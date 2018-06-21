Грузовик сбил лося на выезде из Бердска
На 600 млн рублей купят техники дорожники для ремонта дорог Новосибирской области
Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске
Арестован обвиняемый в мошенничестве депутат заксобрания Омской области
Изменить закон о льготной очереди в детсады просят депутаты Бердска
Инструкция: Когда вызывать скорую помощь в Бердске
Отсрочку решения по пенсионному возрасту невозможной считает спикер СФ
В мусоровоз врезался Land Cruiser на выезде из Академгородка
Смертность превышает рождаемость в Бердске