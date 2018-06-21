Против повышения НДС выступил бизнес России

Бизнес официально выступил против повышения налога на добавленную стоимость (НДС) — свои негативные отзывы на правительственный законопроект, который предполагает рост с 2019 года НДС с 18% до 20%, направили в Госдуму «Деловая Россия» и «Опора России». Организации хотели бы от Белого дома новых компенсационных механизмов — от сдерживания зарплат в госсекторе до снижения страховых взносов, однако твердо Минфин обещает им только отмену налога на движимое имущество. Предложения об этом уже внесены в правительство.

Вчера, 20 июня, закончился срок сбора бюджетным комитетом Госдумы отзывов на правительственный законопроект о повышении с 2019 года НДС с 18% до 20%. Минфин ждет от этой меры дополнительно 620 млрд руб. в год с 2019 года. Госдума намерена принять проект Белого дома оперативно, публичных обсуждений уже не предполагается — рассмотрение в первом чтении назначено на 3 июля, предпринимателям дали два дня на оформление своей позиции.

“Ъ” ознакомился с отзывами на проект бизнес-ассоциаций, успевших прислать их в Госдуму в срок,— они ожидаемо негативны, бизнес считает, что увеличение НДС не будет стимулировать экономический рост. В письме главе комитета Андрею Макарову глава «Деловой России» Алексей Репик констатирует, что повышение НДС вызовет рост потребительских цен до 2%. Он будет сопровождаться «пропорциональным сокращением потребительского спроса на товары, работы и услуги с эластичным спросом с последующим падением прибыльности их производителей». Также глава делороссов указывает, что у работников могут появиться «обоснованные требования… полной компенсации роста цен увеличением зарплаты». В организации сетуют, что госсектор может выполнить требования работников за счет бюджета, госмонополии — за счет роста тарифов, компании с госучастием — за счет снижения дивидендов, а частному бизнесу придется повышать зарплаты из прибыли, что приведет к снижению инвестиций. В организации считают, что для минимизации этих последствий требуется пакет мер, но описывают его без конкретики — «от инструментов денежно-кредитной и налоговой политики до сдерживания компенсационного роста зарплат в госсекторе».

Глава «Опоры» Александр Калинин также пишет о неизбежном росте цен и сокращении потребительского спроса и требует компенсаций — отмены налога на движимое имущество и снижения страховых взносов (Белый дом уже отказался от этой идеи, зафиксировав текущий уровень соцплатежей — 30% от фонда оплаты труда). В РСПП “Ъ” заявили, что официально пока позицию не сформулировали, добавив, что «желание правительства понятно: повышение НДС — наименее рискованный вариант увеличения налоговой нагрузки». В ТПП на запрос “Ъ” не ответили. Как рассказал собеседник “Ъ” в одной из организаций, «все понимают, что решение принято, остался вопрос торга — что правительство даст взамен».

Как сообщили “Ъ” в Минфине, в качестве компенсации роста НДС в Белом доме готовы только обеспечить ускорение возмещения его уплаты экспортерам путем снижения пороговых значений сумм уплаченных предприятием за три года налогов с 7 млрд до 2 млрд руб., сократить сроки камеральных проверок при возмещении НДС и отменить налог на движимое имущество. «Эти решения будут внесены в составе готовящихся правительством проектов законов. Предложения по отмене налога на движимое имущество уже внесены Минфином в правительство»,— подчеркнули в министерстве.