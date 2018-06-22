Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске

Управление пенсионного фонда по Бердску всегда было в числе лучших по области
В мошенничестве подозревают двух сотрудниц Управления пенсионного фонда РФ по Бердску. Им инкриминируют присвоение около 200 000 рублей.
По словам прокурора Бердска Романа Сивака, в отношении начальника отдела и ее заместителя возбуждено уголовное дело. В деле фигурируют семь эпизодов.
— Начальник отдела вместе со своей подчиненной с использованием специальной программы похищали средства Пенсионного фонда, предназначенные пенсионерам, в том числе и тем, кто уже умер. Небольшими суммами делались доначисления в период с 2014 до 2017 года. Дело расследуют сотрудники Следственного комитета, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.
Начальник Управления пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль находится в шоке от произошедшего. За 15 лет такое в ее учреждении случается впервые.
— У нас самые высшие награды, наше управление — лучшее по области. Я была всегда спокойна, и тут даже до конца не верила, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Елена Чуль.
Все началось с того, что в области обнаружили несоответствие в файлах. В одном была фамилия подставного лица, которое не было получателем пенсии.
— Сказать, что данные сотрудницы воры и расхитители может только следствие. Еще ничего не доказано. Там еще идет как техническая ошибка, которая повлекла за собой переплату, — сказала Елена Николаевна.
По словам Елены Чуль, ее подчиненные вернули присвоенные деньги — 181 000 рублей.
— Я не имела права уволить их по статье. Они сами написали заявления об уходе по собственному желанию, — сказала начальник УПФР по Бердску.
В случае доказательства вины сотрудниц УПФР в Бердске по статье 159 п. 1 уголовного кодекса РФ («мошенничество») им грозит наказание до шести лет лишения свободы.
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На то, он пенсионный фонд чтобы воровать! От Москвы до самых до окраин! Так к слову- одна из фигуранток дела с детства любила
71 6
Неплохо бы ещё разобраться на какие средства возведены дворцы ПФР по всей России. А если копнуть поглубже, то масштаб хищений, думаю будет гораздо значительнее жалких 180 тысяч.
81 6
зацепили! конечно надо копать глубже! отец получал 8лет назад12т пенсию встретил случайно в пенсионном дочь своих знакомых и стал получать 25т (большой стаж ) сказала что занижают всем кроме депутатов и чиновников!
27 9
У нас есть депутаты и чиновники пенсионеры? Кто и как им не занижает? Насколько? Кому именно? Поделитесь.
11 4
Вот что значит иметь правильных знакомых, у которых дочь работает в ПФ. Опаньки — и пенсия в 2 раза выросла вдруг.
10 2
Глупость
Недовольны- пишите заявление на перерасчёт
Вам пересчитают и обоснуют, почему именно так
Любой может этим воспользоваться, если есть на это основания
0 0
сказала что занижают всем
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дада, при мне сотрудник пф объясняла мужчине, что всё равно, что он выберет для расчёта — немерянный стаж или чумачечую з/пл — у них распоряжение не смотря ни на что не применять коэффициент выше какой-то цифры (не помню) за исключением «северян».
0 0
Ну, это ж не они сами придумывают
0 0
в больших городах где был дворцы пф круче президентских! продали бы их если им не хватает а не грабили народ!
26 2
Молодцы !!! идут в ногу со временем, и правительством!
62 5
Видимо начальник там тоже была замешена раз не уволила по статье, я бы посмотрел как это ворьё себе потом работу нашли, хотя если сейчас статью за мошенничество получат, то потом нормальной работы им не видать. Позорище, фото бы их и имена выложили, посмотреть хоть на их наглые рожи.
58 11
Начальник Управления пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль находится в шоке от произошедшего. За 15 лет такое в ее учреждении случается впервые.
ОО А хто это сделал???? ох ты и правда АМ….О
(М.Галустян Наша Раша)
конечно по собственному и свалить по быстрому) в этом и есть вся суть пенсионных реформ))
66 5
В Бердске куда ни глянь всюду жулики и воры.
11 1
Зашибись, не знала она, смешно, это у нас в маленьком городке такое творится, а что говорить о больших городах, и все им мало….. мало….. мало. Это сколько надо было украсть, чтобы вернуть 181 млн.руб. И в какой карман эти 181 млн.руб теперь лягут? Противно как-то все это….
23 20
Не млн., а 181 000 руб.
22 4
От Кожина с его 200 миллионами не противно?
33 1
Противно, от всех противно
20 4
Тысячи , а не миллионы … «смотрю в книгу …вижу, что хочу?»
12 6
Что это меняет? Миллионы или тысячи, они их УКРАЛИ, а если копнуть глубже….. там еще не столько найдется
27 6
где вы про 181 млн. прочитали? Речь в статье идет о 181 тысячи рублей.
