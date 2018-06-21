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Юлия Тимошенко хочет стать президентом Украины

Лидер партии «Батькивщина» выразила уверенность в своей победе.

21.06.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Юлия Тимошенко хочет стать президентом Украины

Юлия Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» и глава одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом она заявила в среду, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе видоконференции в Facebook.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента», — сказала Тимошенко.

При этом она выразила уверенность в своей победе. «Сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране», — подчеркнула лидер «Батькивщины».

«Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны. Я так это вижу», — добавила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» заявила, что не допускает федерализации Украины и выступает за унитарную форму государственного устройства. Тимошенко напомнила, что на форуме «Новый курс Украины», который состоялся в Киеве 15 июня, она рассказывала о канцлерской форме правления «как о сильнейшей в мире, поскольку канцлер, в отличие от президента, всегда опирается на большинство в парламенте, и это дает силу, которая может эффективно и коллегиально принимать решения».

«Если кому-то не нравится слово «канцлер» во главе парламентской формы правления, то используйте слово премьер-министр, гетман и тому подобное. Не в слове дело, а в сильной системе управления страной», — заявила лидер партии.

Тимошенко также опровергла утверждения некоторых политиков, что она выступает за федерализацию страны. «Я хочу четко сказать, что я и вся команда, которую я возглавляю, исключительно за унитарную форму организации Украины. Федерализация в нашей стране недопустима, потому что существуют очень сильные центробежные силы, которые сегодня разрывают нашу страну, которые сегодня на востоке и на западе пытаются устраивать провокации, расшатывая единство Украины. Поэтому забудьте о слове «федерализация». Я никогда этого не допущу,» — сказала лидер «Батькивщины».
Тимошенко — лидер рейтинга

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Юлия Тимошенко по состоянию на май текущего года остается лидером среди потенциальных претендентов на пост главы государства. По данным опроса общественного мнения, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, за лидера «Батькивщины» готовы проголосовать 13,3% избирателей. Вторую строчку занимает руководитель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (9,4%), третью — глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко (8,4%).

Действующий президент Петр Порошенко второй месяц подряд не попадает в тройку лидеров. За десять месяцев до очередных выборов он вновь оказался лишь на четвертом месте по уровню поддержки избирателей. Порошенко видят президентом на второй срок 7,6% избирателей. Вслед за ним в списке претендентов расположились глава Радикальной партии Олег Ляшко (7,4%), певец Святослав Вакарчук (5,6%), глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович (5,5%) и шоумен Владимир Зеленский (5%).

Резкое падение уровня поддержки Петра Порошенко зафиксировал еще апрельский опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии. Тогда он также оказался лишь на четвертом месте и даже его гипотетический выход во второй тур, как показало исследование, не давал никаких шансов на победу.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Старое фото бабци, сейчас у нее нет руля на голове.
    Имидж заменен на слегка (чуть-чуть) распутную блондинку
    и даже косогоглазие умелым мэйкапом замаскировано.

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