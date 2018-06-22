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Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске

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Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске

Начальник отдела и ее подчиненная делали доначисления и переводили их на подставное лицо. За три года они присвоили 181 000 рублей.

22.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 67 коммент.

Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске

Управление пенсионного фонда по Бердску всегда было в числе лучших по области

В мошенничестве подозревают двух сотрудниц Управления пенсионного фонда РФ по Бердску. Им инкриминируют присвоение около 200 000 рублей.

По словам прокурора Бердска Романа Сивака, в отношении начальника отдела и ее заместителя возбуждено уголовное дело. В деле фигурируют семь эпизодов.

— Начальник отдела вместе со своей подчиненной с использованием специальной программы похищали средства Пенсионного фонда, предназначенные пенсионерам, в том числе и тем, кто уже умер. Небольшими суммами делались доначисления в период с 2014 до 2017 года. Дело расследуют сотрудники Следственного комитета, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.

Начальник Управления пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль находится в шоке от произошедшего. За 15 лет такое в ее учреждении случается впервые.

— У нас самые высшие награды, наше управление — лучшее по области. Я была всегда спокойна, и тут даже до конца не верила, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Елена Чуль.

Все началось с того, что в области обнаружили несоответствие в файлах. В одном была фамилия подставного лица, которое не было получателем пенсии.

— Сказать, что данные сотрудницы воры и расхитители может только следствие. Еще ничего не доказано. Там еще идет как техническая ошибка, которая повлекла за собой переплату, — сказала Елена Николаевна.

По словам Елены Чуль, ее подчиненные вернули присвоенные деньги — 181 000 рублей.

— Я не имела права уволить их по статье. Они сами написали заявления об уходе по собственному желанию, — сказала начальник УПФР по Бердску.

В случае доказательства вины сотрудниц УПФР в Бердске по статье 159 п. 1 уголовного кодекса РФ («мошенничество») им грозит наказание до шести лет лишения свободы.


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(67) Комментариев

  1. Аноним

    На то, он пенсионный фонд чтобы воровать! От Москвы до самых до окраин! Так к слову- одна из фигуранток дела с детства любила

    Thumb up 71 Thumb down 6

  2. Аноним

    Неплохо бы ещё разобраться на какие средства возведены дворцы ПФР по всей России. А если копнуть поглубже, то масштаб хищений, думаю будет гораздо значительнее жалких 180 тысяч. :(

    Thumb up 81 Thumb down 6

    • Аноним

      зацепили! конечно надо копать глубже! отец получал 8лет назад12т пенсию встретил случайно в пенсионном дочь своих знакомых и стал получать 25т (большой стаж ) сказала что занижают всем кроме депутатов и чиновников!

      Thumb up 27 Thumb down 9

      • Соседка справа

        У нас есть депутаты и чиновники пенсионеры? Кто и как им не занижает? Насколько? Кому именно? Поделитесь.

        Thumb up 11 Thumb down 4

      • Можно познакомиться?

        Вот что значит иметь правильных знакомых, у которых дочь работает в ПФ. Опаньки — и пенсия в 2 раза выросла вдруг.

        Thumb up 10 Thumb down 2

        • Аноним

          Глупость
          Недовольны- пишите заявление на перерасчёт
          Вам пересчитают и обоснуют, почему именно так
          Любой может этим воспользоваться, если есть на это основания

          Thumb up 0 Thumb down 0

      • zizou

        сказала что занижают всем
        ========================
        дада, при мне сотрудник пф объясняла мужчине, что всё равно, что он выберет для расчёта — немерянный стаж или чумачечую з/пл — у них распоряжение не смотря ни на что не применять коэффициент выше какой-то цифры (не помню) за исключением «северян».

        Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      в больших городах где был дворцы пф круче президентских! продали бы их если им не хватает а не грабили народ!

      Thumb up 26 Thumb down 2

  3. Аноним

    Молодцы !!! идут в ногу со временем, и правительством!

    Thumb up 62 Thumb down 5

  4. Михаил

    Видимо начальник там тоже была замешена раз не уволила по статье, я бы посмотрел как это ворьё себе потом работу нашли, хотя если сейчас статью за мошенничество получат, то потом нормальной работы им не видать. Позорище, фото бы их и имена выложили, посмотреть хоть на их наглые рожи.

