_-НАЧНИ ВОСПИТАНИЕ С СЕБЯ СОМОЙ…
38 5
это РЕБЕНОК,который должен бегать,играть,пинать мяч в дневное время на улице И никто не виноват,что во дворе отсутствует нормальная детская площадка и ду окупировали мамашки с малыми,которые гонят детей постарше оттуда.А все остальное пространство превратили в гараж для своего хламья.Детям играть негде И какой-то больной человек будет указывать,что делать и куда идти нашим детям.Разбираться в данной ситуации будут в полиции,а не диванные эксперты,которые вообще не владеют ситуацией.Есть диктофонная запись,где жена признает,что ее муж ударил ребенка именно ремнем.Это сколько нужно иметь мозгов,чтобы выскочить из дома,схватить ремень и набросится на детей и это все в присутствии его жены.Она знала,что такое будет и молча за этим наблюдала.А сейчас еще окажется,что дети накинулись на этого дядьку,а он защищался.Его вина в том,что он УДАРИЛ ребенка.Мозгов не хватило прийти к родителям этих детей и попросить родителей,чтобы поговорили с детьми.А кто ему раньше позволял забирать мячи у ребятишек и прокалывать их.Это вы считаете тоже нормальным.У человека с психикой явно не порядок.Завтра он выскочит с ножом или с топором и на пути опять попадутся дети.С такими поражениями психики надо продавать квартиру и жить в частном доме за 3метровым забором И то не факт,что ему там не будут мешать те же дети.Лично я даже не реагирую на детские крики и вопли на детской площадке в дневное время.Но где еще детям покричать как не на улице.Ну закрой окно и отдыхай,так нет же — надо свою дурь показать
5 39
мы орали, играли с мячом в десяточки где придется.. захотелось около подъезда, но там не удобно было, шли на торец дома и там долбили мячом по стене… и ни кто нам никогда ничего не говорил…а вам бедным как будто в квартиру стучат… еще и машинам запретите рядом с вашим домом ездить, и будет ваще курорт.. не нравится езжайте в частный дом.
4 34
Сколько талантливых воспитателей здесь собралось, однако бы не стоило путать воспитание с вымещением злобы путём избиения чужого ребёнка( до синяков- как показала экспертиза),грамотно приправленное соусом добрых намерений. Воспитанием ребёнка должны заниматься только его родители. По поводу «воспитателя» Камиля: как же Вы так воспитаны что проявляете неправомерное насилие к человеку младше Вас???
8 35
судя по недовольным моим высказываниям, все были воспитанниками воскресно-приходской школы, и в свободные часы от занятий дамы пряли, вязали и вышивали. а джентльмены стругали, паяли и ваяли из конструктора машину времени…хотя о чем я??? какая машина времени? ковчег конструировали новый, авось новый потоп…
5 24
Габриель.Я тоже играл в мяч и всё такое.Но у нас было уважение к старшему поколению.Здесь абсолютно иная ситуация.У меня трое детей и я рад,что они не общаются с такими ушлепками (простите детьми знающими закон)
30 3
Синяки-то может не от ремня Камиля появились, а от того, что безбашенные детки на головах там скачут. Затаскают теперь мужика по всяким комиссиям. Бабкам-мамкам воспитывать детей надо получше, чтобы не мешали людям отдыхать. Поставить на учет в детскую комнату полиции и контролировать где и как проводят досуг эти детки. Дома пусть на ушах стоят и орут перед мамками-бабками, может им это понравится.
39 6
В моём детстве было ВСЁ, но если бы я пришёл домой и сказал, что своим поведением довёл ВЗРОСЛОГО человека до того, что он меня отхлестал ремнём, мои родители добавили бы мне по полной. Считаю это правильным. Так же воспитываю своих детей. А синяки-ссадины-порезы, их было столько, что на них никто не обращал внимания, ни мы, ни наши родители. И вот это: ой, я не могу сидеть из-за синяка… Срепетированная вместе с родителями сцена. Ну-ну. Вам с ним жить.
34 4
Бубенчиков! По двадцать пять горячих бабке и Камилю!
1 4
Ну хоть дядька нашёлся, кто доходчиво объяснил. А тот гадёныш и забздел, под бабкину юбку, в полицию, «не имеете права». Ну как свои права изучил! А с чужими правами не пробовал ознакомиться?
32 4
поздравляю шарик ты болбес!!!!
и при этом не мужик!!!
