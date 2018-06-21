Средняя зарплата в России составляет 43 820 рублей

Реальные доходы россиян в мае выросли на 0,3% в годовом выражении, реальные зарплаты — на 7,3%. Об этом говорится в докладе Росстата.

В апреле реальные доходы и зарплаты росли быстрее — на 5,7% и 7,6% соответственно. За первые пять месяцев года зарплаты выросли на 9%, реальные доходы — на 3,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в мае 2018 года составила 43,82 тыс. руб., передает Ъ.

Напомним, в канун президентских выборов реальные зарплаты и доходы граждан резко выросли. Этому способствовала масштабная индексация выплат бюджетникам.