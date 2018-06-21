Повышение пенсионного возраста отказался обсуждать глава Новосибирской области

Врио губернатора Травников не хочет комментировать повышение пенсионного возраста
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами 20 июня отказался комментировать повышение пенсионного возраста.
Он заявил, что есть «отработанная процедура рассмотрения законодательных инициатив и его комментарии СМИ вряд ли будут использоваться при доработке проекта».
— Что касается инициативы правительства по повышению возраста, выхода на пенсию, пенсионной реформы, то я сейчас не буду давать никакие комментарии. Есть отработанная процедура рассмотрения законодательных инициатив. Насколько я знаю правительство РФ внесло инициативу в Госдуму, поэтому у нас есть возможность через наших представителей, депутатов Госдумы от Новосибирской области участвовать в обсуждении этого проекта и высказывать свои мнения и свои оценки, — заявил Травников.
Он также отметил, что область будет участвовать в этом проекте через предусмотренные законодательством процедуры, а давать какие-то публичные оценки и корректировки в этой ситуации неправильно.
— Та же Государственная Дума вряд ли будет использовать мои и интервью и комментарии в СМИ для учета при доработке этого проекта. Просто возникнет вопрос: а почему бы тебе, уважаемый губернатор, не обратиться через своих депутатов со своими предложениями. Я отношусь к этому так, — подчеркнул глава региона.
16 июня премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект в котором предлагается повысить в России пенсионный возраст — для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. В первом чтении его планируется принять до конца весенней сессии, которую продлили до 29 июля. В сентябре проект закона планируют вынести на рассмотрение во втором чтении. В случае принятия закона процесс запустят с 1 января 2019 года.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Совет федерации хочет чтобы свое отношение к резонансной теме высказали как законодательная, так и исполнительная власть всех регионов России. Но глава Новосибирской области решил дистанцироваться. Возможно, он не хочет накануне губернаторских выборов, которые намечены на 9 сентября, высказывать непопулярные идеи, чтобы не злить электорат. Вместе с тем, Травников не может пойти против федеральной власти, которая его назначила на губернаторский пост. Несмотря на то, что президент Путин, подписавший приказ о назначении Травникова в Новосибирск, открещивается от участия в пенсионной реформе, мало кто верит, что пенсионный возраст в России повышают без его его ведома и согласия.
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Он боится злить не людей, а своих боссов из партии Единая Россия.
Людям обычно перед выборами поют то, что они хотят услышать. Если Травников поддержит людей, то вылетит как пробка из бутылки.
Лично я не буду голосовать за Травникова, представителя партии единая россия и Путина.
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Вот всегда я был против партий. Не понимаю, почему если я имею противоположную точку зрения по какому-то вопросу, я должен голосовать как партийные боссы скажут!!!
Наверняка в той же единой россии есть те, кто против реформы. Те кто понимают, что есть задача наполнения пенсионного фонда, и повышение пенсионного возраста — это не единственное решение данной задачи. Да, это самое простое решение, но не единственное! И ведь они тоже будут сидеть и голосовать как все, так как своя рубашка ближе к телу, чем трудяги дяди Васина….Никто зарплату в 400тыс. терять не хочет.
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Ну, правильно .. че нарываться?
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Я вообще на выборы больше не пойду
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Ну и дурочку сваляешь. Так за тебя может и другие обязанности надо исполнять? Так и скажи об этом открыто. Решайте все за меня и без меня.
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Ни за что не буду голосовать за травникова. Человек не имеет своего мнения. Хочет угодить и «вашим» и «нашим»… Фу-фу-фу….
Мы хотим выбирать депутатов, губернатора, президента таких, чтоб защищал наши интересы. А другие нам не нужны!
Голосуйте ПРОТИВ этого приспособленца!
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ну значит за него не будем голосовать и я согласна,что на выборы я тоже больше не пойду.полное разочарование ,даже в президенте
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А что Матвиенко ему уже не указ?
Она отметила, что «каждый регион — и исполнительная, и законодательная власть — должен высказать свое отношение к этому проекту закона, 30 дней отводится на это».
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/21/359289-otsrochku-resheniya-po-pensionnomu-vozrastu-nevozmozhnoj-schitaet-spiker-sf
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человек идёт во власть по трём причинам. Первая и главная — поднять свой социальный статус, т.е. иметь и мочь! Вторая — желание командовать, т.е. лидерство. Третья, теперь наименее важная, улучшить жизнь людей. Коль социальная парадигма в России провалилась, следовательно во власть идут за первыми двумя… Травников никогда по этой причине не станет критиковать решения Центра.
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