3 14
Щас не мальчики , а девочки какие-то растут. Все недотроги, зато толпой они герои.
18 6
Камиль ты не прав, если бы ты ударил моего ребенка я бы с тобой разобрался по мужски!!!! НА уголовное дело ты попал однозначно тк у нас сейчас это будет почти прецедент, и ни какие псевдо свидетели тебе не помогут, то что написали в статье с твоих слов выглядит как явная отмазка. Так что желаю тебе сесть,иначе кто то не равнодушный может и тебя ремнем выпороть,
6 30
Аноним, успокойтесь, вас читать неприятно. Диванный воин, полководец троллей и мужичонкО с интернетов, самому над собой не смешно?
13 6
Все кто пишет гадости про мальчика- вам посоветую сходить к психологу!
Вы видели этого мальчика так не понятно в чем душа держится, и выбрал он именно его тк знал что отца у ребенка нет и не кому будет за него заступиться, бил он его ремнем со всей силой несколько раз при этом угрожал, наш сосед не совсем адекватен, если он дома то весь мир должен притихнуть.
После инцидента он ему угрожал что его будет бить его старший сын или внук не понял.
все сделали виноватого из этого мальчика только со слов удалено, и от этого страшно что происходит с людьми.
удалено
4 17
Ну, вы красочно и в подробностях всё передаёте, как будто своими глазами всё видели. Что ж не заступились?
22 3
Очень много за этим инцидентом наблюдали с балконов и видели что происходило на самом деле.Взрослый мужик выскочил из подъезда,схватил ребенка,наступил ему на ноги и стал лупить ремнем.Все это происходило под козырьком подъездаА жилец который установил камеры,утверждает,что ничего вообще не было.Кстати этот многодетный папаша и обещал,что его старший сын по его просьбе будет бить ребенка.Помимо того у ребенка кардиологические проблемы,которые в данный момент обострились.Ребенок безпроблемный и дома и в школе,худенький,в связи с переходом в другую школу весь год много занимался и хорошо учился.Можно было бы показать мужскую силу в отношении неадекватного дядьки ,есть кому.,но так не хочется марать руки .Все медицинские и экспертные заключения на руках,заявление в полиции.Все по закону.А те комментаторы,которые защищают дядьку,которому все мешают и который неизвестно под воздействием чего находился,пусть занимаются своими детьми и пусть найдется такой же воспитатель,который со всей дури отлупит вашего ребенка
1 1
Не успел
3 12
ну, так идите со свидетельскими показаниями в полицию вместе с мамой и бабушкой.
15 1
Сложная ситуация…
Обычно подвирает каждая сторона и только факты (фото/видео) и слова свидетелей (чем больше, тем лучше) могут помочь определить истину.
Господин «житель этого дома»: здесь вы лишь очередной аноним. Если вы действительно что-то видели и знаете — проявите свою гражданскую позицию и срочно заявите об этом в полицию!
1 4
За небольшую плату воспитаю вашего сына на выбор:
ремнем, прутьями, вожжами, шпицрутенами, шомполом, батогами, крапивой, стоянием на горохе и тому подобными народными средствами. Скидки впечатлительным и слабонервным.
10 3
Кучка злых неудачников которые обижены на весь мир!!!
Что теперь убивать всех кто шумит? это дети!!!! и не нужно им портить детство и психику! вы ведь даже не знаете этого мальчика, может он весь год учился на отлично и ждал лето что бы наиграться накричаться, дело это было днем, не сон час, не вечер, а именно день!
6 16
дети ему постоянно мешают, он сам об этом говорит. Каникулы для него вообще прям вешалка..Мешают дети, соседи, собаки, чужие машины, едь, камиль, в тайгу, глядишь и нервы будут крепче, внучка у него днем спит, остальные дышать не должны в это время? Есть доказательства неадекватного поведения мальчика по отношению к нему? Попробовал такой камиль бы моего ребенка тронуть, я б его засадила бы, надолго, будет всякая дрянь детей бить, взрослый дядька, позорище
6 22
Интересно удалено вышел бы если бы там сидели подростки лет 20-25, думаю даже бы и не вылез в окно.
Этот тип людей которые только и могут как показывать свою силу слабым.
А все его защитнички защищают его только по тому что либо своих детей нет либо вас это не касалось.
Бог вам судья.
