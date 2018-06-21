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Смертность превышает рождаемость в Бердске

Число умерших превысило число родившихся почти по всей Новосибирской области в 2017 году. Прирост населения наблюдается только в трех городах и двух районах.

21.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Смертность превышает рождаемость в Бердске

В Бердске и Искитиме нет прироста населения

С 2012 по 2016 годы в Новосибирской области наблюдался естественный прирост населения (число родившихся превышало число умерших). По итогам 2017-го была зафиксирована естественная убыль населения (1,4 тыс. человек). Число новорожденных составило 34,4 тыс. младенцев (90,2% к 2016 году), число умерших – 35,8 тыс. человек (99,1% к 2016 году).

В городской местности естественный прирост сохранился, однако за год его абсолютная величина сократилась в 8,5 раза и составила 0,4 тыс. человек, сообщает Новосибирскстат.

В сельской местности с 1993 года стабильно наблюдается естественная убыль населения. По итогам 2017 года естественная убыль сельского населения возросла на 0,4 тыс. человек, или в 1,3 раза и составила 1,8 тыс. человек.

Естественный прирост населения наблюдался только в 3 городских округах (Новосибирск, Обь, Кольцово), в Баганском и Новосибирском муниципальных районах. В городских округах Бердск Искитим и в остальных 28 муниципальных районах число умерших превысило число родившихся, то есть отмечалась естественная убыль.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «Средняя продолжительность жизни 73,5 года…»по всем каналам ТВ это обьявили,и не смейте думать иначе….

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  2. Аноним

    Вымирают россияне. Одни от работы с утра до ночи и без выходных,а другая часть от наркоты.

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    • Гость

      Низкая рождаемость — показатель экономически развитого общества. Сравним Данию, Норвегию , Швейцарию, Швецию со странами Средней Азии и Африки. ;)

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