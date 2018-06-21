Ремонтируют самую убитую дорогу в центре Бердска

Движения по ремонту дороги на ул. Первомайской в Бердске начались в среду. Сегодня, 21 июня, заместитель директора управления капитального строительства Юрий Бекетов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», какие запланированы работы на Первомайской.

— Будем делать ремонт тех участков дороги, которые были нарушены при строительстве канализационного коллектора на улице Первомайской. Мы в течение трех лет там работали, с конца 2015 года, в 2016-м и в 2017 год. Строили новый канализационный коллектор взамен старого, вышедшего из строя, — пояснил Юрий Владимирович.

По его словам, изначально планировали окончить работы на этой неделе. Но планы спутала погода.

— По срокам все зависит от погодных условий. Мы планировали закончить работы на этой неделе, но дожди идут и идут. Вчера мы подготовили все, нарезали карту, чтобы начать асфальтировать. Но сегодня с утра опять дождь. В любом случае, растягивать работу не будем и постараемся выполнить ее в кратчайшие сроки, — заверил Юрий Бекетов.