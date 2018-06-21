Пышнотелые красотки эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска. Танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках, передает Сиб.фм.

Проект «Формат» представил клип, в котором девушки в откровенных нарядах исполняют смелые танцы на крыше высотки. Съёмки проходили 29 мая — погода исполнительниц не побаловала.

«Снег сменял дождь, дождь — порывистый ветер. Температура +3 градуса… Условия были очень суровыми, но девчонки справились, это была ещё одна их большая победа», — рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель группы «Формат» Тамара Малгина.

Садились на шпагат через кувырок и выполняли другие трюки девушки без страховки. Процесс настолько увлёк создателей клипа, что оператор, приглашённый для съёмок нескольких сцен, остался на весь съёмочный день.

Результатом и исполнительницы, и руководитель проекта остались довольны. По словам Тамары, цель проекта «Формат» достигнута — кадры клипа показывают, что все барьеры, которые мешали участницам принять и преобразить себя, сломаны.

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