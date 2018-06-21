Повышение пенсионного возраста отказался обсуждать глава Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами 20 июня отказался комментировать повышение пенсионного возраста.

Он заявил, что есть «отработанная процедура рассмотрения законодательных инициатив и его комментарии СМИ вряд ли будут использоваться при доработке проекта».

— Что касается инициативы правительства по повышению возраста, выхода на пенсию, пенсионной реформы, то я сейчас не буду давать никакие комментарии. Есть отработанная процедура рассмотрения законодательных инициатив. Насколько я знаю правительство РФ внесло инициативу в Госдуму, поэтому у нас есть возможность через наших представителей, депутатов Госдумы от Новосибирской области участвовать в обсуждении этого проекта и высказывать свои мнения и свои оценки, — заявил Травников.

Он также отметил, что область будет участвовать в этом проекте через предусмотренные законодательством процедуры, а давать какие-то публичные оценки и корректировки в этой ситуации неправильно.

— Та же Государственная Дума вряд ли будет использовать мои и интервью и комментарии в СМИ для учета при доработке этого проекта. Просто возникнет вопрос: а почему бы тебе, уважаемый губернатор, не обратиться через своих депутатов со своими предложениями. Я отношусь к этому так, — подчеркнул глава региона.

16 июня премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект в котором предлагается повысить в России пенсионный возраст — для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. В первом чтении его планируется принять до конца весенней сессии, которую продлили до 29 июля. В сентябре проект закона планируют вынести на рассмотрение во втором чтении. В случае принятия закона процесс запустят с 1 января 2019 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Совет федерации хочет чтобы свое отношение к резонансной теме высказали как законодательная, так и исполнительная власть всех регионов России. Но глава Новосибирской области решил дистанцироваться. Возможно, он не хочет накануне губернаторских выборов, которые намечены на 9 сентября, высказывать непопулярные идеи, чтобы не злить электорат. Вместе с тем, Травников не может пойти против федеральной власти, которая его назначила на губернаторский пост. Несмотря на то, что президент Путин, подписавший приказ о назначении Травникова в Новосибирск, открещивается от участия в пенсионной реформе, мало кто верит, что пенсионный возраст в России повышают без его его ведома и согласия.