Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске

Управление пенсионного фонда по Бердску всегда было в числе лучших по области
В мошенничестве подозревают двух сотрудниц Управления пенсионного фонда РФ по Бердску. Им инкриминируют присвоение около 200 000 рублей.
По словам прокурора Бердска Романа Сивака, в отношении начальника отдела и ее заместителя возбуждено уголовное дело. В деле фигурируют семь эпизодов.
— Начальник отдела вместе со своей подчиненной с использованием специальной программы похищали средства Пенсионного фонда, предназначенные пенсионерам, в том числе и тем, кто уже умер. Небольшими суммами делались доначисления в период с 2014 до 2017 года. Дело расследуют сотрудники Следственного комитета, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.
Начальник Управления пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль находится в шоке от произошедшего. За 15 лет такое в ее учреждении случается впервые.
— У нас самые высшие награды, наше управление — лучшее по области. Я была всегда спокойна, и тут даже до конца не верила, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Елена Чуль.
Все началось с того, что в области обнаружили несоответствие в файлах. В одном была фамилия подставного лица, которое не было получателем пенсии.
— Сказать, что данные сотрудницы воры и расхитители может только следствие. Еще ничего не доказано. Там еще идет как техническая ошибка, которая повлекла за собой переплату, — сказала Елена Николаевна.
По словам Елены Чуль, ее подчиненные вернули присвоенные деньги — 181 000 рублей.
— Я не имела права уволить их по статье. Они сами написали заявления об уходе по собственному желанию, — сказала начальник УПФР по Бердску.
В случае доказательства вины сотрудниц УПФР в Бердске по статье 159 п. 1 уголовного кодекса РФ («мошенничество») им грозит наказание до шести лет лишения свободы.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10