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Играючи заработала 100 баллов на ЕГЭ по химии лицеистка из Бердска

Анастасия Рычкова из лицея №7 получала удовольствие от изучения этой таинственной науки, с которой намерена связать свою жизнь.(ИНТЕРВЬЮ)

21.06.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Предоставлено Анастасией Рычковой Один комментарий

Играючи заработала 100 баллов на ЕГЭ по химии лицеистка из Бердска

11-классница Анастасия Рычкова хочет связать свою жизнь с химией

Все чаще от старшего поколения можно услышать мнение, что молодежь совсем не желает учиться. Будто занимается всем, кроме получения новых знаний в школах и колледжах. Однако есть в Бердске такие молодые люди, которые своими познаниями и успехами раз за разом опровергают популярное заблуждение о «необразованной молодежи».

«Курьер. Среда. Бердск» пообщался с одним из таких отличников — Анастасией Рычковой, выпускницей лицея №7. В этом году на ЕГЭ по химии она сумела получить наивысший результат, 100 баллов.

интервью

Журналист: Расскажи, как начался твой путь изучения химии?

Анастасия Рычкова: В 7-м лицее с 8-го класса нас распределяли по профилям: хим-био, физ-мат и общеобразовательный. На тот момент мне очень нравилась математика, поэтому я хотела выбрать физико-математическое направление, но, к сожалению, не получилось собрать класс, поэтому мне нужно было выбрать хим-био, общеобразовательный или поменять школу. Я не хотела уходить из лицея, потому что это одна из лучших школ города, в которой работают прекрасные педагоги, к которым я очень привыкла. Я решила попробовать себя в химико-биологическом направлении. «А вдруг получится!», подумала я. Вот таким случайным образом я нашла себя.

Ж: Чем именно тебя заинтересовала эта наука?

А: В 8-м классе я поступила в специализированный губернаторский класс с химическим уклоном. С этого момента я начала углубленное изучение химии. И чем больше я узнавала нового, тем больше у меня появлялось вопросов, на которые я с большим интересом искала ответы. Я просто получала удовольствие от изучения этой таинственной науки. Думаю, это очень важно — любить своё дело и наслаждаться самим процессом, тогда тебя точно ждёт успех!

Ж: А как именно ты готовилась к экзамену? Может, какие-нибудь особенные приемы?

А: При подготовке я старалась нарешивать как можно больше вариантов на сайте «РЕШУ ЕГЭ», старалась выделять хоть немного времени каждый день. На экзамене по химии я волновалась меньше всего, потому что была более уверенной в своих знаниях.

Ж: Какие еще предметы ты сдавала?

А: Я сдавала три предмета: математику профильную, русский язык и химию, потому что в старшей школе решила для себя, что хочу связать свою будущую профессию с химией.

Ж: Кажется, что для современных школьников ЕГЭ — самый страшный период жизни. А ты сильно волновалась?

А: ЕГЭ это действительно большая моральная нагрузка на выпускника. Возможно, кто-то переносит это спокойнее, но я очень боялась. И боялась больше даже не плохих результатов, а того, что могу подвести людей, которые верят в меня и надеются на хорошие результаты. Постоянно себя накручивала насчет этого, поэтому морально устоять действительно было сложно. Безусловно, мои одноклассники тоже очень волновались и переживали, это естественно, но мы старались держаться вместе, не унывать, часто шутили, чтобы разрядить обстановку и порой это действительно поднимало настроение. Сама обстановка на ЕГЭ не очень угнетала, так как сами учителя из других школ понимали наши переживания и пытались поддержать, подбодрить нас, это тоже немаловажно. Спасибо им за это.

Ж: Ясно, что результат — в значительной степени заслуга преподавателя. Что ты можешь сказать о своем учителе химии?

А: Учитель химии — Елена Данииловна Родько. Про неё действительно можно сказать «учитель от Бога». Она вкладывает всю душу в своё дело. Делает все возможное, чтобы её ученики добились успехов во взрослой жизни. У неё удивительным образом получается обучать детей химии и при этом подготавливать учеников к той жизни, что поджидает за стенами школы, даёт советы, направляет на верный путь. Это тот учитель, у которого оценки действительно показатель знаний, и ученики каждый год подтверждают эти знания призовыми местами на олимпиадах и отличными оценками на госэкзаменах. Елена Данииловна научит любить химию, в этом можете быть уверены!

Ж: Расскажи о своих хобби и увлечениях? Чем в свободное время занимаются гении?

А: У меня нет каких-то особых увлечений. Стараюсь все делать понемногу. Но больше всего увлекаюсь танцами, а также нравится делать макияж и прически. Люблю создавать прекрасное.

Ж: Что бы ты могла посоветовать тем, кто собирается сдавать ЕГЭ по химии в следующем году?

А: Будущим выпускникам хочется пожелать терпения в первую очередь, это очень важно. Верьте в себя. ЕГЭ это всего лишь одна ступенька на всей лестнице жизни. Каждый может сдать ЕГЭ на отлично, если действительно этого захочет и будет упорно трудиться. Нарешивайте больше заданий, старайтесь выделять понемногу времени каждый день и если у вас западает какое-то задание, то нужно углубиться в теорию и поизучать, потому что химия очень логична и проста для понимания. Нужно просто захотеть!


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(1) Комментарий

  1. док

    дальше схема примерно такая: нгу — стажировка где нибудь во франции — эммиграция……

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