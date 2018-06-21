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Пышнотелые красотки эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size в откровенных нарядах садились на шпагат через кувырок и выполняли другие трюки без страховки.(ВИДЕО)

21.06.2018 Фото: sib.fm / предоставлено Тамарой Малгиной 4 коммент.

 

Пышнотелые красотки эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Погода не баловала во время фотосессии, но исполнительницы остались довольны

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска. Танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках, передает Сиб.фм.

Проект «Формат» представил клип, в котором девушки в откровенных нарядах исполняют смелые танцы на крыше высотки. Съёмки проходили 29 мая — погода исполнительниц не побаловала.

«Снег сменял дождь, дождь — порывистый ветер. Температура +3 градуса… Условия были очень суровыми, но девчонки справились, это была ещё одна их большая победа», — рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель группы «Формат» Тамара Малгина.

Садились на шпагат через кувырок и выполняли другие трюки девушки без страховки. Процесс настолько увлёк создателей клипа, что оператор, приглашённый для съёмок нескольких сцен, остался на весь съёмочный день.

Результатом и исполнительницы, и руководитель проекта остались довольны. По словам Тамары, цель проекта «Формат» достигнута — кадры клипа показывают, что все барьеры, которые мешали участницам принять и преобразить себя, сломаны.

Видео youtube.com

 


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Девушки шикарны! А английский язык в песне не понравился. У нас вроде свой язык есть. Вот на нем и надо петь.

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    • crash

      вы уверены что это они поют?

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      • Аноним

        Вы же поняли о чем речь, надеюсь =)

        От глобализации блевать охота. Некоторые страны уже натурально потеряли свою эстраду которая стала петь на английском. Чуть научился петь певец и переходит с родного языка на английский, или с детства учится петь на английском а не собственном.

        Не надо нам такого. И наши дамы танцуют пусть под нашу музыку и наши слова =)

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  2. Аноним

    Мне не нравится
    По моему ужасно

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