7 13
…ехала в маршрутке. Сзади сидела какая-то мама с 9−10 летним ребенком. Этот «малыш» постоянно меня тыкал ногой в грязных ботинках по белым штанам (специально), на что я обратилась к его маме с просьбой его унять. Она мне сказала, что они воспитывают ребенка по системе какого-то «Эхузера», это когда ребенку все разрешают и по сути послала меня на. Потом сзади подошел парень, чуть меня старше. Вынул изо рта жвачку, налепил прямо на лоб мамаше, сказал: «Меня тоже по этой системе воспитывали» подмигнул и вышел на остановке… (c)
27 3
баянище
4 3
Ещё не так давно официально в некоторых странах мальчиков могли розгами наказать.
Не вижу ничего ужасного даже если мальчик получил пару раз ремнём.
10 4
а давайте вас розгами или ремнем выпорем? тоже ничего плохого не видите в этом?
2 15
А я то причём. Это было наказание для мальчиков кто плохо себя ведёт, не слушает учителя и тп. И до сих пор, должно быть, в некоторых странах это есть.
1 3
а к некоторых странах до сих пор людей едят и что дальше? взрослые люди, но мозги вообще отсутствуют, прям жалко вас таких
1 2
Это в каких? А наказания в самых что ни на есть приличных были.
Зы: я против розг. Но и против таких мальчиков. Считаю мама с бабушкой могли бы дело замять
0 2
Правильно пишут — раньше делали замечание посторонние люди, мы прислушивались. А дома не ябедничали, даже мысли не было. Был авторитет у взрослого человека. А сейчас такие вот бабушки выращивают наглых и трусливых недорослей.
Самим же потом аукнется, неужели не понимают?
6 3
Мама и бабушка должны больше уделять воспитанию ребёнка, а не выяснять отношения между собой . Мама ещё та чтучка , палец в рот не клади , всё знает , всё умеет.У мальчика абсолютно нет уважения к старшим , а всё идёт от мамаши .
6 3
И не стыдно, тебе пацан (уже 12 лет!) бежать жаловаться бабушке, что тебя ударил дяденька за дело (огрызался и издевался). Мамочка прививает тебе понятие быть мужчиной? Или она воспитывает из тебя мужчинку, подтирает сопли в 12 лет, порвет любого кто сыночке сделает бо-бо. Позор и презрение таким мальчишкам!!! Уверена, что когда твои детские права «неприкосновенности» закончатся, ты будешь издеваться над своими мамочкой и бабушкой. Учтите взрослые, воспитывать уже поздно!
6 4
а вам не стыдно? взрослой тете такое писать? вы детей своих так воспитываете, ремнем, да? прям реально страшно за ваших детей, с такой мамашкой то расти
1 1
В армии через 5 лет сержант быстро объяснит, у кого какие права.
Если поц до армии доживет.
0 2
Ольга вы что за чушь несете, а если бы он его убил? вы бы рты то позакрывали . ни кого из нас там не было, но всегда с ваших слов ребенок не прав.
Правильно сделал что рассказал и не побоялся этого. Хватит навязывать нам ваши понятия. И так не сладко живем. А ударил слабого — значит ответь.
Он похоже его не просто по отцовски лупанул, раз дело завели.
Полили всю семью грязью из за того что их ребенка избил, и думаю что все с чувством выполненного долга сидят и думают а вот я хороший и не жалуюсь, а вот когда убъют поздно будет
1 0
a.danilovв: «…моём детстве, если бы мне или кому-то из друзей, вот так взрослый сказал не шуметь под окнами- мы б не шумели или ушли в другой двор, по-крайней мере. А если бы вышел и пару пенделей влепил за то что не слушаем старших, дома бы молчали, чтоб родители не добавили….»
И в моем детстве было так же. И это было правильно.
И я целиком и полностью на стороне мужика с ремнём.
А что касается мамы и бабушки хлопца — воспитывают гопника и эгоиста, который считает что ему дозволено всё, но что-то предпринять в отношении него — «не имеете права». Подравстет — аукнется им еще.
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У знакомых мамка, 4 бабки и дедка внуку до 25 лет давали по 400руб в день на морожное (пиво, бабы, трава).
Их смерть была для внука финансовым шоком.
Яжмать!
Яжбабь!
Тьфу…
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Читаю и диву даюсь.
удалено
Сколько в людях ненависти… если у вас в жизни что то плохо вините только себя а не других
Противно.
никого не защищаю, но если можете только представьте себя с одной стороны и с другой стороны, может что то поймете.
оба считают себя правым вот третья сторона в виде полиции и поставит точку.
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