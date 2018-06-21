Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

В гостях у принцессы

Если ваша дочка, дни напролет смотрит мультики про принцесс, подарите праздник в этом стиле. Конкурсы на поиск туфельки и одевании принцессы, печенье с предсказанием. Здесь сбываются мечты и происходят чудеса! Финал праздника: салют из конфетти и серпантина или настоящих карамелек!

Занимательная лаборатория

Ребята обожают различные опыты и настоящие научные фокусы, поверьте, придутся им по душе. Жидкости меняющие цвет, вулкан на столе, «шпионские» чернила потрясут и удивят ребят. Шоу гигантских мыльных пузырей сделает праздник незабываемым.