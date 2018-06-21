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Снесли горевший 6 раз расселенный барак в центре Бердска

Подрядчики вывозят с участка в центре города строительный мусор. (ВИДЕО)

21.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Снесли горевший 6 раз расселенный барак в центре Бердска

Ветхая двухэтажка несколько лет уродовала центр Бердска

Осталась только часть стены от горевшего шесть раз барака в центре Бердска. Вечером 20 июня экскаватор грузил обломки досок, дерева и прочего строительного мусора в грузовик. Многие бердчане, проходившие мимо разрушенного дома, говорили, что наконец-то «снесли это позорище».

Автор видео Галина Панчева

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» расселенный барак №22 на ул. Первомайской начали разбирать в конце мая. Планировалось, что демонтаж завершится до середины июня.

Снесли горевший 6 раз расселенный барак в центре БердскаАдминистрация в прошлом году объявляла конкурс на снос здания и, как писал ранее «Курьер. Среда. Бердск», его выиграла компания «Химсервис».

Злополучный барак, несколько лет уродующий центр города, за последний год горел шесть раз.

Напомним, первый пожар в бараке произошел как раз накануне судебной экспертизы в рамках судебного разбирательства между бывшими жильцами дома и администрацией. Двое собственников отсудили у администрации почти 3 млн рублей. Такова была разница в стоимости между их старыми квартирами в бараке и теми, что мэрия предоставила им в микрорайоне Белокаменном по программе переселения.


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