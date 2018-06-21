Почти 4 млн рублей получили на свои инициативы общественники и ТОСы Бердска

Победителями конкурсного отбора в 2018 году стали 17 некоммерческих организаций и ТОСов Бердска. Им предоставлена субсидия на общую сумму 3,9 млн рублей.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок и предоставлению субсидий состоялось 19 июня, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска. Трои крупные субсидии по 400 тыс. рублей получил спортивный клуб «Кристалл», президентом которого является Виктор Голубев. 550 тыс. рублей предоставили Союзу женщин Бердска под председательством Раисы Устиновой по двум заявкам.

Фонду социальной помощи нуждающимся и членам их семей «Благодарный мир» Оксаны Шониной удалось выбить полмиллиона рублей.

Комиссия удовлетворила три заявки Сергея Онищенко — благотворительный фонд «Дети — наше будущее» на 200 тыс. рублей, благотворительный фонд «Дети – наше будущее» на 99 тыс. и 330 тыс. рублей.

СПИСОК победителей конкурсного отбора — некоммерческих организаций и исполнительных органов территориальных общественных самоуправлений Бердска