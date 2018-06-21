В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5-этажки подозревают жителя Бердска

Мужчина избил чужого ребенка в Бердске
Вечером 20 июня у дома №58 по улице Советской в Бердске местный житель, предположительно, избил ребенка. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой о помощи обратилась бабушка пострадавшего Надежда Александровна.
12-летний мальчик в присутствии бабушки рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о произошедшем.
— Мы сидели на этой скамейке у 2-го подъезда, решили зайти к другу. Я взял мяч со скамейки и мы пошли в подъезд. Друг уже открывает дверь в подъезд, а оттуда выходит дядька с ремнём и начинает меня избивать. Он меня где-то три раза ударил, толкнул меня, я в грязи был. Я до сих пор от страха трясусь, я… не могу прямо… Это было очень страшно. Мы все время находились у первого подъезда, но пришли сюда. И он начал меня избивать, — дрожа, рассказал мальчик.
Второй подъезд дома, у которого произошел инцидент
По словам Надежды Александровны, неприятные истории с этим жильцом случаются постоянно. Он забирает мячи у детей, прокалывает их и не возвращает.
У подъезда, где и произошел инцидент, случилась перепалка между родителями мальчика и жильцами, чьи окна выходят на сторону подъезда.
Суть претензий матери мальчика — недопустимо применение физической силы к детям, тем более к чужим.
Жильцы же дома были единогласны во мнении, что детей нужно воспитывать. А мальчишки, по словам жильцов, воспитанием не отличаются и очень шумят.
Житель, обвиняемый в рукоприкладстве, утверждал вдобавок, что он не бил ребёнка, а только «попытался».
Детская площадка, на которую мальчишкам предлагало перебираться Камиль
После скандала мама и бабушка сразу же увезли мальчика в полицию.
Тем же вечером обвиненный в рукоприкладстве рассказал «Курьер. Среда. Бердск», какие события предшествовали инциденту и как, по его мнению, все было на самом деле.
— Меня зовут Камиль Оббясович. Каждый день, у этого подъезда, под моим окном, с мячиком, со скейтами собирается 8-9 мальчиков. Они постоянно визжат, это слышно всем моим соседям. Есть другие люди, у которых есть претензии к этому… Они постоянно шумят, мяч кидают в дверь подъезда… Выходишь к ним, говоришь (показывает рукой на детскую площадку — прим. ред.) «Вон туда, идите вон туда». Они кивают головой, уходят, а ровно через три минуты возвращаются к нашему подъезду. Это надоедает. В конце концов я однажды вышел и ради интереса, спросил: «Ребята, поднимите руку, кто живет в этом подъезде?». Молчат. Говорю: «Вас 9 человек, вы все живете в этом подъезде?». «Нет, не живем». «А в этом доме хоть живете?». «Нет, не живем». «Ну мальчики, ну почему вы постоянно здесь собираетесь?». «А тут, — говорят, — наша тусовка», — рассказал о своем общении с детьми Камиль Оббясович.
Камиль, на которого указала бабушка мальчика
По словам Камиля, он неоднократно предлагал детям избрать для игр какое-нибудь другое место.
— А, может, вам лучше пойти куда-нибудь на площадку? Есть ведь футбольное поле, вон там, за «Комбатом». Не соглашаются. Так продолжается постоянно, уже не один день, не один месяц. Как каникулы начинаются, так и… Зимой они с клюшками тут, под окнами, — поведал Камиль.
Он рассказал, что дети под окном очень сильно мешают. Особенно обидно, когда из-за шума страдает его внучка.
— Один раз я вышел и сказал: «Уходите отсюда, вон там играйте, у меня внучка спит». Все убежали, а вот этот 12-летний мальчик говорит: «Вы не имеете права выгонять». Конечно, не имею, мы же свободные люди. Я ж не выгоняю, я прошу. Я говорю: «Все ушли и ты уходи». «Вы не имеете права, я сейчас пожалуюсь бабушке и в полицию», — передал слова мальчика Камиль.
Двор между домами №№ 56 и 58 по улице Советской
Вчера вечером, как сказал Камиль, у него не выдержали нервы. Он вышел к подъезду с ремнем (позднее Камиль показал корреспонденту мужской черный ремень 2-3 сантиметра шириной), никого не стегал, а просто погрозил, хлопнув ремнем себя по коленке.
— Но мальчик закричал «Ой-ой-ой!» и побежал к бабушке, дескать, вызывай милицию, меня побили, — рассказал свою версию Камиль, категорически отрицая факт избиения ребенка.
— Я мальчика не трогал, это однозначно, — утверждал Камиль.
Бабушка мальчика Надежда Александровна
Сегодня же, 21 июня, бабушка избитого ребенка Надежда Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск» об итогах их похода в полицию накануне.
— В полиции у нас приняли заявление. Провели экспертизу и обнаружили синяки, то есть следы побоев. Сначала нас попросили присесть и подождать, а внук сказал: «Мне сидеть больно». Оказалось, что у него следы побоев в трех местах — на руке, бедре и голени. Именно гематомы, а не просто ушибы. В полиции у нас приняли заявление по факту побоев, дали извещение об этом и на руки дали медицинское заключение, — сказала Надежда Александровна.
Мама мальчика намерена довести дело до логического конца. По ее мнению человек, допустивший применение силы к чужому ребенку, должен ответить по всей строгости закона.
все врут.
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Как всегда. Правда у каждого своя
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Да,бить нельзя ни своих ,ни чужих,ругать категорически нельзя чужого ребенка…Но как быть людям ,которым эти дети мешают????У нас тоже 25 лет назад тусовкой был выбран наш подъезд,они росли тоже мешали,но это дети и вдруг эти детки выросли в верзил сомнительного поведения,всеми ночами маты,бой бутылок,харчки и блевота…как мы мучились..Тоже все добренькие ,все молчат,а я выступать давай,так боялась за себя,дочь и мужа-посыпались угрозы в мою семью.Эти 17-19 летние уроды настолько распоясались,что выламывали двери,маты писали мне на косяке,когда муж уехал в командировку,мы с дочуркой неделю сидели в оккупации,боясь выйти даже за хлебом…90-е ,что тут скажешь,..Когда все заметили и раскрыли глазки-началась война всем подъездом и выжили мы их всех,милицией,угрозами,мужики ребра и зубы некоторым выбивали и все…Покой,бороться нужно,пока не поздно.К стати тех парней уже больше половины нет,кто на отсидках вечных,кто от синтетики загнулся.Это тоже военник,почти напротив,т.ч как.бы вновь не вернулись те года,ужасные и беспредельные,пацанье сейчас уже подает признаки …
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Ушлый мальчик в 12 лет- «трясусь», «боюсь», «не могу», «у меня под кроватью динозавр». Футболистом вырастет.
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У таких бабушек и вырастают такие детки, которым всё дозволено. Просто так ни один взрослый к ребенку с ремнем не выйдет.Воспитательную беседу со своим ребенком сначала бы провела и научила уважать других, особенно взрослых!
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