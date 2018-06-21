Плата за коммуналку вырастет на 3% с 1 июля в Бердске

С 1 июля 2018 года плата за услуги ЖКХ повысится по всей России. В каждом регионе рост тарифов будет различным, в среднем их планируется повысить от 3 до 6%.

В Москве и Белгороде рост тарифов на услуги ЖКХ составит 4%, в Санкт-Петербурге — до 6%.

В Новосибирской области согласно постановлению врио губернатора рост тарифов не превысит 3%. Холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и газоснабжение подорожают как в областном центре, так и в Бердске, Искитиме, Оби и Кольцово.

Один кубометр холодной воды для бердчан сейчас стоит 18,37 рубля, а будет – 18,92. Горячая вода (130,89) подорожает до 134,8 рубля. За один кубометр стоков сейчас платят 28,24 рубля, с 1 июля — 29,08 рубля.

По информации бердского Комбината бытовых услуг, на 51 рубль подорожает и одна Гкал тепла. Вместо 1700,78 рубля, она будет стоить 1751,78 рубля.

В 2016 году российское правительство установило для Новосибирской области рост коммунальных тарифов на уровне 4%. Региональные власти решили поднять цены на услуги коммунальщиков на 15—20%. В результате в Новосибирске начались акции протеста против столь стремительного роста тарифов. В апреле 2017-го решение о превышении четырехпроцентного индекса было отменено, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».