10 8
Какая страсть к деньгам, даже усопших
30 3
кормушка государственная! Дай и я пожую… Вон сколько разворовывают! И мне чуль-чуль можно…
35 3
Вот так вот и утекают наши денежки . Обещали с апреля повышение пенсии,но что то мы не видим .Наверное, они ушли в другой карман
38 3
В апреле повысили социальные пенсии
Всем, кому надо по этой категории, а не абсолютно всем
10 10
А может нам Чуль Е. рассказать,кому с апреля было повышение (индексация) пенсии. Не видим прибавки.Может и наши денежки туда же утекли
31 4
Чуль Е, визуально схоже с Жуль Ё
37 7
Аноним от 12.49
Если вы не понимаете, что есть разные категории пенсий ( ( военная, социальная , по старости, по инвалидности и ещё много других) и вы их не различаете, то не надо думать, что повышают всем и сразу .. когда что то повышают это обозначают , в смысле говорят, что конкретно собираются повысить
Просто будьте внимательнее чтобы не обманываться в своих ожиданиях и потом не оговаривать кого либо напрасно
У нас правительство это решает, вот адресуйте туда претензии, что вам не повысили пенсию .. пусть объясняются
Претензии не по адресу
7 5
Управление финансов….пенсионный фонд….ЖКХ….кто следующий? Может стоит проверить налоговую? они тоже занимаются перечислением. Тоже могут излишние деньги кому-нибудь на карточку перечислить
43 3
Проверять надо всех! От роддома — до кладбища!
Хватит уже в детских садиках карандаши и скрепки пересчитывать!
22 2
Электронное делопроизводство рай для мошенников…
23 7
Отнюдь!
Получучается наоборот!
Система сама выдала хищение и даже на какую фамилию получали .. не надо всё выворачивать, как вам нравится , или это вы просто не догнали?
15 5
А «подставная фамилия» опять от суда увильнёт?! Как по делам управления финансов!
18 2
Не хочется верить в то, что в управлении занимались хищениями. Следствие должно разобраться.
3 18
А во что вам хочется верить? В тёплые компрессы и шапочки из фольги?
15 3
Эта тема была поднята вчера 20.062018г.. Во вчерашней статье были фамилии, сегодня не могу найти эту статью наверно удалили.
18 1
Только суд назовёт фамилии.. угомонитесь уже
2 19
Чуль гнать надо, она на работе занимается всем кроме работы. Я лично наблюдал как она по телефону долго болтала по личным делам, а когда я попросил её занятся работой, так она ещё и возмутилась, мол моё замечание её оскорбило.удалено
29 1
Вы странный парень
Че, не знаете как можно отвлечь женщину от любого дела?
Пару комплиментов и она бы все бросила и только бы вам внимание уделила
Психолог с вас хреновый, как и человек, наверное ..
4 23
не оправдываю,но хочу сказать довели страну и людей, а хотят чтобы все честно и правильно было ,у нас вообще кто за властью, все воры с большой буквы, разворовали весь БЕРДСК
13 5
Ой, ну не надо!
Вегу разворовали все ! И начальники и работяги
0 0
НВР: Ну это вряд ли! Года три будут расследовать — по 6 мес. условки выпишут.
Даже адвокаты не нужны им — сам суд всех пожалеет и простит…???
7 3
180 на 3, 60 на 12… Это что — по пятёрке в месяц? Да это же смешно! Вполне возможно, что действительно вылезла техническая ошибка, бабоньки просто решили ей попользоваться, а умишка спрятать не хватило.
Либо надо ещё копать.
5 10
Слушала по ТВК ,как начальник ПФР давала комментарий по поводу ситуации…это ,что ответ руководителя??? Невнятный, не связанный,неквалифицированный . Не один раз наблюдала её общение с посетителями…отвечала им так же. Можно сказать ,что прямого и четкого ответа она никогда не давала, только сразу же отправляла к специалисту. Ну хоть так и на этом спасибо. А вообще сложилось впечатление,что она совершенно не компетентна во многих вопросах.На пенсию видно пора ей.
18 3
«Не могла их уволить по статье» …как же …там работают одни родственники, друзья, там нет людей с улицы. Половина Искитима в ПФР г.Бердска работают.
20 2
Толку то они трудовые новые в киоске купят да и всё. Нужно что бы как в Штатах, вся информация хранится в биометрическом чипе и при устройстве на работу любой работодатель увидит вашу подноготную начиная с самого рождения. Там от такого позора уже никогда не отмыться.
7 4
Всё ещё веруете в пенсионный фонд? Тогда вы интеллектуальное большинство.
11 1
Там всё делается, кому как вздумается. Муж пока оформлялся на пенсию, все нервы вымотали. То не та справка, то потерялась, то уже прислали с организации, а у них она валяется, а они даже не знают, что уже прислали её. Ну с горем пополам приняли заявление. Год почему то не индексировали пенсию. Пошёл в январе на разборки, выписку со сбербанка взял, так там было не соответствие с начислением ихнем. В итоге 10 тысяч доплатили.
15 5
Вы сами знакомьтесь с требованиями законодательной базы, чтобы знать в какой форме и какие должны быть справки . Справедливы или нет претензии , тогда сами знать будете, чтобы зря потом никого не обвинять
Гоняют, потому что , наверное , приносите не соответствующие документы ..
