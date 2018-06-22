Строго накажут полицейских за игнорирование вызовов от жителей Бердска
Труп переломанного в ДТП лося нашли на трассе под Бердском
Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»
Афиша празднования 125-летия Новосибирска на 24 июня
Пенсии проиндексируют на 7% в 2019 году
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург приедет на 125-летие Новосибирска
Над поручением Путина по проекту «Академгородок 2:0» работают специалисты Бердска
Аргентина продула Хорватии со счетом 0:3 на ЧМ-2018
Педофила Рукосуева осудили на 23 года за 69 эпизодов сексуального насилия над детьми в Иркутске