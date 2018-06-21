КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам однокомнатную
продам 1 к кв кристальная 13/1
продам 1 к кв Пушкина 166
Срочно продам комнату.
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отличительный знак для 100-балльников придумали в Новосибирской области

Снесли горевший 6 раз расселенный барак в центре Бердска

Подключат к газу более 150 домов в микрорайоне Южном Бердска в 2018 году

Юлия Тимошенко хочет стать президентом Украины

Плата за коммуналку вырастет на 3% с 1 июля в Бердске

Вместо 9-этажки дом в 3 этажа построят в микрорайоне Южном Бердска

Обжалует в облсуде увольнение экс-руководитель отдела СКР по Бердску

Повышение пенсионного возраста отказался обсуждать глава Новосибирской области

Грузовик сбил лося на выезде из Бердска

На 600 млн рублей купят техники дорожники для ремонта дорог Новосибирской области

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Повышение пенсионного возраста отказался обсуждать глава Новосибирской области

Андрею Травникову опасно злить электорат накануне губернаторских выборов непопулярными высказываниями. Он отдал это депутатам.

21.06.2018 Фото: правительство НСО 9 коммент.

Повышение пенсионного возраста отказался обсуждать глава Новосибирской области

Врио губернатора Травников не хочет комментировать повышение пенсионного возраста

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами 20 июня отказался комментировать повышение пенсионного возраста.

Он заявил, что есть «отработанная процедура рассмотрения законодательных инициатив и его комментарии СМИ вряд ли будут использоваться при доработке проекта».

— Что касается инициативы правительства по повышению возраста, выхода на пенсию, пенсионной реформы, то я сейчас не буду давать никакие комментарии. Есть отработанная процедура рассмотрения законодательных инициатив. Насколько я знаю правительство РФ внесло инициативу в Госдуму, поэтому у нас есть возможность через наших представителей, депутатов Госдумы от Новосибирской области участвовать в обсуждении этого проекта и высказывать свои мнения и свои оценки, — заявил Травников.

Он также отметил, что область будет участвовать в этом проекте через предусмотренные законодательством процедуры, а давать какие-то публичные оценки и корректировки в этой ситуации неправильно.

— Та же Государственная Дума вряд ли будет использовать мои и интервью и комментарии в СМИ для учета при доработке этого проекта. Просто возникнет вопрос: а почему бы тебе, уважаемый губернатор, не обратиться через своих депутатов со своими предложениями. Я отношусь к этому так, — подчеркнул глава региона.

16 июня премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект в котором предлагается повысить в России пенсионный возраст — для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. В первом чтении его планируется принять до конца весенней сессии, которую продлили до 29 июля. В сентябре проект закона планируют вынести на рассмотрение во втором чтении. В случае принятия закона процесс запустят с 1 января 2019 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Совет федерации хочет чтобы свое отношение к резонансной теме высказали как законодательная, так и исполнительная власть всех регионов России. Но глава Новосибирской области решил дистанцироваться. Возможно, он не хочет накануне губернаторских выборов, которые намечены на 9 сентября, высказывать непопулярные идеи, чтобы не злить электорат. Вместе с тем, Травников не может пойти против федеральной власти, которая его назначила на губернаторский пост. Несмотря на то, что президент Путин, подписавший приказ о назначении Травникова в Новосибирск, открещивается от участия в пенсионной реформе, мало кто верит, что пенсионный возраст в России повышают без его его ведома и согласия.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отличительный знак для 100-балльников придумали в Новосибирской области Почему сотрудники ГИБДД отказываются регистрировать автомобиль? Снесли горевший 6 раз расселенный барак в центре Бердска

(9) Комментариев

  1. Аноним

    Он боится злить не людей, а своих боссов из партии Единая Россия.
    Людям обычно перед выборами поют то, что они хотят услышать. Если Травников поддержит людей, то вылетит как пробка из бутылки.
    Лично я не буду голосовать за Травникова, представителя партии единая россия и Путина.

    Thumb up 15 Thumb down 1

    • просто я

      Вот всегда я был против партий. Не понимаю, почему если я имею противоположную точку зрения по какому-то вопросу, я должен голосовать как партийные боссы скажут!!!
      Наверняка в той же единой россии есть те, кто против реформы. Те кто понимают, что есть задача наполнения пенсионного фонда, и повышение пенсионного возраста — это не единственное решение данной задачи. Да, это самое простое решение, но не единственное! И ведь они тоже будут сидеть и голосовать как все, так как своя рубашка ближе к телу, чем трудяги дяди Васина….Никто зарплату в 400тыс. терять не хочет.

      Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Аноним

    Ну, правильно .. че нарываться?

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Аноним

    Я вообще на выборы больше не пойду :-!

    Thumb up 4 Thumb down 3

    • Аноним

      Ну и дурочку сваляешь. Так за тебя может и другие обязанности надо исполнять? Так и скажи об этом открыто. Решайте все за меня и без меня.

      Thumb up 1 Thumb down 3

  4. просто я

    Ни за что не буду голосовать за травникова. Человек не имеет своего мнения. Хочет угодить и «вашим» и «нашим»… Фу-фу-фу….
    Мы хотим выбирать депутатов, губернатора, президента таких, чтоб защищал наши интересы. А другие нам не нужны!
    Голосуйте ПРОТИВ этого приспособленца!

    Thumb up 6 Thumb down 1

  5. Аноним

    ну значит за него не будем голосовать и я согласна,что на выборы я тоже больше не пойду.полное разочарование ,даже в президенте %) %) %)

    Thumb up 4 Thumb down 0

  6. BouH

    А что Матвиенко ему уже не указ?
    Она отметила, что «каждый регион — и исполнительная, и законодательная власть — должен высказать свое отношение к этому проекту закона, 30 дней отводится на это».

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/21/359289-otsrochku-resheniya-po-pensionnomu-vozrastu-nevozmozhnoj-schitaet-spiker-sf

    Thumb up 1 Thumb down 0

  7. Аноним

    человек идёт во власть по трём причинам. Первая и главная — поднять свой социальный статус, т.е. иметь и мочь! Вторая — желание командовать, т.е. лидерство. Третья, теперь наименее важная, улучшить жизнь людей. Коль социальная парадигма в России провалилась, следовательно во власть идут за первыми двумя… Травников никогда по этой причине не станет критиковать решения Центра. 8)

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика