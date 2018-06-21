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На 600 млн рублей купят техники дорожники для ремонта дорог Новосибирской области

Для содержания трассы Р-256 в Бердске и Искитиме ДРСУ уже получило трал полуприцеп-тяжеловоз HARTUNG, что должно повысить качество работ.

21.06.2018 Фото: nskavtodor.ru Нет комментариев

На 600 млн рублей купят техники дорожники для ремонта дорог Новосибирской области

Новая техника уже поступает в «Новосибирскавтодор»

С начала года в производственные подразделения ОАО «Новосибирскавтодор» поступило 60 единиц техники, в том числе 14 — с начала июня, сообщили в ведомстве.

В этом месяце трал полуприцеп-тяжеловоз HARTUNG получили Барабинское, Чановское и Черепановское ДРСУ. Последнее обслуживает в том числе бердский и искитимский участки федеральной трассы Р-256.

Современные российские автогрейдеры производства ЗАО «Брянский арсенал» ГС-14.02 поступили в Карасукское, Купинское, Мошковское, Татарское ДРСУ, автогрейдер ГС-18.05 поступил в Мошковское ДРСУ. Кроме того, ряд предприятий получили 16-ти местные автобусы ГАЗ 32213 и автомобили «Лада Ларгус» для доставки рабочих на объекты.

До конца июня подразделения ОАО «Новосибирскавтодор» получат еще 7 единиц техники:

• В ДСУ поступит гусеничный экскаватор фирмы JS305LC, который предназначен для работы в экстремальных условиях России, Африки, Ближнего Востока, а также стран Юго-Восточной Азии. Эта модель экскаватора сочетает в себе мощность и легкость в управлении и обслуживании.

• Экскаваторы-погрузчики фирмы JSB 3CXS получат Обское и Ордынское ДРСУ. Важная особенность этой модели – наличие разновеликих колес с увеличенным радиусом поворота. Подобная конструкция позволяет эксплуатировать машины на тесных площадках. Увеличенные грунтозацепы позволяют использовать экскаваторы-погрузчики JCB 3CX в качестве тракторов. Техника способна эффективно справляться с самыми разными работами, включая перемещение грузов, рытье траншей и котлованов, уборку мусора и расчистку заснеженных дорожных участков.

• Компрессор фирмы ATMOS, необходимый для перекачки цемента на асфальтосмесительных установках, поступит в Барабинское ДРСУ. Его конкурными преимуществами являются надежность и низкий уровень вибрации.

• Барабинское, Чановское и Черепановское ДРСУ получат установки для растаривания сыпучих материалов УРМ-1.

Техника для строительства, содержания и ремонта автомобильных дорог приобретается в рамках инвестиционной программы ОАО «Новосибирскавтодор». На ее реализацию в текущем году будет выделено на 65% средств больше, чем годом раньше. Общая сумма инвестиций в оснащение предприятия техникой в 2018 году составит более 600 млн рублей.

По словам генерального директора ОАО «Новосибирскавтодор» Андрея Лобанова, новая техника позволяет сделать труд дорожных рабочих более эффективным, повышая качество работ.


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