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Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Кушать хочется каждый день. Помочь сделать наше каждодневное меню разнообразным поможет сайт ФудБердск.

22.06.2018 Нет комментариев

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

На сайте ФудБердск вас ждут интересные рецепты, которые просты в исполнении, но очень вкусны. Ежедневно мы сообщаем о новостях из сферы еды, продуктов, интересных фактов.

На сайте размещают свои новости, меню и акции ведущие компании Бердска из сферы общественного питания.

Вы можете постоянно быть в курсе, что предлагает ресторан «Эдем» и кафе «Вилка-Ложка».

Вы можете высылать нам свои рецепты на food-berdsk@yandex.ru

Обязательно опубликуем!

 


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