    Thumb up 58 Thumb down 11

  5. DDas

    :-D Начальник Управления пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль находится в шоке от произошедшего. За 15 лет такое в ее учреждении случается впервые. :-D :-D :-D

    ОО А хто это сделал???? ох ты и правда АМ….О
    (М.Галустян Наша Раша)

    конечно по собственному и свалить по быстрому) в этом и есть вся суть пенсионных реформ)) :-!

    Thumb up 66 Thumb down 5

  6. Сеня

    Зашибись, не знала она, смешно, это у нас в маленьком городке такое творится, а что говорить о больших городах, и все им мало….. мало….. мало. Это сколько надо было украсть, чтобы вернуть 181 млн.руб. И в какой карман эти 181 млн.руб теперь лягут? Противно как-то все это…. :-! :-!

    Thumb up 23 Thumb down 20

  7. Сибиряк

    Какая страсть к деньгам, даже усопших

    Thumb up 30 Thumb down 3

  8. Аноним

    Вот так вот и утекают наши денежки =-O . Обещали с апреля повышение пенсии,но что то мы не видим %) .Наверное, они ушли в другой карман =-O

    Thumb up 38 Thumb down 3

  9. Аноним

    А может нам Чуль Е. рассказать,кому с апреля было повышение (индексация) пенсии. Не видим прибавки.Может и наши денежки туда же утекли :-D

    Thumb up 31 Thumb down 4

    • Аноним

      Чуль Е, визуально схоже с Жуль Ё

      Thumb up 37 Thumb down 7

    • Аноним

      Аноним от 12.49
      Если вы не понимаете, что есть разные категории пенсий ( ( военная, социальная , по старости, по инвалидности и ещё много других) и вы их не различаете, то не надо думать, что повышают всем и сразу .. когда что то повышают это обозначают , в смысле говорят, что конкретно собираются повысить
      Просто будьте внимательнее чтобы не обманываться в своих ожиданиях и потом не оговаривать кого либо напрасно
      У нас правительство это решает, вот адресуйте туда претензии, что вам не повысили пенсию .. пусть объясняются
      Претензии не по адресу

      Thumb up 7 Thumb down 5

  10. Аноним

    Управление финансов….пенсионный фонд….ЖКХ….кто следующий? Может стоит проверить налоговую? :-D они тоже занимаются перечислением. Тоже могут излишние деньги кому-нибудь на карточку перечислить :P

    Thumb up 43 Thumb down 3

    • Гость

      Проверять надо всех! От роддома — до кладбища!
      Хватит уже в детских садиках карандаши и скрепки пересчитывать! :(

      Thumb up 22 Thumb down 2

  11. Аноним

    Электронное делопроизводство рай для мошенников…

    Thumb up 23 Thumb down 7

    • Аноним

      Отнюдь!
      Получучается наоборот!
      Система сама выдала хищение и даже на какую фамилию получали .. не надо всё выворачивать, как вам нравится , или это вы просто не догнали?

      Thumb up 15 Thumb down 5

  12. Аноним

    Не хочется верить в то, что в управлении занимались хищениями. Следствие должно разобраться.

    Thumb up 3 Thumb down 18

  13. Аноним

    Эта тема была поднята вчера 20.062018г.. Во вчерашней статье были фамилии, сегодня не могу найти эту статью наверно удалили.

    Thumb up 18 Thumb down 1

  14. Александр

    Чуль гнать надо, она на работе занимается всем кроме работы. Я лично наблюдал как она по телефону долго болтала по личным делам, а когда я попросил её занятся работой, так она ещё и возмутилась, мол моё замечание её оскорбило.удалено

    Thumb up 29 Thumb down 1

    • Аноним

      Вы странный парень
      Че, не знаете как можно отвлечь женщину от любого дела?
      Пару комплиментов и она бы все бросила и только бы вам внимание уделила
      Психолог с вас хреновый, как и человек, наверное ..

      Thumb up 4 Thumb down 23

  15. Аноним

    не оправдываю,но хочу сказать довели страну и людей, а хотят чтобы все честно и правильно было ,у нас вообще кто за властью, все воры с большой буквы, разворовали весь БЕРДСК

    Thumb up 13 Thumb down 5

  16. Гость

    НВР: Ну это вряд ли! Года три будут расследовать — по 6 мес. условки выпишут.
    Даже адвокаты не нужны им — сам суд всех пожалеет и простит…??? =-O

    Thumb up 7 Thumb down 3

  17. Мастер

    180 на 3, 60 на 12… Это что — по пятёрке в месяц? Да это же смешно! Вполне возможно, что действительно вылезла техническая ошибка, бабоньки просто решили ей попользоваться, а умишка спрятать не хватило.
    Либо надо ещё копать.

