Отсрочку решения по пенсионному возрасту невозможной считает спикер СФ

Законодатели учтут конструктивные предложения противников повышения пенсионного возраста при доработке соответствующего законопроекта, но откладывать реформу нельзя, закон нужно принимать осенью, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается отложить — нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать… Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года», — заявила Матвиенко журналистам.

По ее мнению, данный вопрос «перезрел», и реформа необходима, передает «Интерфакс».

Она отметила, что «каждый регион — и исполнительная, и законодательная власть — должен высказать свое отношение к этому проекту закона, 30 дней отводится на это».

По ее словам, «это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания, предложения, которые они должны сформулировать». Она пообещала, что все предложения будут внимательнейшим образом рассмотрены.

«И если это в рамках возможного, разумного, они будут учтены при доработке этого законопроекта», — заявила Матвиенко.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.