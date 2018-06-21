Подключат к газу более 150 домов в микрорайоне Южном Бердска в 2018 году

Жители Южного микрорайона Бердска беспокоятся о судьбе газификации своих домов. Трубопровод тянет компания «АА Энергогрупп», руководит которой Сергей Хорошилов. Среди «южан» распространяется информация о том, что фирму лишили права заниматься газификацией.

— Пришёл слух, что у Хорошилова, который проводит газоснабжение микрорайона, отозвали лицензию. А жители Южного деньги уже сдали и ждут газификации. Где можно узнать – правда или нет? И если правда, чем это обернётся для участвующих? — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» жительница микрорайона.

Сергей Хорошилов сообщил, что все идет в рабочем графике, а информационные вбросы, скорее всего, делают конкуренты. Деятельность, которой занимается его компания, не лицензируется, соответственно, отозвать лицензию невозможно.

— Работы идут своим чередом. Люди получат газ в срок, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Олегович.

По его прогнозам, до конца 2018 года подключат к газу более 150 домовладений в микрорайоне Южном. Также около 130 домовладений получат техническую возможность для подключения в любой момент. Просто не все участки обжиты, некоторые пустуют. Стоимость газификации каждого дома составляет от 85 тыс. рублей.

— Мои ожидания по Южному по количеству договоров в целом оправдываются. Конечно, договора заключают не все, потому что у каждого своя жизненная ситуация, разная стадия готовности домов. Есть участки, на которых домов вообще нет, — сообщил Хорошилов, подчеркнув, что после строительства дома «южане» в любое время смогут провести себе газ, поскольку трубы прокладывают по всему микрорайону.

Несмотря на то, что договор на пользование газом с «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» каждый домовладелец заключает индивидуально, в задачу компании Хорошилова входит обеспечить газ в трубах.

— Подать газ в трубу — это моя ответственность, а дальше уже совместная работа с каждым абонентом по пуску газа в дом, — рассказал руководитель компании.

Как отметил Сергей Хорошилов, за 2018 год будет газифицирована остающаяся пока без голубого топлива половина Южного.