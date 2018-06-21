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Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Современных детей так сложно удивить! День рождение для ребенка — это яркие эмоции, веселые игры. Как сделать его незабываемым?

21.06.2018 Нет комментариев

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Варианты: дом, дача, или кафе (развлекательный центр).

Если вы решитесь отметить день рождения дома вы немного сэкономите, но вам придется очень много потратить сил и энергии. Разделите комнату для места с угощениями и для игровой зоны. В идеале это должны быть две комнаты. Дача — неплохой вариант. Здесь масса места для игр. Позаботьтесь о яркой одноразовой посуде и скатерти, стаканчиках,салфетках, трубочках для напитков. День рождение в кафе или развлекательном центре — идеальный вариант для праздника. Как показал блиц-опрос именно о таком дне рождении мечтают дети старше семи лет. Плюсы праздника в кафе: новая обстановка всегда интересна; здесь столько места, чтобы ребята повеселились от души; можно поиграть в боулинг или устроить битву в лазертаг.

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Идея для праздника имеет архиважное значение. Современные дети искушены и чтобы их удивить, нужно очень постараться, и здесь без профессионалов не обойтись.

Важно, чтобы тематику праздника выбирали совместно с ребенком.

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
В гостях у принцессы

Если ваша дочка, дни напролет смотрит мультики про принцесс, подарите праздник в этом стиле. Конкурсы на поиск туфельки и одевании принцессы, печенье с предсказанием. Здесь сбываются мечты и происходят чудеса! Финал праздника: салют из конфетти и серпантина или настоящих карамелек!

Занимательная лаборатория

Ребята обожают различные опыты и настоящие научные фокусы, поверьте, придутся им по душе. Жидкости меняющие цвет, вулкан на столе, «шпионские» чернила потрясут и удивят ребят. Шоу гигантских мыльных пузырей сделает праздник незабываемым.

ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Сражения воздушными мечами, поиск сундука с сокровищами. Подготовьте карту, на которой обозначен путь пиратов к сокровищам. Эстафеты, конкурсы, забавная викторина погрузит детвору в пучину морских просторов, где побеждают самые смелые и сообразительные.

Шоколадное королевство

Все дети обожают шоколад, так пусть насладятся им по максимуму! Шоколадные ребусы, шоколадные загадки, мастер-класс по приготовлению конфет. Девиз «Шоколада много не бывает». В завершении праздника: шоколадный торт!

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Не заморачивайтесь с салатами и горячим. Как отмечает администратор развлекательного центра Анна Максименко, самые любимые блюда у детей: пицца, картошка фри и куриные наггетсы. И, конечно, мороженое, молочные коктейли и напитки. И торт! Как отмечает специалист, торт чаще делают на заказ и украшают его в зависимости от тематики вечеринки.

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Самый простой и эффектный способ преобразить обычное помещение в праздничное — воздушные шары. Из шариков можно сделать животных или человечков или заказать воздушного пирата или принцессу, в зависимости от тематики вечеринки. Развесьте фото именинника на прищепках и повесьте плакат для пожеланий.

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Если в раннем детстве в числе приглашенных по большей части родственники и знакомые родителей, к семилетнему возрасту у ребенка есть друзья. Ребенок сам решает, кого из сверстников он хочет видеть на своем празднике.

Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

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