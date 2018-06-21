Сечин: бензин дорожает из-за затратной переработки нефти

На повышение цен на бензин оказали влияние сразу несколько факторов, в том числе девальвация рубля и рост мировых цен на нефть. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров, передает ТАСС.
«Надо учитывать, что определенный вклад в рост цен внесло девальвирование рубля, если раньше доллар стоил 30 рублей, то сейчас один доллар стоит 64 рубля. Таким образом, покупательная способность рубля девальвировалась — это раз, здесь компания ничего не может сделать для того, чтобы этого фактора не было, он уже существует. Второе — выросла мировая цена на нефть, а это сырье для производства нефтепродуктов», — сказал Сечин.
Сечин рассказал, что в условиях текущей рыночной конъюнктуры переработка становится все менее привлекательной. «Сырье для внутренней переработки по цене выросло на 25%, добавьте транспортные затраты, по энергетике, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно. Вместе с тем антимонопольными органами проводятся мероприятия по ограничению роста стоимости в розничном секторе — таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя. Вместе с тем надо отметить, что на заправках компании цены в принципе являются самыми низкими, сравнивая их с ценами наших конкурентов», — заявил глава «Роснефти».
Глава «Роснефти» рассказал, что компания будет выполнять свои обязательства перед правительством РФ и не допустит серьезного роста цен на бензин на своих АЗС.
«Мы безусловно будем мониторить эту ситуацию [с ценами на бензин], мы не допускаем каких-то резких повышений на наших заправках и будем учитывать состояние нашего рынка и, безусловно, выполнять свои обязательства перед правительством России […]. Не все от нас зависит — есть антимонопольное законодательство, по которому мы не можем пользоваться некоторыми нашими преимуществами и самостоятельно назначать цены без учета рыночной конъюнктуры», — сказал он.
По словам Сечина, правительство и президент РФ Владимир Путин предпринимают меры для сдерживания роста цен на бензин. В частности, одним из возможных механизмов обеспечения внутреннего рынка глава государства назвал введение для всех нефтедобывающих компаний квотирования поставок на внутренний рынок.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Меркую, если уволить Сечина и «зарплату» его преемнику сделать в сотню раз меньше, то и бензин подешевеет.
10 0
Ктож его, этого «гениального менеджера», де-факто второго человека в государстве да уволит
8 0
Ты прав, поросенок, только ногами вперед вынесут Сечина из Кремля, как в старые добрые советские времена))
Кстати, а что там стало с православными шубохранилищами Якунина, после того, как его уволили из РЖД?
3 0
Я думаю, что за яростного православного патриота-государственника Владимира Ивановича Якунина и его не менее патриотичных сыновей, талантливых бизнесменов живущих в загнивающей Гейропе, переживать не стоит, его семья нажилась на РЖД вполне достаточно, хватит на несколько поколений вперёд, а сейчас он на заслуженной пенсии, председательствует в целой череде различных фондов, патриотично-православной направленности, пишет мемуары и занимается консалтингом, как человек с огромным количеством связей в верхах, консультирует желающих за денюжку, что куда и где.
Что касаемо его легендарного скромного дворца в деревне Акулинино с молельной комнатой и шубохранилищем, то он его ещё в 2014 году вроде как продал, подняв с него вполне не плохие для православного патриота-государственника деньги. В ноябре 2015 года из официальных источников стало известно, что за 2014 год Якунин заработал 2,4 млн долларов
Одним словом, почётная, заслуженная и обеспеченная старость, а вы говорите, что бога нет, вот молился, молился товарищ и намолил
0 0
Потому, что потому дорожает 33 способа, как отнять деньги у населения
5 0
Интересно, что заявлял этот высокопоставленный хмырь, когда снижалясь стоимость нефти и при этом дорожал бензин
5 0
Да, уж — не видать перебоев в поставках аргентинского коса.
Пургу несут все!
2 0
Как уже надоела лапша от таких менеджеров.Видно сильно уверены,что народ такой глупый.
3 0
Русский народ — терпеливый .но не глупый.
0 0
Уважаемые комментаторы курьера , а какие у Вас есть конкретные предложения по снижению цены на бензин? Хотелось бы видеть дельные предложения
0 0