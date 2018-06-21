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У работяг, чиновников и депутатов должна быть одинаковая пенсия

Мы хотим жить лучше. А для того чтобы жить лучше надо что то менять. Иначе жить лучше не получится.

21.06.2018 6 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:

Вопрос повышения пенсионного возраста вызвал самые различные толкования и оценки проведения такой реформы. Даже ставится вопрос освобождения Медведева Дмитрия Анатольевича от должности Премьер-Министра. А тут еще и Навальный, как черт из табакерки, со своими протестными выступлениями, ничего конкретного не представляющими, кроме саморекламы, неисполнимых обещаний и пиарства. Почему такая реакция общества на предложение правительства? Да лишь потому что эта реформа касается буквально каждого гражданина России. Именно каждого, так как каждый мечтает быть пенсионером и почти каждый им становится.
Так вот для того чтобы объективно оценить предложение правительства давайте зададим себе вопрос. А чего мы хотим? Вроде так, как живем в настоящее время, мы жить не хотим. Мы хотим жить лучше. А для того чтобы жить лучше надо что то менять. Иначе жить лучше не получится.
Главной причиной повышения пенсионного возраста правительство считает рост продолжительности жизни, т.е старение общества. А это ведет к тому, что надо иметь больше средств на выплату пенсий. Также причиной правительство считает сокращение доли работников и повышение доли пенсионеров. Это ведет к сокращению платежей в пенсионный фонд. И если эти данные правильные, то если мы хотим иметь повышение размера пенсии, то без повышения пенсионного возраста не обойтись. Поэтому не следует принимать на веру заявления некоторых политиков о
том, что без повышения пенсионного возраста можно повысить пенсию. А за счет чего не называется источник. Значит это просто обещания. Хотя можно повысить размеры отчислений в пенсионные фонды. Но это дополнительные затраты и для бизнеса это не по плечу.
Но к правительству в полной мере можно предъявить претензию об их недостаточной работе в части полноты и увеличения сборов налога по действующим законам. Хорошим правительством считается то правительство, которое в полном объеме собирает налоги. Но наше правительство, к сожалению, не собирает налоги полностью и не борется за увеличение поступления в бюджет суммы налогов. Почему такой вывод? Как можно считать нормальной работу правительства, да и не только правительства, но предпринимателей и самих работников, если миллионы
трудящихся получают оплату за труд в конвертах. А это является преступлением и сокращает поступление налога от доходов физических лиц и страховых взносов. Но эти граждане, их семьи, посещают лечебные учреждения, школы и т.п, не внося ни копейки в бюджет. А также при достижении пенсионного возраста им будут назначены выплаты по линии соцстрахования. Это несправедливо. Значит правительство должно ликвидировать этот пробел в работе.
Также правительство не добивается применения прогрессивной шкалы налогов от дохода физических лиц. Размер оплаты труда зависит не только от количества и качества вложенного труда. Он зависит и от других факторов, не зависящих впрямую от работника. Вот поэтому и должна применяться прогрессивная шкала налога от доходов физических лиц. Но правительство усиленно против этого. Причину выставляют ухода от прозрачной оплаты труда в оплату в конвертах. С этим согласиться трудно, если принимать меры. В данном случае уместно применить
поговорку, что кто хочет решить проблему, тот ищет средства, а кто не хочет – тот ищет причины.
И еще. Надо иметь один закон исчисления пенсий, так как на пенсии мы все равны. Не должно быть различия в порядке определения размера пенсии у простых работников, у чиновников, у депутатов и т.п. Вот я так думаю.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Я так понимаю что в силу различных причин невозможно сейчас ввести прогрессивный налог, как и невозможно вывести из тени все зарплаты.

    По зарплатам. На средних и крупных предприятиях давно уже все в белую. Ими плотно занимаются контролирующие органы и они не могут работать иначе. А в мелкие предприятия, в мелкую торговлю, самозанятость, не посадишь налогового инспектора на каждый квм. Ещё Это такая сфера где полный вывод в белую будет означать конец конкретному бизнесу и отсутствие куска хлеба у очень многих. Теоретически это ещё может означать коррупцию в налоговых органах. Многим заплатить взятку проще чем налоги. И никто не узнает, ведь это мелкий бизнес.

    Насчёт прогрессивной шкалы. Далеко не все считают что она справедлива. Далеко не все считают что это возможно достаточно хорошо проконтролировать в наше время. С введением прогрессивного налога в тень будут уходить те кто сейчас полностью белый. И смысла никакого для государства нет, сборы налогов не повысятся.

    Можете повозражать. Мне кажется вышеописанное самоочевидным.

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  2. Аноним

    Для прогрессивного налога кстати надо будет всем подавать ежегодные декларации с указанием всех источников дохода =)
    Потому что если скажем дама работает техничкой в ук и ещё в больнице нянечкой и ещё пенсию получает и квартиру сдаёт, то это наверное совсем другой налог может быть чем если брать каждый источник дохода по отдельности =)

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    • Аноним

      Там все равно есть шкала
      Так что техничка отчитываться не будет

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      • Аноним

        От шкалы зависит. В общем случае декларацию подавать придётся. В упрощенном случае может и не подавать конечно, но тогда подоходный будет платить, и все останется в точности как и сейчас. Тогда в чем смысл? Если только крупные зарплаты обложить, ну, может быть.
        Только разве когда у нас в течении ряда лет была прогрессивная шкала а потом ввели плоскую шкалу, не стали сборы больше внезапно? Много раз про это от Путина слышал =)

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  3. Алексин

    Я не ставлю вопрос равенства пенсий всех категорий, а я ставлю вопрос одинакового порядка определения размера пенсии и одного закона о пенсионном обеспечении для всех граждан России. Это редакция решила так озаглавить

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  4. Аноним

    Я так понимаю, что депутатам надо вообще все ограничить, а то не видят реальности

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