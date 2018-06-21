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Сироты получат пять однокомнатных квартир в Бердске

На покупку жилья бывшим воспитанникам детдома выделено 6,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

21.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: miln.ru Нет комментариев

Сироты получат пять однокомнатных квартир в Бердске

Процедура аукциона по закупке жилья для бывших детдомовцев находится в стадии завершения

Счастливыми обладателями собственного жилья скоро станут бывшие воспитанники детских домов в Бердске. Однокомнатные квартиры получат пять человек.

Детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей по закону положено жилье не менее 30 кв. м. Для этих целей Бердску в 2018 году предоставлены средства федерального и областного бюджета в размере 6 млн 618 тыс. рублей 800 рублей, из федерального – 5 млн 295 тыс. рублей, из областного – 1 млн 323 тыс. 800 рублей, рассказала на совещании чиновников 18 июня начальник отдела опеки и попечительства Наталья Леонидова. Данная сумма пойдет на покупку пяти жилых помещений. Сейчас процедура аукциона находится на завершающем этапе, подчеркнула Наталья Михайловна.

— Всего в список на обеспечение жилыми помещениями включено 62 человека, из них граждане, не достигшие совершеннолетия – 29 человек, и 33 – старше 18 лет. С начала года список нуждающихся в жилых помещениях у нас пополнился на 19 человек, — рассказала Наталья Леонидова.

По законодательству жилье предоставляются сиротам по достижению 18 лет, когда они получат профессию и пройдут срочную службу. В 2018 году из списка нуждающихся в жилье 11 человек достигли 18 лет. Квартирами обеспечат пять человек. Остальные могут использовать право на получение компенсации денежных средств за найм жилья, отметила начальник отдела опеки и попечительства.

В 2017 году в Бердске приобрели девять жилых помещений на общую сумму 11 млн 501 тыс. рублей. Всего за последние 5 лет — 23 жилых помещения для детей-сирот. Все помещения предоставляются по закону сроком на пять лет. После этого дети-сироты могут заключить договор социального найма и затем приватизировать жилые помещения.

Все жилые помещения соответствуют установленным санитарным и техническим нормам и правилам. Для детей-сирот приобретают однокомнатные квартиры в готовом состоянии: с отделкой, электроплитами, приборами учета.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономразвитию Жанна Шурова, первоначально Бердску планировали выделить деньги на покупку только двух квартир для сирот. Но благодаря вмешательству врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сумму финансирования увеличили.


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