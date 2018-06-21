КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам однокомнатную
продам 1 к кв кристальная 13/1
продам 1 к кв Пушкина 166
Срочно продам комнату.
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Почти 4 млн рублей получили на свои инициативы общественники и ТОСы Бердска

Сироты получат пять однокомнатных квартир в Бердске

Полиция не прикроет нелегальную торговлю спиртом без помощи жителей Бердска

В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5-этажки подозревают жителя Бердска

Против повышения НДС выступил бизнес России

Возбуждать дело по загоревшемуся на чердаке подростку отказались полицейские Бердска

Играючи заработала 100 баллов на ЕГЭ по химии лицеистка из Бердска

Верховный суд защитил дачников от сотовых вышек в огородах

Средняя зарплата в России составляет 43 820 рублей

Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5-этажки подозревают жителя Бердска

У соседа «сдали нервы» от шумных детей. Мама и бабушка 12-летнего мальчика обратились в полицию. Экспертиза обнаружила у ребенка множественные гематомы.(ФОТО)

21.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Слава Душин 5 коммент.

В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5 этажки подозревают жителя Бердска

Мужчина избил чужого ребенка в Бердске

Вечером 20 июня у дома №58 по улице Советской в Бердске местный житель, предположительно, избил ребенка. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой о помощи обратилась бабушка пострадавшего Надежда Александровна.

12-летний мальчик в присутствии бабушки рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о произошедшем.

— Мы сидели на этой скамейке у 2-го подъезда, решили зайти к другу. Я взял мяч со скамейки и мы пошли в подъезд. Друг уже открывает дверь в подъезд, а оттуда выходит дядька с ремнём и начинает меня избивать. Он меня где-то три раза ударил, толкнул меня, я в грязи был. Я до сих пор от страха трясусь, я… не могу прямо… Это было очень страшно. Мы все время находились у первого подъезда, но пришли сюда. И он начал меня избивать, — дрожа, рассказал мальчик.

В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5 этажки подозревают жителя Бердска

Второй подъезд дома, у которого произошел инцидент

По словам Надежды Александровны, неприятные истории с этим жильцом случаются постоянно. Он забирает мячи у детей, прокалывает их и не возвращает.

У подъезда, где и произошел инцидент, случилась перепалка между родителями мальчика и жильцами, чьи окна выходят на сторону подъезда.

Суть претензий матери мальчика — недопустимо применение физической силы к детям, тем более к чужим.

Жильцы же дома были единогласны во мнении, что детей нужно воспитывать. А мальчишки, по словам жильцов, воспитанием не отличаются и очень шумят.

Житель, обвиняемый в рукоприкладстве, утверждал вдобавок, что он не бил ребёнка, а только «попытался».

В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5 этажки подозревают жителя Бердска

Детская площадка, на которую мальчишкам предлагало перебираться Камиль

После скандала мама и бабушка сразу же увезли мальчика в полицию.

Тем же вечером обвиненный в рукоприкладстве рассказал «Курьер. Среда. Бердск», какие события предшествовали инциденту и как, по его мнению, все было на самом деле.

— Меня зовут Камиль Оббясович. Каждый день, у этого подъезда, под моим окном, с мячиком, со скейтами собирается 8-9 мальчиков. Они постоянно визжат, это слышно всем моим соседям. Есть другие люди, у которых есть претензии к этому… Они постоянно шумят, мяч кидают в дверь подъезда… Выходишь к ним, говоришь (показывает рукой на детскую площадку — прим. ред.) «Вон туда, идите вон туда». Они кивают головой, уходят, а ровно через три минуты возвращаются к нашему подъезду. Это надоедает. В конце концов я однажды вышел и ради интереса, спросил: «Ребята, поднимите руку, кто живет в этом подъезде?». Молчат. Говорю: «Вас 9 человек, вы все живете в этом подъезде?». «Нет, не живем». «А в этом доме хоть живете?». «Нет, не живем». «Ну мальчики, ну почему вы постоянно здесь собираетесь?».  «А тут, — говорят, — наша тусовка», — рассказал о своем общении с детьми Камиль Оббясович.

В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5 этажки подозревают жителя Бердска

Камиль, на которого указала бабушка мальчика

По словам Камиля, он неоднократно предлагал детям избрать для игр какое-нибудь другое место.

