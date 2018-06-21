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Полиция не прикроет нелегальную торговлю спиртом без помощи жителей Бердска

Бердчане отказываются сделать контрольную закупку, отмечая, что это проблема полицейских.

21.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 3 коммент.

Полиция не прикроет нелегальную торговлю спиртом без помощи жителей Бердска

Депутаты возмущались, что все знают, где торгуют спиртом, но полиция ничего не предпринимает

Закрывать нелегальные точки, торгующие алкоголем, призвали депутаты горсовета сотрудников полиции Бердска. Дискуссия разгорелась после депутатской сессии на информационном часе 19 июня, когда о преступлениях, связанных с наркотиками, сообщил заместитель начальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин.

Поступают жалобы жителей о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, как идет работа в данном направлении, спросил у Сергея Волгина депутат Константин Болтрукевич.

По словам Сергея Волгина, без активного участия жителя провести данную работу не получится. Необходимо, чтобы житель города, не являющийся сотрудником полиции, пошел и купил спиртосодержащую жидкость, отметил Волгин. А затем полицейские начнут действовать.

— Бердчане говорят: вот здесь продают. Мы просим: сделайте нам закупку. А они — это ваша проблема, вы ее и решайте, — рассказал Сергей Владимирович.

— А рейды вы проводите? — поинтересовалась депутат Людмила Чуркина.

— Конечно.

О данной проблеме говорят долгие годы, но ничего не меняется, были уверены депутаты.

Депутат Алексей Осин рассказал о гараже, который знают все в округе как точку, торгующую алкоголем. В последнее время он своих посетителей встречает музыкой. Неужели трудно прикрыть эту точку, возмутился депутат. Жители жалуются, депутаты говорят, что еще нужно, недоумевал Осин.

Волгин предложил подавать заявления в полицию в письменном виде.

— Ну, давайте в письменном виде. Три письма написала по киоску «Березка». Одну закупку сделали в 2017 году. Я вас спрашиваю: какие результаты? А вы меня посылаете в мировой суд. И дальше киоск торгует. Все осталось так, как было. Все письменно, как тогда еще? — возмущалась депутат Елена Белова.

По этим злополучным киоскам практически еженедельно проводятся мероприятия по противодействию продажи алкогольной продукции, подчеркнул Сергей Волгин.

Если бы штрафовали владельцев и продавцов, наверное, что-то сдвинулось бы, предположила Белова.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Можно попробовать обращение в Росалкогольрегулирование. Письменно.

    Впрочем, надежды мало — его руководитель, не соответствует занимаемой должности. Начиная с образования…

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  2. Аноним

    Степан, у гостя карета сломалась.
    — Вижу, барин. Ось полетела и спицы менять надо.
    — За сколько сделаешь?
    — За день сделаю.
    — А за два?
    — Ну, за два… Сделаем и за два.
    — А за пять дней?
    — Ну, ежели постараться, можно и за пять.
    — А за десять?
    — Ну, барин, ты задачки ставишь! За десять дней одному не справиться, помощник нужен. Homo sapiens.
    — Бери помощников, но чтоб не раньше!
    — Долго гостить собираются?
    — От мене зависит. Здесь всё от мене зависит.

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  3. Аноним

    Ага.
    «По указанному адресу фактов продажи алкоголя не обнаружено»
    Уже было.
    =) =) =)

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