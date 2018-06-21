Сечин: бензин дорожает из-за затратной переработки нефти

На повышение цен на бензин оказали влияние сразу несколько факторов, в том числе девальвация рубля и рост мировых цен на нефть. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров, передает ТАСС.

«Надо учитывать, что определенный вклад в рост цен внесло девальвирование рубля, если раньше доллар стоил 30 рублей, то сейчас один доллар стоит 64 рубля. Таким образом, покупательная способность рубля девальвировалась — это раз, здесь компания ничего не может сделать для того, чтобы этого фактора не было, он уже существует. Второе — выросла мировая цена на нефть, а это сырье для производства нефтепродуктов», — сказал Сечин.

Сечин рассказал, что в условиях текущей рыночной конъюнктуры переработка становится все менее привлекательной. «Сырье для внутренней переработки по цене выросло на 25%, добавьте транспортные затраты, по энергетике, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно. Вместе с тем антимонопольными органами проводятся мероприятия по ограничению роста стоимости в розничном секторе — таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя. Вместе с тем надо отметить, что на заправках компании цены в принципе являются самыми низкими, сравнивая их с ценами наших конкурентов», — заявил глава «Роснефти».

Глава «Роснефти» рассказал, что компания будет выполнять свои обязательства перед правительством РФ и не допустит серьезного роста цен на бензин на своих АЗС.

«Мы безусловно будем мониторить эту ситуацию [с ценами на бензин], мы не допускаем каких-то резких повышений на наших заправках и будем учитывать состояние нашего рынка и, безусловно, выполнять свои обязательства перед правительством России […]. Не все от нас зависит — есть антимонопольное законодательство, по которому мы не можем пользоваться некоторыми нашими преимуществами и самостоятельно назначать цены без учета рыночной конъюнктуры», — сказал он.

По словам Сечина, правительство и президент РФ Владимир Путин предпринимают меры для сдерживания роста цен на бензин. В частности, одним из возможных механизмов обеспечения внутреннего рынка глава государства назвал введение для всех нефтедобывающих компаний квотирования поставок на внутренний рынок.