недовольны… а если что не так , люди потом за вас должны отвечать что ли? Они ж вам деньги назначают, а не просто так в глаза смотрят
6 4
Так вы как спкциалисты ПФ, должны человека ещё
до назкачения пенсии извещать, какие документы
вам необходимо предоставить, чтобы человек мог
иметь время всё это подготовить и вам предоставить,
и затем вовремя ему назначить пенсию.
2 2
Так за год почти до назначения пенсии все документы надо приносить, а не в последний день. За год все документы рассмотрят,все запросы разошлют,если надо.
2 1
Муж пока оформлялся на пенсию, все нервы вымотали.
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мне очень хорошо пенсию оформили, вообще никаких претензий к сотрудникам нашего пф нет, хотя я побегала за своими справками, да — но они-то при чём?
2 0
Хреновый ты Чуль начальник, раз не можешь уследить за подчинёнными. Хотя по мне вы в одной упряжке. Пока расстрел за это не введут с полной конфискацией включая всех родственников, порядка не будет. Уже всё сволочи на корню разворовали, уже деньги покойников себе приписали позорники.
14 3
Ну не зря же олигархи там крутятся и знают этих птичек
на ты. Всё масленно помазано и размазано, как всегда.
Людей гоняют как скот, а олигархи ну как бары, короче
как всегда. Нет контроля, дери шкуру с простого……
8 3
По поводу работы специалистов могу сказать так…люди там работают не поднимая головы,задерживаются до поздна, работу носят домой, выходят по выходным и праздникам, одним словом свою ЗП отрабатывают по полной, кстати ,она не такая уж и большая. А вот если премии дают,то это уже по усмотрению начальника..специалисты приходят сейчас и не задерживаются,потому что работы выше крыши, оклад копеечный, а премию дают от стажа,у кого кот наплакал,а уж некоторые получают супер премию. Что касается людей которые уходят на пенсию, спецы всегда выбирают года ,которые будут лучше в плане денежных выплат… Поэтому не надо говорить,что там идёт обман в этом плане,есть ошибки,они исправимы,кто не работает,тот и не делает ошибок,а это рабочие моменты. А проверку надо!!! Ремонты на широкую ногу в ПФР во всей стране…а за счёт кого.??..правильно за наш счёт….
14 4
А , люди должны работать в скотских условиях что ли?
5 10
Ремонты необходимы, для поддержания в нормальном состоянии зданий
Изысков особых нигде нет
Если по 20 лет не было модернизации, то это не значит, что надо оставаться с прошлом веке
Прогресс идёт вперёд , так же все требует замены
На рухляди никто работать не будет
5 9
Тем более, что деньги не из местного бюджета или области на ремонты.
Так что не страдайте
2 5
Они с конца 2014 по начало 2017 года незаконно получили около 200 тыс. рублей из средств государства. Похищенные деньги женщины делили поровну и использовали в личных целях – гасили кредиты, в том числе ипотечные, лечили зубы, вносили коммунальные платежи, тратили на отпуск и праздники.
6 2
Как достаются эти пенсии простому народу…….не опишешь,
а эти красотки…..даже не стесняются мёртвых использовать…сирот….Вообще о чём тут говорить?,
сплошноё жульё и сидят на таких работах…….им можно
всё. Простой народ должен такое жульё носить на своих
плечах до гроба, но им и этого мало……..
7 3
Скотских условий там не и не было..всегда культурно,
3 2
Стыдобушка——интересно а покойники им снятся? если
ПФ их в покое не оставляет??. Деньги разворовывают,
а людям повышают пенсионный возраст. Необходимы
сплошные проверки, чтобы им доказать их жульничью
деятельность.
7 2
«»»Вы сами знакомьтесь с требованиями законодательной базы»»»», а вы то знакомы со своими обязанностями???.
И если у вас идёт хищение гос-ных денег….вы знакомы с
Законом о хищении. Так как хищение бюджетных средств подразумевает не только незаконное использование собственной должности, а так же должностных обязанностей, но еще и ущерб в крупном и особо крупном размере, то и меры наказания достаточно жесткие.
0 1
Я не работник ПФ
Я обычная пенсионерка … не тупая… знаю, что и кто мне должен
У меня пенсия 9600 … и я не требую большего, потому что знаю свою причину этой суммы
Это уже совсем к другим людям у меня претензия, почему минимальная пенсия такая маленькая
Поэтому , знания никогда не помешают .. как.бы вам это не нравилось
0 0
сколько денег, интересно, крадут из ПФ по всей стране? Может и поднятие пенсионного возраста бы не потребовалось, коли навести должный учёт…
3 2
Может , если бы все исправно платили в ПФ , то тогда бы не нужно это было бы делать?
А то блин, живете сегодняшним днём, а потом когда приспичит , то кто-то виноват?
0 0
Когда произошло такое же ЧП в УФК по г.Бердску,там завели уголовное дело в отношении начальника финансов И.Вагнер. Осудили. Теперь ждем действий в отношении начальника ПФ,ведь ее тоже можно привлечь за халатность. Не проследила….допустила в своем ведомстве воровство. Получается тоже эл.подпись передала сотрудникам,которые этим и воспользовались! Ждем очередного громкого уголовного дела!!! А мы будем следить за этим
0 1
Кровожадный вы наш!
0 0