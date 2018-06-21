Грузовик сбил лося на выезде из Бердска
На 600 млн рублей купят техники дорожники для ремонта дорог Новосибирской области
Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске
Арестован обвиняемый в мошенничестве депутат заксобрания Омской области
Изменить закон о льготной очереди в детсады просят депутаты Бердска
Инструкция: Когда вызывать скорую помощь в Бердске
Отсрочку решения по пенсионному возрасту невозможной считает спикер СФ
В мусоровоз врезался Land Cruiser на выезде из Академгородка
Смертность превышает рождаемость в Бердске
«Средняя продолжительность жизни 73,5 года…»по всем каналам ТВ это обьявили,и не смейте думать иначе….
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Вымирают россияне. Одни от работы с утра до ночи и без выходных,а другая часть от наркоты.
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Низкая рождаемость — показатель экономически развитого общества. Сравним Данию, Норвегию , Швейцарию, Швецию со странами Средней Азии и Африки.
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