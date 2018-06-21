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Около гаражей нашла ключи

Мой телефон для связи можно взять в редакции.

21.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марина:

В микрорайоне недалеко от кольца на пешеходной дорожке у гаражей найдены ключи. Мой телефон для связи можно взять в редакции.


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