Арестован обвиняемый в мошенничестве депутат заксобрания Омской области

Следственными органами СКР по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств потребителей путем включения в тариф на услуги ООО «Омскгазсеть» по транспортировке газа по газораспределительным сетям необоснованных затрат, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2011 – 2018 гг за счет искусственного включения в тариф ООО «Омскгазсеть» затрат на аренду газопроводов у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере.

На основании собранных доказательств 7 июня следствием был задержан в качестве подозреваемого директор компании «Омскгазсеть» Александр Орлов, которому следствием предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках расследования уголовного дела накануне был задержан второй соучастник мошенничества – депутат заксобрания Омской области Сергей Калинин, руководитель одной из афиллированных компаний, участвующих в мошеннической схеме. По ходатайству следствия суд избрал Калинину меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Необходимо отметить, что информация следственного управления, предоставленная для исследования ФАС России, послужила одним из оснований для утверждения ФАС России новых тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Омскгазсеть», размер которых был уменьшен более чем в два раза, рассказали в главке СКР.