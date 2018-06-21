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Возбуждать дело по загоревшемуся на чердаке подростку отказались полицейские Бердска

Несовершеннолетние экстремалы поджигали разлитый бензин ради развлечения. Ребенок, получивший ожоги, до сих пор проходит реабилитацию. Жители дома возмущены бездействием полиции.

21.06.2018 Фото: Олега Нет комментариев

Возбуждать дело по загоревшемуся на чердаке подростку отказались полицейские Бердска

На чердаке остались обгоревшие джинсы подростка

В мае на чердаке девятиэтажки по адресу: ул. Свердлова, 12А в Бердске произошел несчастный случай, в результате которого от огня пострадал несовершеннолетний мальчик, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Высказывались различные версии произошедшего.

«Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с жертвой инцидента и узнать, как развивались «огненные» события на чердаке дома на самом деле, а также их последствия.

Достаточно подробно о развитии события 11 мая можно узнать из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Вечером того дня подростки пошли гулять, взяв с собой канистру с бензином. То ли мы в скучное время живем, то ли ребята оказались экстремалами, но развлечением на вечер они выбрали поджигание бензиновых пятен на асфальте. Через некоторое время дети добрались до чердака в доме на ул. Свердлова, где продолжили свои огнеопасные игры.

Желая поддержать разведенный на чердаке огонь, они решили подлить бензина, но из-за неосторожности некоторое количество топлива попало на одежду одного из ребят. В результате на нем загорелась одежда. Когда его друзья начали тушить огонь, на шум и крики прибежали взрослые, которые вызвали скорую помощь, полицию и сообщили о прошествии родителям пострадавшего.

— После того, как я погорел, попал в больницу с ожогами третей степени. Поражено было 7% поверхности тела. Пролежал я там полторы недели и сейчас до сих пор реабилитируюсь дома. В том доме мне почти ни чем не помогли. В больнице я 2 дня лежал в реанимации с открытыми ранами, после чего меня перевели в травматологию, а там мне уже делали перевязки. В больнице оказали хорошую помощь, я не жаловался. Сейчас моё состояние достаточно хорошее, я теперь могу спокойно ходить и сидеть. 2 недели назад я этого не мог, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о последующих событиях сам пострадавший.

Возбуждать уголовное дело не стали. Родители мальчика считают, что все произошедшее — не более чем несчастный случай и не имеют никаких претензий к виновнику инцидента. Сам подросток сообщил, что после происшествия у него произошел конфликт с другим участником событий.

— Я хотел разобраться с одним из них, потому что он врал следователю. Я с ним встречался, я был с друзьями. Один мой друг его ударил и сломал нос, а тот, в свою очередь, написал заявление на меня. С участниками инцидента я на данный момент отношения не поддерживаю. И сейчас я для себя усвоил на 100%, что лучше не общаться с не вызывающими доверие личностями и тем более идти с ними на какие-либо авантюры. Второе, — что с огнём и бензином лучше не шутить. Тем более в закрытых помещениях, — поведал нам пострадавший о тех уроках, что он извлек из инцидента.

Некоторые жильцы дома продолжают негодовать, но уже по другому поводу. Олег, председатель совета дома, возмущается непрофессионализмом и безразличием полицейских прибывших на место происшествия.

— Мне одному кажется, что полиция в упор хулиганские действия не заметила? Я про конфликт ничего не знаю, я только знаю, что полиция просто получает зарплату, а взлом чердака, поджег, исписанные стены подъезда их не касаются, — высказал свое мнение Олег.


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