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Изменить закон о льготной очереди в детсады просят депутаты Бердска

Солдаты-срочники, которых очень много, получают места в детсады вне очереди. Из-за этого другие льготники не могут определить детей в дошкольное учреждение.

21.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: pixabay.com 3 коммент.

Изменить закон о льготной очереди в детсады просят депутаты Бердска

В Бердске более 1000 детей стоят в очереди на место в детсаду

Обратиться в Законодательное собрание Новосибирской области с предложением изменить федеральный закон о статусе военнослужащих, касающийся внеочередного права на предоставление места в муниципальных детсадах детям граждан, уволенных с воинской службы решили на сессии горсовета депутатов в Бердске.

С данной инициативой в депутатский корпус обратилось бердское управление образования.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 2014 года на территории Новосибирской области внеочередным правом на предоставление места в детсадах пользуются дети отслуживших в срочную службу в Вооруженных Силах.

Детям срочников должны предоставить места в муниципальных детсадах не позднее месяца с момента обращения. Такой льготой ежегодно в Бердске пользуются более 400 полных семей, получая преимущества перед неполными и многодетными семьями, семьями, в которых один из родителей имеет инвалидность, семьями воспитанников детдомов и прочими категориями граждан. Именно такие льготники, по мнению специалистов управления образования тормозят очередь на получение мест в детсадах другим бердчанам.

Органы местного самоуправления не наделены полномочиями в определении дополнительных льготных категорий граждан, в том числе обладающих правом приоритетного устройства ребенка в детсад. Данная норма, как полагают в мэрии, не содержит разграничений, определяющих, какие именно категории граждан, уволенных с воинской службы, имеют право на приоритетное предоставление мест в детсадах, не предусматривает временных ограничений использования права, под эту категорию попадают в том числе военнослужащие, уволенные с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву.

При устном обращении в министерство образования РФ за пояснениями о правомерности добавления внеочередной льготы уволенным с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву, был получен ответ, что жалоба на трактовку федерального закона «О статусе военнослужащих» в пользу данной категории граждан поступают только с территории Новосибирской области.

— Данный вопрос был рассмотрен на всех депутатских комитетах, обсуждение текста обращения состоялось. Предлагаю принять решение, — обратилась к депутатам на сессии горсовета начальник управления образования Жанна Тузова.

По словам председателя комитета по социальным вопросам Людмилы Чуркиной, все понимают что инициатива по данному вопросу должна исходить от депутатов.

— Вопрос непростой, конечно. Внеочередным правом пользуется одна из категорий. В результате этого все остальные льготные категории у нас остаются позади: многодетные, инвалиды, контрактники. В наш комитет поступило еще обращение офицерского собрания с просьбой поддержать данное обращение и были также обращения граждан, — рассказала Людмила Чуркина.

Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы обратиться в Заксобрание Новосибирской области с законодательной инициативой.


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(3) Комментариев

  1. Андрей

    Стройте детские сады!!!

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • a.danilov

      вон, новость чуть ниже- смертность в Бердске превышает рождаемость.
      Не обязательно что-то строить, просто немного подождать, и проблема сама собой решится.

      Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Аноним

    Надо переходить на профессиональную (контрактную) армию. Тогда срочников не будет.

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