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Ремонтируют самую убитую дорогу в центре Бердска

После трех лет строительства канализационного коллектора начали ремонт ул. Первомайской. Работам мешают ежедневные дожди, но строители планируют закончить их в кратчайшие сроки.

21.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Ремонтируют самую убитую дорогу в центре Бердска

Делают ремонт на улице Первомайской в Бердске

Движения по ремонту дороги на ул. Первомайской в Бердске начались в среду.  Сегодня, 21 июня, заместитель директора управления капитального строительства Юрий Бекетов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», какие запланированы работы на Первомайской.

— Будем делать ремонт тех участков дороги, которые были нарушены при строительстве канализационного коллектора на улице Первомайской. Мы в течение трех лет там работали, с конца 2015 года, в 2016-м и в 2017 год. Строили новый канализационный коллектор взамен старого, вышедшего из строя, — пояснил Юрий Владимирович.

По его словам, изначально планировали окончить работы на этой неделе. Но планы спутала погода.

— По срокам все зависит от погодных условий. Мы планировали закончить работы на этой неделе, но дожди идут и идут. Вчера мы подготовили все, нарезали карту, чтобы начать асфальтировать. Но сегодня с утра опять дождь. В любом случае, растягивать работу не будем и постараемся выполнить ее в кратчайшие сроки, — заверил Юрий Бекетов.


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(1) Комментарий

  1. Николай

    Бездарно потрачены деньги -граничащее с преступлением.
    Опять «лоскутное одеяло», вместо сплошного качественного ремонта. Как нам не повезло с руководством.

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