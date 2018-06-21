Ростелеком обеспечит безопасность речного судоходства в Обском бассейне

Благодаря корректирующей информации (дифференциальным поправкам), навигационное оборудование речных судов сможет повысить точность определения местоположения на внутренних водных путях при движении по судовому ходу.

«Ростелеком» заключил государственный контракт с Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей». В конце июня компания завершила разработку проектно-сметной документации на монтаж комплекса оборудования контрольно-корректирующих станций в Томской области и Алтайском крае.

На реке Томь установка комплекса обработки сигналов спутниковой системы запланирована в поселке Самусь Томского района. В Алтайском крае корректирующую информацию для речных судов будет передавать ККС, расположенная вдоль береговой линии реки Обь в городе Барнауле.

Капитаны судов на внутренних водных путях смогут использовать высокоточные данные для навигации по этим участкам. Погрешность при определении местоположения составит всего 1-2 метра. Результатом внедрения контрольно-корректирующих станций в Обском бассейне должно стать повышение уровня безопасности судоходства и снижение аварийности на реках.

«С учетом ранее установленной ККС на Новосибирском шлюзе, эти три комплекса обеспечат уверенную зону охвата с возможностью приема дифференциальной поправки на участках водных путей от Бийска до Колпашево общей протяженностью более 1300 километров, – рассказал первый заместитель руководителя – главный инженер ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Юрий Хохлов. – Чтобы обеспечить полное покрытие акватории Обского бассейна, планируется продолжить работу по установке контрольно-корректирующих станций на реке Обь в Томской области».

Внедрение ККС для спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS может быть использовано для решения многих других социально и экономически значимых задач: высокоточной привязки объектов при строительстве и геологических изысканиях, при проведении кадастровых работ, навигации сухопутных подвижных объектов. В дальнейшем ККС помогут повысить точность цифровых данных для создания и корректуры электронных навигационных карт.

В качестве основы для создания электронных интерактивных навигационных карт Обского бассейна «Ростелеком» предлагает использовать геоаналитическую платформу РусГИС. Компания уже имеет опыт по адаптации и внедрению таких карт на речном флоте.

«В настоящее время на базе платформы РусГИС мы запустили пилотный проект в Енисейском бассейне и готовы тиражировать свой опыт, – отметил заместитель директора МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав Куц. – Геоаналитическая платформа позволяет интегрировать данные из различных источников. Картографические сведения дополняются спутниковыми изображениями, система собирает и анализирует данные в реальном времени: изменение глубин фарватера, метеоданные, перемещение водного транспорта и другую служебную информацию, необходимую для навигационной безопасности судоходства и его эффективности».

Справка: Обской речной бассейн расположен на территории Алтайского края, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Общая протяженность внутренних водных путей составляет 7245 км, из них 3284 км – судоходные, остальные используются для экспедиционного завоза груза.

Справка: «Ростелеком» вывел на рынок собственную комплексную разработку для предоставления геоинформационных сервисов – «Единое геоинформационное пространство геоданных» (РусГИС) в 2016 году. В рамках развития платформы РусГИС разработано несколько направлений для решения широкого спектра отраслевых задач национального масштаба.