Грузовик сбил лося на выезде из Бердска

От мощного удара автомобиля погиб на месте лось на выезде из Бердска в сторону Искитима. Происшествие случилось ранним утром 21 июня.

По словам председателя бердского охотобщества Игоря Кашина, в 6.10 ему позвонили полицейские и сообщили, что на 42 км трассы Р-256 сбили лося. Поступил звонок от очевидцев. Сотрудники охотобщества выехали на место.

— Лось погиб на месте от полученных ранений. У него черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Скорее всего, животное сбил грузовик, потому что легковой автомобиль от столкновения дальше бы не поехал, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Кашин.

Как утверждают охотоведы, животному было чуть больше года, весил он около 250 килограммов. Госинспектор написал заявление в искитимскую полицию, чтобы сотрудники правопорядка разыскали скрывшийся с места преступления автомобиль.

Появление в том месте, где погибло животное, не было случайным. Именно здесь проходит миграционный путь лосей, отметил Кашин. Это уже не первый случай гибели лосей на этом участке федеральной трассы. В начале июня на этой дороге уже сбивали лося. За последние годы было пять случаев гибели этих животных.

Председатель бердского охотобщества уверен, что на участке трассы, где гибнут лоси, необходимо устанавливать предупреждающие таблички и знаки. И с таким предложением он уже дважды обращался в департамент.