— А, может, вам лучше пойти куда-нибудь на площадку? Есть ведь футбольное поле, вон там, за «Комбатом». Не соглашаются. Так продолжается постоянно, уже не один день, не один месяц. Как каникулы начинаются, так и… Зимой они с клюшками тут, под окнами, — поведал Камиль.

Он рассказал, что дети под окном очень сильно мешают. Особенно обидно, когда из-за шума страдает его внучка.

— Один раз я вышел и сказал: «Уходите отсюда, вон там играйте, у меня внучка спит». Все убежали, а вот этот 12-летний мальчик говорит: «Вы не имеете права выгонять». Конечно, не имею, мы же свободные люди. Я ж не выгоняю, я прошу. Я говорю: «Все ушли и ты уходи». «Вы не имеете права, я сейчас пожалуюсь бабушке и в полицию», — передал слова мальчика Камиль.

В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5 этажки подозревают жителя Бердска

Двор между домами №№ 56 и 58 по улице Советской

Вчера вечером, как сказал Камиль, у него не выдержали нервы. Он вышел к подъезду с ремнем (позднее Камиль показал корреспонденту мужской черный ремень 2-3 сантиметра шириной), никого не стегал, а просто погрозил, хлопнув ремнем себя по коленке.

— Но мальчик закричал «Ой-ой-ой!» и побежал к бабушке, дескать, вызывай милицию, меня побили, — рассказал свою версию Камиль, категорически отрицая факт избиения ребенка.

— Я мальчика не трогал, это однозначно, — утверждал Камиль.

В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5 этажки подозревают жителя Бердска

Бабушка мальчика Надежда Александровна

Сегодня же, 21 июня, бабушка избитого ребенка Надежда Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск» об итогах их похода в полицию накануне.

— В полиции у нас приняли заявление. Провели экспертизу и обнаружили синяки, то есть следы побоев. Сначала нас попросили присесть и подождать, а внук сказал: «Мне сидеть больно». Оказалось, что у него следы побоев в трех местах — на руке, бедре и голени. Именно гематомы, а не просто ушибы. В полиции у нас приняли заявление по факту побоев, дали извещение об этом и на руки дали медицинское заключение, — сказала Надежда Александровна.

Мама мальчика намерена довести дело до логического конца. По ее мнению человек, допустивший применение силы к чужому ребенку, должен ответить по всей строгости закона.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Почти 4 млн рублей получили на свои инициативы общественники и ТОСы Бердска Сироты получат пять однокомнатных квартир в Бердске Деньги на канализацию и дренажную систему Бердску выделяет область

(5) Комментариев

  2. Вета

    Да,бить нельзя ни своих ,ни чужих,ругать категорически нельзя чужого ребенка…Но как быть людям ,которым эти дети мешают????У нас тоже 25 лет назад тусовкой был выбран наш подъезд,они росли тоже мешали,но это дети и вдруг эти детки выросли в верзил сомнительного поведения,всеми ночами маты,бой бутылок,харчки и блевота…как мы мучились..Тоже все добренькие ,все молчат,а я выступать давай,так боялась за себя,дочь и мужа-посыпались угрозы в мою семью.Эти 17-19 летние уроды настолько распоясались,что выламывали двери,маты писали мне на косяке,когда муж уехал в командировку,мы с дочуркой неделю сидели в оккупации,боясь выйти даже за хлебом…90-е ,что тут скажешь,..Когда все заметили и раскрыли глазки-началась война всем подъездом и выжили мы их всех,милицией,угрозами,мужики ребра и зубы некоторым выбивали и все…Покой,бороться нужно,пока не поздно.К стати тех парней уже больше половины нет,кто на отсидках вечных,кто от синтетики загнулся.Это тоже военник,почти напротив,т.ч как.бы вновь не вернулись те года,ужасные и беспредельные,пацанье сейчас уже подает признаки …

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Андрей

    Ушлый мальчик в 12 лет- «трясусь», «боюсь», «не могу», «у меня под кроватью динозавр». Футболистом вырастет.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Ириска

    У таких бабушек и вырастают такие детки, которым всё дозволено. Просто так ни один взрослый к ребенку с ремнем не выйдет.Воспитательную беседу со своим ребенком сначала бы провела и научила уважать других, особенно взрослых!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика