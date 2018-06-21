Отличительный знак для 100-балльников придумали в Новосибирской области
Снесли горевший 6 раз расселенный барак в центре Бердска
Подключат к газу более 150 домов в микрорайоне Южном Бердска в 2018 году
Юлия Тимошенко хочет стать президентом Украины
Плата за коммуналку вырастет на 3% с 1 июля в Бердске
Вместо 9-этажки дом в 3 этажа построят в микрорайоне Южном Бердска
Обжалует в облсуде увольнение экс-руководитель отдела СКР по Бердску
Повышение пенсионного возраста отказался обсуждать глава Новосибирской области
Грузовик сбил лося на выезде из Бердска
На 600 млн рублей купят техники дорожники для ремонта дорог Новосибирской области