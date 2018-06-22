Афиша празднования 125-летия Новосибирска на 24 июня

Праздничные фейерверки, выступления приглашенных артистов, фестивали талантов, уличного искусства, здорового образа жизни, экстремальных видов спорта, концертно-развлекательные программы, изготовление 125-метрового пирожного и другие интерактивные площадки будут организованы в Новосибирске в День города 24 июня.

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул: «24 июня мы отметим 125-летие нашего любимого Новосибирска. К этому юбилею мы подходим с хорошими итогами работы отраслей городского хозяйства. Мы определили приоритеты развития города на ближайшие годы и формируем стратегию Новосибирска до 2030 года. Давайте встретим 125-летие Новосибирска именно так: успехами, делами, планами всего города и всех его жителей! 125 лет назад инженеры и рабочие приехали строить мост на берегах Оби. Самые трудолюбивые, талантливые, целеустремленные, свободолюбивые и сильные духом остались здесь жить. Именно такие жители, которые достигают успехов в любой сфере деятельности, составляют богатство, славу и гордость Новосибирска. Я призываю вас провести этот исторический день с друзьями, земляками, с близкими вам людьми, посетить праздничные площадки, которые будут работать по всему городу. И поздравляю всех жителей Новосибирска, каждую новосибирскую семью, каждого, кто приехал в наш город учиться, работать и нашел здесь свою судьбу, свое счастье, свое призвание, с этим замечательным юбилеем».

22 июня в Новосибирске состоится предваряющий юбилейные торжества «Международный форум мира», в рамках которого пройдут пленарное заседание «Круглый стол городов-миллионников» и панельная дискуссия городов-побратимов «Формирование комфортной городской среды» (большой зал мэрии города Новосибирска, Красный проспект, 34), а также концерт-память на Михайловской набережной — с 20.00 до 21.00.

23 июня, в субботу, празднование Дня города начнется на разных городских площадках.

С 09.00 до 09.30 будет организована церемония возложения цветов и венков к памятнику одного из основателей города Новосибирска (Новониколаевска) Николаю Тихомирову.

В 10.00 состоится открытие экспозиции «Дом Будагова» (Контора инженера Будагова, ул. Большевистская, 7).

С 10.00 до 18.30 в парке «Городское начало» пройдет большой фестиваль футбола. Впервые в год чемпионата мира по футболу и в юбилейный год Новосибирска прославленный питерский футбольный клуб «Зенит» подготовит программу для сибиряков, которая включает просмотр юных футболистов для участия в летнем лагере академии «Зенит», работу фан-променада с развлекательными площадками, аттракционами, квестом «Паспорт болельщика», концертно-развлекательную программу с розыгрышами призов.

В 15.00 в Государственном академическом театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 125-летию со дня основания города Новосибирска (вход по пригласительным).

Новая городская традиция зарождается в Новосибирске в год 125-летия — проведение единого выпускного обучающихся образовательных организаций, который состоится накануне Дня города, в субботу, 23 июня, в 18.00 на Михайловской набережной.

24 июня, в воскресенье, программа главного праздничного дня будет построена следующим образом.

На площади имени Ленина будут организованы праздничные мероприятия по тематическим блокам:

«Новосибирск утренний»

— 08.30 — 09.00 — парад поливальных машин;

— 09.00 — 09.30 — утренняя зарядка с чемпионами — титулованными спортсменами;

— 09.30 — приглашение гостей на завтрак с мэром (прогулка по гастрономической улице Ленина, где организована работа летних кафе);

«Новосибирск спортивный»

— 09.30 — 11.00 — показательные выступления городских спортивных коллективов;

«Новосибирск юный»

— 11.30 — 13.00 — выступления юных новосибирских звезд и талантов;

— 13.00 — 14.00 — награждение по итогам Всероссийского Олимпийского дня.

«Новосибирск музыкальный»

— 13.30 — 16.00 — выступление творческих вокально-танцевальных коллективов;

«Новосибирск — культурная столица»

— 17.00 — 22.15 — концертная программа с участием коллективов Новосибирской государственной филармонии, солистов Новосибирского государственного театра оперы и балета;

— 22.15 — 22.45 — программа с участием Мити Фомина совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром;

— 22.45 — 22.55 — праздничный фейерверк.

24 июня на Михайловской набережной состоится праздничная программа:

— 12.00 — 12.30 — поздравление мэра со 125-летием города Новосибирска;

— 12.30 — 17.00 — детско-молодежная развлекательная программа;

— 17.00 — 21.00 — конкурс-фестиваль талантов «Звездные имена Новосибирска»;

— 21.00 — 22.00 — выступление группы «Коридор»;

— 22.00 — 22.45 — выступление группы «Калинов мост».

24 июня праздничные мероприятия также будут организованы на различных городских площадках:

— 09.30 — 09.50 — в Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская, 91) состоится колокольный концерт;

— 09.00 — 18.00 — на участке улицы Орджоникидзе от ул. Советской до площади имени Ленина, в сквере напротив ул. Орджоникидзе, 18 будет организована выставка достижений народного хозяйства, а с 09.00 до 23.00 на участке улицы Ленина от площади имени Ленина до ул. Советской — гастрономическая улица;

— 09.00 — 20.00 — на площадке у ККК им. В. В. Маяковского (Красный проспект, 15) состоится Фестиваль уличного искусства и стрит-арта (музыкальные направления, граффити);

— 09.00 — 21.00 — на площадке у ГПНТБ (ул. Восход, 15) пройдет международный молодежный культурно-спортивный проект «KFC БАТЛ 2018»;

— в 11.15 новосибирцев и гостей города приглашают в парк «Городское начало» на открытие памятной доски, посвященной 125-летиюгорода Новосибирска на ферме старого железнодорожного моста;

— в 11.00 — 16.00 — на площадке напротив здания мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34) состоится кулинарное шоу — изготовление самого большого пирожного длиной 125 метров. Во время мероприятия будет зафиксирован рекорд «Самый большой капкейк России». Одновременно на площадке будут работать 70 лучших профессиональных кондитеров и шеф-поваров предприятий города;

— 11.00 — 15.00 — на площади Учителя (МАУ «Новосибирский городской дом учителя», ул. Владимировская, 17) пройдет ежегодный городской праздник «Улица Владимировская — Площадь Учителя: традиции продолжаются»;

— 13.00 — 23.00 — на открытой площадке у ГАУК НАМТ «Глобус» (ул. Каменская, 1) горожан приглашают на фестиваль молодежных экстремальных видов спорта;

— 13.00 — 19.00 — в Первомайском сквере будут организованы ярмарка-презентация общественных инициатив «Активный город» и работа праздничных площадок: национально-культурных автономий и организаций «Многонациональная деревня», территориальных общественных самоуправлений «Город соседей», городского совета ветеранов «Патриотический парк», общественных организаций «Добрая улица».

— в течение дня на проезжей части Красного проспекта от ул. Ядринцевской до ул. Орджоникидзе будет проходить Фестиваль здорового образа жизни и спорта, включающий работу таких площадок, как «КроссФит», кёрлинг, а также проведение турниров по уличному баскетболу Siberia Open 2018, шахматам, боссаболу, армрестлингу и силовому экстриму, прием нормативов ГТО. Пройдут мастер-классы, интерактивы со зрителями, а также соревнования профессионалов.

— в течение дня на проезжей части Октябрьской магистрали от ул. Каменской до здания на ул. Чаплыгина, 49 состоится Фестиваль авто-, мотолюбителей: картинг, тест-драйв автомобилей, показательные выступления.

24 июня торжества пройдут также на площадках перед торгово-развлекательными комплексами:

— 10.00 — 22.00 — у ТРК «Ройял Парк» (Красный проспект, 101) состоится праздничная программа, посвященная 125-й годовщине со дня основания города Новосибирска (приглашены DJ Грув, Шура);

— 12.00 — 21.00 — у МФК «Сан Сити» (проспект Карла Маркса, 7) будет праздник «День города в Сан Сити» с участием группы «Градусы»;

— 17.00 — 21.30 — у ТРЦ «АУРА» (ул. Военная, 5) состоится развлекательная программа «День города» и концерт группы «Swanky Tunes»;

С 22.45 до 23.30 в парке «Городское начало» пройдет 15-й фестиваль фейерверков на реке Оби «Огни в честь любимого города!». Также праздничные залпы прогремят на площади имени Ленина с 22.45 до 22.55, на территории мемориального комплекса «Монумент Славы» — с 22.50 до 23.00.

Источник: АН