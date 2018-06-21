Играючи заработала 100 баллов на ЕГЭ по химии лицеистка из Бердска

Все чаще от старшего поколения можно услышать мнение, что молодежь совсем не желает учиться. Будто занимается всем, кроме получения новых знаний в школах и колледжах. Однако есть в Бердске такие молодые люди, которые своими познаниями и успехами раз за разом опровергают популярное заблуждение о «необразованной молодежи».

«Курьер. Среда. Бердск» пообщался с одним из таких отличников — Анастасией Рычковой, выпускницей лицея №7. В этом году на ЕГЭ по химии она сумела получить наивысший результат, 100 баллов.

интервью

Журналист: Расскажи, как начался твой путь изучения химии?

Анастасия Рычкова: В 7-м лицее с 8-го класса нас распределяли по профилям: хим-био, физ-мат и общеобразовательный. На тот момент мне очень нравилась математика, поэтому я хотела выбрать физико-математическое направление, но, к сожалению, не получилось собрать класс, поэтому мне нужно было выбрать хим-био, общеобразовательный или поменять школу. Я не хотела уходить из лицея, потому что это одна из лучших школ города, в которой работают прекрасные педагоги, к которым я очень привыкла. Я решила попробовать себя в химико-биологическом направлении. «А вдруг получится!», подумала я. Вот таким случайным образом я нашла себя.

Ж: Чем именно тебя заинтересовала эта наука?

А: В 8-м классе я поступила в специализированный губернаторский класс с химическим уклоном. С этого момента я начала углубленное изучение химии. И чем больше я узнавала нового, тем больше у меня появлялось вопросов, на которые я с большим интересом искала ответы. Я просто получала удовольствие от изучения этой таинственной науки. Думаю, это очень важно — любить своё дело и наслаждаться самим процессом, тогда тебя точно ждёт успех!

Ж: А как именно ты готовилась к экзамену? Может, какие-нибудь особенные приемы?

А: При подготовке я старалась нарешивать как можно больше вариантов на сайте «РЕШУ ЕГЭ», старалась выделять хоть немного времени каждый день. На экзамене по химии я волновалась меньше всего, потому что была более уверенной в своих знаниях.

Ж: Какие еще предметы ты сдавала?

А: Я сдавала три предмета: математику профильную, русский язык и химию, потому что в старшей школе решила для себя, что хочу связать свою будущую профессию с химией.

Ж: Кажется, что для современных школьников ЕГЭ — самый страшный период жизни. А ты сильно волновалась?

А: ЕГЭ это действительно большая моральная нагрузка на выпускника. Возможно, кто-то переносит это спокойнее, но я очень боялась. И боялась больше даже не плохих результатов, а того, что могу подвести людей, которые верят в меня и надеются на хорошие результаты. Постоянно себя накручивала насчет этого, поэтому морально устоять действительно было сложно. Безусловно, мои одноклассники тоже очень волновались и переживали, это естественно, но мы старались держаться вместе, не унывать, часто шутили, чтобы разрядить обстановку и порой это действительно поднимало настроение. Сама обстановка на ЕГЭ не очень угнетала, так как сами учителя из других школ понимали наши переживания и пытались поддержать, подбодрить нас, это тоже немаловажно. Спасибо им за это.

Ж: Ясно, что результат — в значительной степени заслуга преподавателя. Что ты можешь сказать о своем учителе химии?

А: Учитель химии — Елена Данииловна Родько. Про неё действительно можно сказать «учитель от Бога». Она вкладывает всю душу в своё дело. Делает все возможное, чтобы её ученики добились успехов во взрослой жизни. У неё удивительным образом получается обучать детей химии и при этом подготавливать учеников к той жизни, что поджидает за стенами школы, даёт советы, направляет на верный путь. Это тот учитель, у которого оценки действительно показатель знаний, и ученики каждый год подтверждают эти знания призовыми местами на олимпиадах и отличными оценками на госэкзаменах. Елена Данииловна научит любить химию, в этом можете быть уверены!

Ж: Расскажи о своих хобби и увлечениях? Чем в свободное время занимаются гении?

А: У меня нет каких-то особых увлечений. Стараюсь все делать понемногу. Но больше всего увлекаюсь танцами, а также нравится делать макияж и прически. Люблю создавать прекрасное.

Ж: Что бы ты могла посоветовать тем, кто собирается сдавать ЕГЭ по химии в следующем году?

А: Будущим выпускникам хочется пожелать терпения в первую очередь, это очень важно. Верьте в себя. ЕГЭ это всего лишь одна ступенька на всей лестнице жизни. Каждый может сдать ЕГЭ на отлично, если действительно этого захочет и будет упорно трудиться. Нарешивайте больше заданий, старайтесь выделять понемногу времени каждый день и если у вас западает какое-то задание, то нужно углубиться в теорию и поизучать, потому что химия очень логична и проста для понимания. Нужно просто захотеть!