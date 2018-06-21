Вместо 9-этажки дом в 3 этажа построят в микрорайоне Южном Бердска

Внесли изменения в принятое ранее решение проекта планировки участка в микрорайоне Южном депутаты на сессии горсовета 19 июня в Бердске. Из зоны застройки 5-10 этажей участок перевели в зону застройки 2-4 этажа.

Подготовлен проект по внесению изменений в проект планировки территории 24 квартала микрорайона «Южный» в части уменьшения этажности многоквартирного жилого дома с девятиэтажного до трехэтажного, рассказал начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

— Данный проект был рассмотрен на комиссии по правилам землепользования и застройки и одобрен комитетами Совета депутатов. В связи с изменениями проект планировки 24 квартала микрорайона Южный был утвержден постановлением администрации города Бердска от 31 мая 2018 года необходимо внести изменения в карту градостроительного зонирования правил землепользования и застройки, утвержденных решением сессии горсовета депутатов от 8 ноября 2007 года путем изменения территориального зонирования формируемого земельного участка с территориальной зоной застройки 5-10 этажей на территориальную зону застройки 2-4 этажа, — сообщил Каравайцев.

По словам зампредседателя депутатского комитета Елены Беловой, город ограничен землей и хотелось бы, чтобы велось многоэтажное строительство. Но по техническим причинам данный земельный участок лучше перевести в зону меньшей этажности, отметила депутат.