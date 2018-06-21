Изменить закон о льготной очереди в детсады просят депутаты Бердска

В Бердске более 1000 детей стоят в очереди на место в детсаду
Обратиться в Законодательное собрание Новосибирской области с предложением изменить федеральный закон о статусе военнослужащих, касающийся внеочередного права на предоставление места в муниципальных детсадах детям граждан, уволенных с воинской службы решили на сессии горсовета депутатов в Бердске.
С данной инициативой в депутатский корпус обратилось бердское управление образования.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 2014 года на территории Новосибирской области внеочередным правом на предоставление места в детсадах пользуются дети отслуживших в срочную службу в Вооруженных Силах.
Детям срочников должны предоставить места в муниципальных детсадах не позднее месяца с момента обращения. Такой льготой ежегодно в Бердске пользуются более 400 полных семей, получая преимущества перед неполными и многодетными семьями, семьями, в которых один из родителей имеет инвалидность, семьями воспитанников детдомов и прочими категориями граждан. Именно такие льготники, по мнению специалистов управления образования тормозят очередь на получение мест в детсадах другим бердчанам.
Органы местного самоуправления не наделены полномочиями в определении дополнительных льготных категорий граждан, в том числе обладающих правом приоритетного устройства ребенка в детсад. Данная норма, как полагают в мэрии, не содержит разграничений, определяющих, какие именно категории граждан, уволенных с воинской службы, имеют право на приоритетное предоставление мест в детсадах, не предусматривает временных ограничений использования права, под эту категорию попадают в том числе военнослужащие, уволенные с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву.
При устном обращении в министерство образования РФ за пояснениями о правомерности добавления внеочередной льготы уволенным с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву, был получен ответ, что жалоба на трактовку федерального закона «О статусе военнослужащих» в пользу данной категории граждан поступают только с территории Новосибирской области.
— Данный вопрос был рассмотрен на всех депутатских комитетах, обсуждение текста обращения состоялось. Предлагаю принять решение, — обратилась к депутатам на сессии горсовета начальник управления образования Жанна Тузова.
По словам председателя комитета по социальным вопросам Людмилы Чуркиной, все понимают что инициатива по данному вопросу должна исходить от депутатов.
— Вопрос непростой, конечно. Внеочередным правом пользуется одна из категорий. В результате этого все остальные льготные категории у нас остаются позади: многодетные, инвалиды, контрактники. В наш комитет поступило еще обращение офицерского собрания с просьбой поддержать данное обращение и были также обращения граждан, — рассказала Людмила Чуркина.
Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы обратиться в Заксобрание Новосибирской области с законодательной инициативой.
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Стройте детские сады!!!
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вон, новость чуть ниже- смертность в Бердске превышает рождаемость.
Не обязательно что-то строить, просто немного подождать, и проблема сама собой решится.
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Надо переходить на профессиональную (контрактную) армию. Тогда срочников не будет.
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