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Грузовик сбил лося на выезде из Бердска

От удара у животного произошла черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Лось погиб на месте.

21.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: предоставлены бердским охотобществом 2 коммент.

Грузовик сбил лося на выезде из Бердска

За последние годы на трассе Р-256 под Бердском погибли пять лосей

От мощного удара автомобиля погиб на месте лось на выезде из Бердска в сторону Искитима. Происшествие случилось ранним утром 21 июня.

По словам председателя бердского охотобщества Игоря Кашина, в 6.10 ему позвонили полицейские и сообщили, что на 42 км трассы Р-256 сбили лося. Поступил звонок от очевидцев. Сотрудники охотобщества выехали на место.

— Лось погиб на месте от полученных ранений. У него черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Скорее всего, животное сбил грузовик, потому что легковой автомобиль от столкновения дальше бы не поехал, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Кашин.

Как утверждают охотоведы, животному было чуть больше года, весил он около 250 килограммов. Госинспектор написал заявление в искитимскую полицию, чтобы сотрудники правопорядка разыскали скрывшийся с места преступления автомобиль.

Появление в том месте, где погибло животное, не было случайным. Именно здесь проходит миграционный путь лосей, отметил Кашин. Это уже не первый случай гибели лосей на этом участке федеральной трассы. В начале июня на этой дороге уже сбивали лося. За последние годы было пять случаев гибели этих животных.

Председатель бердского охотобщества уверен, что на участке трассы, где гибнут лоси, необходимо устанавливать предупреждающие таблички и знаки. И с таким предложением он уже дважды обращался в департамент.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Почему скрылся именно с места преступления? Может всё-таки с места ДТП? Предупреждающие знаки стоят? Лосеходный переход имеется? %)

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Макс

    Ни одного знака нет !!А за лося ещё и штраф не маленький!!!

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