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Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Как провести выходные, вам поможет спланировать сайт АфишаНСО.

22.06.2018 Один комментарий

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ruКино, выставки, спектакли, концерты, спортивные события. Фотоотчеты
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Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru Выросла кредиторская задолженность у муниципальных предприятий Бердска Суд оставил под арестом на 2 месяца пособников обвиняемого в «хищении воды» экс-директора КБУ Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    12марта «Снег в Венеции» будет 12 февраля? Так в Родине или в ГДК? :-D :-D :-D :-D В рекламе какая-то несостыковочка! Где тогда «Деревня» Или как в одном зале, в одно и то же время 12 марта в 16.00 два мероприятия?

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