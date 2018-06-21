Обжалует в облсуде увольнение экс-руководитель отдела СКР по Бердску

Защита бывшего руководителя Бердского следственного отдела СКР Сергея Копырина подала апелляционную жалобу. Адвокат Михаил Герасцин считает увольнение своего доверителя незаконным. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Алексеевич, на 20 июня дата рассмотрения апелляции в Новосибирском областному суде не назначена.

Нет пока и нового руководителя у отдела Следственного комитета по Бердску. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил в четверг старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. По его словам, обязанности главы бердского следственного отдела по-прежнему исполняет Вера Шаванова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Копырина отстранили от должности 26 марта 2018 года. И, как считают сам Копырин и его адвокат, без оснований. Приказ об увольнении они увидели только 16 апреля на первом заседании суда по иску о незаконном увольнении.

Причиной отставки стали якобы нарушения, допущенные Копыриным. Между тем, он имеет ведомственные награды и поощрения, а отдел СКР под его руководством всегда был в лидерах.

Все это не помешало суду согласиться с выводами ответчика — регионального управления Следственного комитета — и признать увольнение Сергея Копырина законным. Решение, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», было оглашено 8 мая.

У Копырина уже есть опыт восстановления в должности по решению суда. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2016 году он смог опротестовать приказ Бастрыкина об увольнении якобы за критику руководства. По решению суда он не только снова занял место руководителя бердского отдела СКР, но и получил компенсацию в размере 250 тыс.рублей за вынужденные прогулы.

Тогда глава СКР Александр Бастрыкин подписал приказ на основании информации о том, что Копырин критиковал руководство за необоснованные проверки, которые якобы возникли из-за уголовного дела против бердского бизнесмена Виктора Голубева, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Предполагалось, что к этому «приложил руку» депутат Госдума Александр Карелин. Напомним, что на этот раз он возглавил инициативную группу по выдвижению кандидатом в губернаторы Андрея Травникова.