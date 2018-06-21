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Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске

Начальник отдела и ее подчиненная делали доначисления и переводили их на подставное лицо. За три года они присвоили 181 000 рублей.

21.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске

Управление пенсионного фонда по Бердску всегда было в числе лучших по области

В мошенничестве подозревают двух сотрудниц Управления пенсионного фонда РФ по Бердску. Им инкриминируют присвоение около 200 000 рублей.

По словам прокурора Бердска Романа Сивака, в отношении начальника отдела и ее заместителя возбуждено уголовное дело. В деле фигурируют семь эпизодов.

— Начальник отдела вместе со своей подчиненной с использованием специальной программы похищали средства Пенсионного фонда, предназначенные пенсионерам, в том числе и тем, кто уже умер. Небольшими суммами делались доначисления в период с 2014 до 2017 года. Дело расследуют сотрудники Следственного комитета, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.

Начальник Управления пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль находится в шоке от произошедшего. За 15 лет такое в ее учреждении случается впервые.

— У нас самые высшие награды, наше управление — лучшее по области. Я была всегда спокойна, и тут даже до конца не верила, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Елена Чуль.

Все началось с того, что в области обнаружили несоответствие в файлах. В одном была фамилия подставного лица, которое не было получателем пенсии.

— Сказать, что данные сотрудницы воры и расхитители может только следствие. Еще ничего не доказано. Там еще идет как техническая ошибка, которая повлекла за собой переплату, — сказала Елена Николаевна.

По словам Елены Чуль, ее подчиненные вернули присвоенные деньги — 181 000 рублей.

— Я не имела права уволить их по статье. Они сами написали заявления об уходе по собственному желанию, — сказала начальник УПФР по Бердску.

В случае доказательства вины сотрудниц УПФР в Бердске по статье 159 п. 1 уголовного кодекса РФ («мошенничество») им грозит наказание до шести лет лишения свободы.


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