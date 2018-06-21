Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!

Современных детей так сложно удивить! День рождение для ребенка — это яркие эмоции, веселые игры. Как сделать его незабываемым?
Варианты: дом, дача, или кафе (развлекательный центр).
Если вы решитесь отметить день рождения дома вы немного сэкономите, но вам придется очень много потратить сил и энергии. Разделите комнату для места с угощениями и для игровой зоны. В идеале это должны быть две комнаты. Дача — неплохой вариант. Здесь масса места для игр. Позаботьтесь о яркой одноразовой посуде и скатерти, стаканчиках,салфетках, трубочках для напитков. День рождение в кафе или развлекательном центре — идеальный вариант для праздника. Как показал блиц-опрос именно о таком дне рождении мечтают дети старше семи лет. Плюсы праздника в кафе: новая обстановка всегда интересна; здесь столько места, чтобы ребята повеселились от души; можно поиграть в боулинг или устроить битву в лазертаг.
Идея для праздника имеет архиважное значение. Современные дети искушены и чтобы их удивить, нужно очень постараться, и здесь без профессионалов не обойтись.
Важно, чтобы тематику праздника выбирали совместно с ребенком.
Если ваша дочка, дни напролет смотрит мультики про принцесс, подарите праздник в этом стиле. Конкурсы на поиск туфельки и одевании принцессы, печенье с предсказанием. Здесь сбываются мечты и происходят чудеса! Финал праздника: салют из конфетти и серпантина или настоящих карамелек!
Ребята обожают различные опыты и настоящие научные фокусы, поверьте, придутся им по душе. Жидкости меняющие цвет, вулкан на столе, «шпионские» чернила потрясут и удивят ребят. Шоу гигантских мыльных пузырей сделает праздник незабываемым.
Сражения воздушными мечами, поиск сундука с сокровищами. Подготовьте карту, на которой обозначен путь пиратов к сокровищам. Эстафеты, конкурсы, забавная викторина погрузит детвору в пучину морских просторов, где побеждают самые смелые и сообразительные.
Все дети обожают шоколад, так пусть насладятся им по максимуму! Шоколадные ребусы, шоколадные загадки, мастер-класс по приготовлению конфет. Девиз «Шоколада много не бывает». В завершении праздника: шоколадный торт!
Не заморачивайтесь с салатами и горячим. Как отмечает администратор развлекательного центра Анна Максименко, самые любимые блюда у детей: пицца, картошка фри и куриные наггетсы. И, конечно, мороженое, молочные коктейли и напитки. И торт! Как отмечает специалист, торт чаще делают на заказ и украшают его в зависимости от тематики вечеринки.
Самый простой и эффектный способ преобразить обычное помещение в праздничное — воздушные шары. Из шариков можно сделать животных или человечков или заказать воздушного пирата или принцессу, в зависимости от тематики вечеринки. Развесьте фото именинника на прищепках и повесьте плакат для пожеланий.
Если в раннем детстве в числе приглашенных по большей части родственники и знакомые родителей, к семилетнему возрасту у ребенка есть друзья. Ребенок сам решает, кого из сверстников он хочет видеть на своем празднике.
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