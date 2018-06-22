Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

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Выросла кредиторская задолженность у муниципальных предприятий Бердска
Суд оставил под арестом на 2 месяца пособников обвиняемого в «хищении воды» экс-директора КБУ Бердска
Выбрал вице-мэра по ЖКХ и градостроительству глава Бердска
33 врача не хватает в отделении скорой помощи ЦГБ Бердска
Умирает каждый день 98 человек в Новосибирской области
Упал в костер 7-летний мальчик в Бердске
Оппозиции отказали в акции против повышения пенсионного возраста
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
12марта «Снег в Венеции» будет 12 февраля? Так в Родине или в ГДК? В рекламе какая-то несостыковочка! Где тогда «Деревня» Или как в одном зале, в одно и то же время 12 марта в 16.00 два мероприятия?
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