    Thumb up 5 Thumb down 10

  18. Аноним

    Слушала по ТВК ,как начальник ПФР давала комментарий по поводу ситуации…это ,что ответ руководителя??? Невнятный, не связанный,неквалифицированный . Не один раз наблюдала её общение с посетителями…отвечала им так же. Можно сказать ,что прямого и четкого ответа она никогда не давала, только сразу же отправляла к специалисту. Ну хоть так и на этом спасибо. А вообще сложилось впечатление,что она совершенно не компетентна во многих вопросах.На пенсию видно пора ей.

    Thumb up 18 Thumb down 3

  19. Аноним

    «Не могла их уволить по статье» …как же …там работают одни родственники, друзья, там нет людей с улицы. Половина Искитима в ПФР г.Бердска работают.

    Thumb up 20 Thumb down 2

    • Аноним

      Толку то они трудовые новые в киоске купят да и всё. Нужно что бы как в Штатах, вся информация хранится в биометрическом чипе и при устройстве на работу любой работодатель увидит вашу подноготную начиная с самого рождения. Там от такого позора уже никогда не отмыться.

      Thumb up 7 Thumb down 4

  20. Аноним

    Всё ещё веруете в пенсионный фонд? Тогда вы интеллектуальное большинство.

    Thumb up 11 Thumb down 1

  21. Аноним

    Там всё делается, кому как вздумается. Муж пока оформлялся на пенсию, все нервы вымотали. То не та справка, то потерялась, то уже прислали с организации, а у них она валяется, а они даже не знают, что уже прислали её. Ну с горем пополам приняли заявление. Год почему то не индексировали пенсию. Пошёл в январе на разборки, выписку со сбербанка взял, так там было не соответствие с начислением ихнем. В итоге 10 тысяч доплатили.

    Thumb up 15 Thumb down 5

    • Аноним

      Вы сами знакомьтесь с требованиями законодательной базы, чтобы знать в какой форме и какие должны быть справки . Справедливы или нет претензии , тогда сами знать будете, чтобы зря потом никого не обвинять
      Гоняют, потому что , наверное , приносите не соответствующие документы ..
      недовольны… а если что не так , люди потом за вас должны отвечать что ли? Они ж вам деньги назначают, а не просто так в глаза смотрят

      Thumb up 6 Thumb down 4

      • Аноним

        Так вы как спкциалисты ПФ, должны человека ещё
        до назкачения пенсии извещать, какие документы
        вам необходимо предоставить, чтобы человек мог
        иметь время всё это подготовить и вам предоставить,
        и затем вовремя ему назначить пенсию.

        Thumb up 2 Thumb down 2

        • Аноним

          Так за год почти до назначения пенсии все документы надо приносить, а не в последний день. За год все документы рассмотрят,все запросы разошлют,если надо.

          Thumb up 2 Thumb down 1

    • zizou

      Муж пока оформлялся на пенсию, все нервы вымотали.
      ===========================
      мне очень хорошо пенсию оформили, вообще никаких претензий к сотрудникам нашего пф нет, хотя я побегала за своими справками, да — но они-то при чём?

      Thumb up 2 Thumb down 0

  22. Аноним

    Хреновый ты Чуль начальник, раз не можешь уследить за подчинёнными. Хотя по мне вы в одной упряжке. Пока расстрел за это не введут с полной конфискацией включая всех родственников, порядка не будет. Уже всё сволочи на корню разворовали, уже деньги покойников себе приписали позорники.

