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Почти 4 млн рублей получили на свои инициативы общественники и ТОСы Бердска

Спортивному клубу «Кристалл» Виктора Голубева дали три субсидии в сумме 1,2 млн рублей. На реализацию благотворительных идей Сергея Онищенко — почти 600 тыс.(СПИСОК)

21.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Почти 4 млн рублей получили на свои инициативы общественники и ТОСы Бердска

ТОСы делали заявки на благоустройство. ТОС «Южный» получил 100 тыс. рублей

Победителями конкурсного отбора в 2018 году стали 17 некоммерческих организаций и ТОСов Бердска. Им предоставлена субсидия на общую сумму 3,9 млн рублей.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок и предоставлению субсидий состоялось 19 июня, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска. Трои крупные субсидии по 400 тыс. рублей получил спортивный клуб «Кристалл», президентом которого является Виктор Голубев. 550 тыс. рублей предоставили Союзу женщин Бердска под председательством Раисы Устиновой по двум заявкам.

Фонду социальной помощи нуждающимся и членам их семей «Благодарный мир» Оксаны Шониной удалось выбить полмиллиона рублей.

Комиссия удовлетворила три заявки Сергея Онищенко — благотворительный фонд «Дети — наше будущее» на 200 тыс. рублей, благотворительный фонд «Дети – наше будущее» на 99 тыс. и 330 тыс. рублей.

СПИСОК победителей конкурсного отбора — некоммерческих организаций и исполнительных органов территориальных общественных самоуправлений Бердска

п/п
Название  некоммерческой организации, территориального общественного самоуправления, ФИО руководителя
Сумма
субсидии
( тыс.руб.)
Благотворительный фонд «Дети – наше будущее»,  президент  Онищенко Сергей Александрович
200,00
Благотворительный фонд «Дети – наше будущее»,  президент  Онищенко Сергей Александрович
99,00
Благотворительный фонд «Дети – наше будущее»,  президент  Онищенко Сергей Александрович
330,00
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Кристалл», президент Голубев Виктор Алексеевич
400,00
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Кристалл», президент Голубев Виктор Алексеевич
400,00
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Кристалл», президент Голубев Виктор Алексеевич
400,00
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Кристалл», президент Голубев Виктор Алексеевич
200,00
Местная общественная организация «Союз женщин города Бердска», председатель Устинова Раиса Константиновна
150,00
Местная общественная организация «Союз женщин города Бердска», председатель Устинова Раиса Константиновна
400,00
Городская общественная организация «Сообщество матерей детей-инвалидов «Лотос», председатель Лобасюк Вера Борисовна
50,00
Городская общественная организация «Сообщество матерей детей-инвалидов «Лотос», председатель Лобасюк Вера Борисовна
61,00
Фонд социальной помощи нуждающимся  лицам и членам их семей «Благодарный мир», председатель Шонина Оксана Викторовна
500,00
ТОС микрорайона Юго-Восточный г.Бердска Новосибирской области, председатель Слесарева Наталья Петровна
200,00
ТОС «Космический», председатель Медников Дмитрий Сергеевич
200,00
ТОС «Гастелло», председатель Круглыхин Василий Николаевич
65,00
ТОС «Разинский», председатель Елин Виктор Степанович
135,00
ТОС «Микрорайон «Южный»,
председатель Голубев  Владимир Алексеевич
100,00
  Всего:
3890,00


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(1) Комментарий

  1. Александр

    Самым нищим большие суммы.Сколько можно кормить Голубева и Онищенко?

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