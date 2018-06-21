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Отличительный знак для 100-балльников придумали в Новосибирской области

Макет с совой придумала воспитатель из сузунской школы. Новые знаки врио губернатора вручит выпускникам школ на торжественном приеме.

21.06.2018 Фото: Nso.ru Нет комментариев

Отличительный знак для 100 балльников придумали в Новосибирской области

Макет знака для 100-балльников выбрали по конкурсу

По итогам конкурса выбран макет для создания отличительного знака для выпускников Новосибирской области, получивших на едином государственном экзамене 100 баллов. Конкурс проводился министерством образования Новосибирской области при поддержке Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО).

В конкурсе приняли участие выпускники, педагоги и дизайнеры. Всего от конкурсантов поступило 11 работ. За основу для изготовления отличительного знака стобалльника был выбран макет воспитателя высшей квалификационной категории Сузунской общеобразовательной школы — интерната для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья р. п. Сузун Марины Борматковой. Макет был доработан дизайнерами Областного центра развития творчества детей и юношества — учреждения, подведомственного министерству образования Новосибирской области.

«Работы были представлены на конкурс очень интересные. Министерство образования благодарит всех участников. Большой интерес вызвали макеты профессионального дизайнера. Однако тот макет, который был выбран для изготовления отличительного значка, в наибольшей степени отражает его суть: сова – символ знаний — держит раскрытую книгу, на которой написано «100 баллов». Сверху, по контуру значка, дается уточнение, что дало эти 100 баллов – Единый государственный экзамен», — пояснила заместитель начальника управления образовательной политики министерства образования Новосибирской области Елена Плетнёва. Она также сообщила, что отличительные значки будут впервые вручены стобалльникам Новосибирской области 26 июня на Губернаторском приёме.

На губернаторский примем отправятся и отличники из Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 100 баллов получили три выпускника бердских школ — один по химии, двое по русскому языку.

Спредложением разработать отличительный знак для стобалльников выступил выступили школьники Новосибирской области на Всероссийской акции «100 баллов для победы», посвящённой подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018. Открывший акцию начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский поддержал идею выпускников.


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