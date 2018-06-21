В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5-этажки подозревают жителя Бердска

Вечером 20 июня у дома №58 по улице Советской в Бердске местный житель, предположительно, избил ребенка. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой о помощи обратилась бабушка пострадавшего Надежда Александровна.

12-летний мальчик в присутствии бабушки рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о произошедшем.

— Мы сидели на этой скамейке у 2-го подъезда, решили зайти к другу. Я взял мяч со скамейки и мы пошли в подъезд. Друг уже открывает дверь в подъезд, а оттуда выходит дядька с ремнём и начинает меня избивать. Он меня где-то три раза ударил, толкнул меня, я в грязи был. Я до сих пор от страха трясусь, я… не могу прямо… Это было очень страшно. Мы все время находились у первого подъезда, но пришли сюда. И он начал меня избивать, — дрожа, рассказал мальчик.

По словам Надежды Александровны, неприятные истории с этим жильцом случаются постоянно. Он забирает мячи у детей, прокалывает их и не возвращает.

У подъезда, где и произошел инцидент, случилась перепалка между родителями мальчика и жильцами, чьи окна выходят на сторону подъезда.

Суть претензий матери мальчика — недопустимо применение физической силы к детям, тем более к чужим.

Жильцы же дома были единогласны во мнении, что детей нужно воспитывать. А мальчишки, по словам жильцов, воспитанием не отличаются и очень шумят.

Житель, обвиняемый в рукоприкладстве, утверждал вдобавок, что он не бил ребёнка, а только «попытался».

После скандала мама и бабушка сразу же увезли мальчика в полицию.

Тем же вечером обвиненный в рукоприкладстве рассказал «Курьер. Среда. Бердск», какие события предшествовали инциденту и как, по его мнению, все было на самом деле.

— Меня зовут Камиль Оббясович. Каждый день, у этого подъезда, под моим окном, с мячиком, со скейтами собирается 8-9 мальчиков. Они постоянно визжат, это слышно всем моим соседям. Есть другие люди, у которых есть претензии к этому… Они постоянно шумят, мяч кидают в дверь подъезда… Выходишь к ним, говоришь (показывает рукой на детскую площадку — прим. ред.) «Вон туда, идите вон туда». Они кивают головой, уходят, а ровно через три минуты возвращаются к нашему подъезду. Это надоедает. В конце концов я однажды вышел и ради интереса, спросил: «Ребята, поднимите руку, кто живет в этом подъезде?». Молчат. Говорю: «Вас 9 человек, вы все живете в этом подъезде?». «Нет, не живем». «А в этом доме хоть живете?». «Нет, не живем». «Ну мальчики, ну почему вы постоянно здесь собираетесь?». «А тут, — говорят, — наша тусовка», — рассказал о своем общении с детьми Камиль Оббясович.

По словам Камиля, он неоднократно предлагал детям избрать для игр какое-нибудь другое место.

— А, может, вам лучше пойти куда-нибудь на площадку? Есть ведь футбольное поле, вон там, за «Комбатом». Не соглашаются. Так продолжается постоянно, уже не один день, не один месяц. Как каникулы начинаются, так и… Зимой они с клюшками тут, под окнами, — поведал Камиль.

Он рассказал, что дети под окном очень сильно мешают. Особенно обидно, когда из-за шума страдает его внучка.

— Один раз я вышел и сказал: «Уходите отсюда, вон там играйте, у меня внучка спит». Все убежали, а вот этот 12-летний мальчик говорит: «Вы не имеете права выгонять». Конечно, не имею, мы же свободные люди. Я ж не выгоняю, я прошу. Я говорю: «Все ушли и ты уходи». «Вы не имеете права, я сейчас пожалуюсь бабушке и в полицию», — передал слова мальчика Камиль.

Вчера вечером, как сказал Камиль, у него не выдержали нервы. Он вышел к подъезду с ремнем (позднее Камиль показал корреспонденту мужской черный ремень 2-3 сантиметра шириной), никого не стегал, а просто погрозил, хлопнув ремнем себя по коленке.

— Но мальчик закричал «Ой-ой-ой!» и побежал к бабушке, дескать, вызывай милицию, меня побили, — рассказал свою версию Камиль, категорически отрицая факт избиения ребенка.

— Я мальчика не трогал, это однозначно, — утверждал Камиль.

Сегодня же, 21 июня, бабушка избитого ребенка Надежда Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск» об итогах их похода в полицию накануне.

— В полиции у нас приняли заявление. Провели экспертизу и обнаружили синяки, то есть следы побоев. Сначала нас попросили присесть и подождать, а внук сказал: «Мне сидеть больно». Оказалось, что у него следы побоев в трех местах — на руке, бедре и голени. Именно гематомы, а не просто ушибы. В полиции у нас приняли заявление по факту побоев, дали извещение об этом и на руки дали медицинское заключение, — сказала Надежда Александровна.

Мама мальчика намерена довести дело до логического конца. По ее мнению человек, допустивший применение силы к чужому ребенку, должен ответить по всей строгости закона.