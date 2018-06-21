У работяг, чиновников и депутатов должна быть одинаковая пенсия

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Вопрос повышения пенсионного возраста вызвал самые различные толкования и оценки проведения такой реформы. Даже ставится вопрос освобождения Медведева Дмитрия Анатольевича от должности Премьер-Министра. А тут еще и Навальный, как черт из табакерки, со своими протестными выступлениями, ничего конкретного не представляющими, кроме саморекламы, неисполнимых обещаний и пиарства. Почему такая реакция общества на предложение правительства? Да лишь потому что эта реформа касается буквально каждого гражданина России. Именно каждого, так как каждый мечтает быть пенсионером и почти каждый им становится.

Так вот для того чтобы объективно оценить предложение правительства давайте зададим себе вопрос. А чего мы хотим? Вроде так, как живем в настоящее время, мы жить не хотим. Мы хотим жить лучше. А для того чтобы жить лучше надо что то менять. Иначе жить лучше не получится.

Главной причиной повышения пенсионного возраста правительство считает рост продолжительности жизни, т.е старение общества. А это ведет к тому, что надо иметь больше средств на выплату пенсий. Также причиной правительство считает сокращение доли работников и повышение доли пенсионеров. Это ведет к сокращению платежей в пенсионный фонд. И если эти данные правильные, то если мы хотим иметь повышение размера пенсии, то без повышения пенсионного возраста не обойтись. Поэтому не следует принимать на веру заявления некоторых политиков о

том, что без повышения пенсионного возраста можно повысить пенсию. А за счет чего не называется источник. Значит это просто обещания. Хотя можно повысить размеры отчислений в пенсионные фонды. Но это дополнительные затраты и для бизнеса это не по плечу.

Но к правительству в полной мере можно предъявить претензию об их недостаточной работе в части полноты и увеличения сборов налога по действующим законам. Хорошим правительством считается то правительство, которое в полном объеме собирает налоги. Но наше правительство, к сожалению, не собирает налоги полностью и не борется за увеличение поступления в бюджет суммы налогов. Почему такой вывод? Как можно считать нормальной работу правительства, да и не только правительства, но предпринимателей и самих работников, если миллионы

трудящихся получают оплату за труд в конвертах. А это является преступлением и сокращает поступление налога от доходов физических лиц и страховых взносов. Но эти граждане, их семьи, посещают лечебные учреждения, школы и т.п, не внося ни копейки в бюджет. А также при достижении пенсионного возраста им будут назначены выплаты по линии соцстрахования. Это несправедливо. Значит правительство должно ликвидировать этот пробел в работе.

Также правительство не добивается применения прогрессивной шкалы налогов от дохода физических лиц. Размер оплаты труда зависит не только от количества и качества вложенного труда. Он зависит и от других факторов, не зависящих впрямую от работника. Вот поэтому и должна применяться прогрессивная шкала налога от доходов физических лиц. Но правительство усиленно против этого. Причину выставляют ухода от прозрачной оплаты труда в оплату в конвертах. С этим согласиться трудно, если принимать меры. В данном случае уместно применить

поговорку, что кто хочет решить проблему, тот ищет средства, а кто не хочет – тот ищет причины.

И еще. Надо иметь один закон исчисления пенсий, так как на пенсии мы все равны. Не должно быть различия в порядке определения размера пенсии у простых работников, у чиновников, у депутатов и т.п. Вот я так думаю.