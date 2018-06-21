Возбуждать дело по загоревшемуся на чердаке подростку отказались полицейские Бердска

В мае на чердаке девятиэтажки по адресу: ул. Свердлова, 12А в Бердске произошел несчастный случай, в результате которого от огня пострадал несовершеннолетний мальчик, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Высказывались различные версии произошедшего.

«Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с жертвой инцидента и узнать, как развивались «огненные» события на чердаке дома на самом деле, а также их последствия.

Достаточно подробно о развитии события 11 мая можно узнать из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Вечером того дня подростки пошли гулять, взяв с собой канистру с бензином. То ли мы в скучное время живем, то ли ребята оказались экстремалами, но развлечением на вечер они выбрали поджигание бензиновых пятен на асфальте. Через некоторое время дети добрались до чердака в доме на ул. Свердлова, где продолжили свои огнеопасные игры.

Желая поддержать разведенный на чердаке огонь, они решили подлить бензина, но из-за неосторожности некоторое количество топлива попало на одежду одного из ребят. В результате на нем загорелась одежда. Когда его друзья начали тушить огонь, на шум и крики прибежали взрослые, которые вызвали скорую помощь, полицию и сообщили о прошествии родителям пострадавшего.

— После того, как я погорел, попал в больницу с ожогами третей степени. Поражено было 7% поверхности тела. Пролежал я там полторы недели и сейчас до сих пор реабилитируюсь дома. В том доме мне почти ни чем не помогли. В больнице я 2 дня лежал в реанимации с открытыми ранами, после чего меня перевели в травматологию, а там мне уже делали перевязки. В больнице оказали хорошую помощь, я не жаловался. Сейчас моё состояние достаточно хорошее, я теперь могу спокойно ходить и сидеть. 2 недели назад я этого не мог, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о последующих событиях сам пострадавший.

Возбуждать уголовное дело не стали. Родители мальчика считают, что все произошедшее — не более чем несчастный случай и не имеют никаких претензий к виновнику инцидента. Сам подросток сообщил, что после происшествия у него произошел конфликт с другим участником событий.

— Я хотел разобраться с одним из них, потому что он врал следователю. Я с ним встречался, я был с друзьями. Один мой друг его ударил и сломал нос, а тот, в свою очередь, написал заявление на меня. С участниками инцидента я на данный момент отношения не поддерживаю. И сейчас я для себя усвоил на 100%, что лучше не общаться с не вызывающими доверие личностями и тем более идти с ними на какие-либо авантюры. Второе, — что с огнём и бензином лучше не шутить. Тем более в закрытых помещениях, — поведал нам пострадавший о тех уроках, что он извлек из инцидента.

Некоторые жильцы дома продолжают негодовать, но уже по другому поводу. Олег, председатель совета дома, возмущается непрофессионализмом и безразличием полицейских прибывших на место происшествия.

— Мне одному кажется, что полиция в упор хулиганские действия не заметила? Я про конфликт ничего не знаю, я только знаю, что полиция просто получает зарплату, а взлом чердака, поджег, исписанные стены подъезда их не касаются, — высказал свое мнение Олег.