    Thumb up 14 Thumb down 3

  23. Аноним

    Ну не зря же олигархи там крутятся и знают этих птичек
    на ты. Всё масленно помазано и размазано, как всегда.
    Людей гоняют как скот, а олигархи ну как бары, короче
    как всегда. Нет контроля, дери шкуру с простого……

    Thumb up 8 Thumb down 3

  24. Аноним

    По поводу работы специалистов могу сказать так…люди там работают не поднимая головы,задерживаются до поздна, работу носят домой, выходят по выходным и праздникам, одним словом свою ЗП отрабатывают по полной, кстати ,она не такая уж и большая. А вот если премии дают,то это уже по усмотрению начальника..специалисты приходят сейчас и не задерживаются,потому что работы выше крыши, оклад копеечный, а премию дают от стажа,у кого кот наплакал,а уж некоторые получают супер премию. Что касается людей которые уходят на пенсию, спецы всегда выбирают года ,которые будут лучше в плане денежных выплат… Поэтому не надо говорить,что там идёт обман в этом плане,есть ошибки,они исправимы,кто не работает,тот и не делает ошибок,а это рабочие моменты. А проверку надо!!! Ремонты на широкую ногу в ПФР во всей стране…а за счёт кого.??..правильно за наш счёт….

    Thumb up 14 Thumb down 4

    • Аноним

      А , люди должны работать в скотских условиях что ли?

      Thumb up 5 Thumb down 10

      • Аноним

        Ремонты необходимы, для поддержания в нормальном состоянии зданий
        Изысков особых нигде нет
        Если по 20 лет не было модернизации, то это не значит, что надо оставаться с прошлом веке
        Прогресс идёт вперёд , так же все требует замены
        На рухляди никто работать не будет

        Thumb up 5 Thumb down 9

  25. Аноним

    Они с конца 2014 по начало 2017 года незаконно получили около 200 тыс. рублей из средств государства. Похищенные деньги женщины делили поровну и использовали в личных целях – гасили кредиты, в том числе ипотечные, лечили зубы, вносили коммунальные платежи, тратили на отпуск и праздники.

    Thumb up 6 Thumb down 2

  26. Аноним

    Как достаются эти пенсии простому народу…….не опишешь,
    а эти красотки…..даже не стесняются мёртвых использовать…сирот….Вообще о чём тут говорить?,
    сплошноё жульё и сидят на таких работах…….им можно
    всё. Простой народ должен такое жульё носить на своих
    плечах до гроба, но им и этого мало……..

    Thumb up 7 Thumb down 3

  27. Аноним

    Скотских условий там не и не было..всегда культурно,

    Thumb up 3 Thumb down 2

  28. Аноним

    Стыдобушка——интересно а покойники им снятся? если
    ПФ их в покое не оставляет??. Деньги разворовывают,
    а людям повышают пенсионный возраст. Необходимы
    сплошные проверки, чтобы им доказать их жульничью
    деятельность.

    Thumb up 7 Thumb down 2

  29. Аноним

    «»»Вы сами знакомьтесь с требованиями законодательной базы»»»», а вы то знакомы со своими обязанностями???.
    И если у вас идёт хищение гос-ных денег….вы знакомы с
    Законом о хищении. Так как хищение бюджетных средств подразумевает не только незаконное использование собственной должности, а так же должностных обязанностей, но еще и ущерб в крупном и особо крупном размере, то и меры наказания достаточно жесткие.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      Я не работник ПФ
      Я обычная пенсионерка … не тупая… знаю, что и кто мне должен
      У меня пенсия 9600 … и я не требую большего, потому что знаю свою причину этой суммы
      Это уже совсем к другим людям у меня претензия, почему минимальная пенсия такая маленькая
      Поэтому , знания никогда не помешают .. как.бы вам это не нравилось

      Thumb up 0 Thumb down 0

  30. Аноним

    сколько денег, интересно, крадут из ПФ по всей стране? Может и поднятие пенсионного возраста бы не потребовалось, коли навести должный учёт… :(

    Thumb up 3 Thumb down 2

    • Аноним

      Может , если бы все исправно платили в ПФ , то тогда бы не нужно это было бы делать?
      А то блин, живете сегодняшним днём, а потом когда приспичит , то кто-то виноват?

      Thumb up 0 Thumb down 0

  31. Аноним

    Когда произошло такое же ЧП в УФК по г.Бердску,там завели уголовное дело в отношении начальника финансов И.Вагнер. Осудили. Теперь ждем действий в отношении начальника ПФ,ведь ее тоже можно привлечь за халатность. Не проследила….допустила в своем ведомстве воровство. Получается тоже эл.подпись передала сотрудникам,которые этим и воспользовались! :-D Ждем очередного громкого уголовного дела!!! А мы будем следить за этим ;)

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