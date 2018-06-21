В мусоровоз врезался Land Cruiser на выезде из Академгородка

В девятом часу утра в четверг, 21 июня, произошло ДТП на пересечении Университетского проспекта и Бердского шоссе в новосибирском Академгородке. Toyota Land Cruiser въехал в мусоровоз. Внедорожник серьезно не пострадал — лишь разбил переднюю левую фару. Но авария существенно затруднила движение по Бердскому шоссе в направлении Бердска.

Об этом «Курьер. Среда. Бердск»сообщили жители новосибирского Академгородка, которые из-за ДТП опоздали на работу в Бердске.

Вероятно, джип поворачивал в Академгородок, с трассы со стороны Новосибирска. На асфальте и тротуаре были разбросаны осколки фары. Водители в ожидании сотрудников ГИБДД.